Ygor Nogueira: "Marcar um gol decisivo é muito gratificante"

Nascido em Itaperuna, interior do estado do Rio de Janeiro, o zagueiro Ygor Nogueira começa a despontar no futebol com boas atuações e títulos nas categorias de base do Fluminense. Autor do gol salvador que garantiu a vitória tricolor sobre o Ceará, por 2 a 1, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior e capitão na conquista inédia da Al Kass Cup em 2013, o camisa 3 concede entrevista exclusiva para a VAVEL Brasil.

O início em Itaperuna

Como todo garoto que gosta de futebol, Ygor cresceu sendo visto nos campinhos de pelada de Itaperuna, sua terra natal. Jogando pelos clubes locais da cidade, o zagueiro foi tomando gosto pelo esporte e se destacando. Aos 12 anos, foi convidado a jogar nas categorias de base do Fluminense, onde permanece até então. Apesar da pouca idade, a aceitação da família foi tranquila, segundo o jogador.

"Sempre tive o apoio de todos os meus familiares. Eles sempre deram força para que eu fosse buscar meus objetivos e sonhos." comentou.

Inspirado em Thiago Silva, zagueiro que atua no Paris Saint-Germain e sua referência no futebol, Ygor encontrou sua posição e deu o primeira passo em sua carreira.

Al Kass Cup 2013

Em fevereiro de 2013, a base do Fluminense faria história em Doha, no Catar. Tratado como o Mundial Interclubes da categoria, os tricolores iriam até as penalidades máximas para derrotar o Paris Saint-Germain, campeão no ano anterior, e conquistar o título da competição. Além de ser considerado um dos melhores defensores do campeonato, Ygor foi o capitão da equipe no torneio e teve a honra de levantar a taça.

"Foi uma das melhores competições que disputei. Sensação maravilhosa e inesquecível, ainda mais por ter levantado o troféu." afirmou.

Em 2014, o Fluminense se mantém como participante da competição por ser o detentor do título. Clubes como Barcelona e Milan também estão na disputa. Ygor aproveita o espaço para deixar um recado aos garotos que estão na luta pelo bi.

"Aproveitem ao máximo e busquem o título. É uma experiência incrível." relata.

CAMPANHA DO FLUMINENSE NA AL KASS CUP 2013 Fluminense 1-2 Paris Saint-Germain Fluminense 2-1 Al Nasser Fluminense 1-1 Real Madrid (pênaltis: 4x3) Fluminense 3-1 Inter de Milão Fluminense 0-0 Paris Saint-Germain (pênaltis: 4x2)

Copa São Paulo de Juniores

Com cinco títulos, o Fluminense pode se orgulhar de ser um dos maiores vencedores da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O bom trabalho realizado nas categorias de base passa de geração a geração. Presente no atual elenco que disputa o torneio, Ygor garante que o sucesso não é mero acaso.

"O trabalho é bem realizado por todos. Por isso é uma das equipes que mais revelam jogadores no Brasil." afirmou.

"Marcar um gol decisivo é muito gratificante."

Classificado para as oitavas-de-final da competição, o Fluminense vem derrotando seus adversários com tranquilidade e bom futebol. Nem mesmo a pressão criada pelas arquibancadas após a polêmico julgamento no STJD, relacionado ao elenco profissional, parece interferir na equipe que se mantém focada rumo ao título.

"Temos a união do grupo e os novos conceitos de posse de bola e marcação como pontos fortes. Jogadores e comissão técnica estão unidos em prol de um objetivo." comentou.

Em sua última partida disputada, Ygor foi destaque não só pelos bons desarmes, mas também por ser o autor do gol decisivo que classificou o Fluminense para a próxima fase. Já no segundo tempo, o zagueiro aproveitaria a jogada ensaiada e o bate-rebate na pequena área para selar a vitória por 2 a 1 sobre o Ceará.

"Foi um momento incrível e de extrema importância para mim, pois sou um defensor. O jogo de ontem foi de grande importância e marcar um gol decisivo é muito gratificante. Agradeço a Deus por isso."

Já na próxima fase, o tricolor enfrentará a Ferroviária/SP, que derrotou o Sport por 3 a 2 em uma partida emocionante. Em um campeonato cheio de surpresas onde os grandes clubes acabaram derrotados na primeira fase de mata-mata, o Fluminense começa a pintar como favorito da competição. Porém, o zagueiro discorda desse favoritismo e afirma ser muito cedo para qualquer panorâma.

"Acho muito cedo pra falar em favoritismo da Copinha no momento. Porém, acho que a nossa equipe tem tudo para ir longe na competição e, se Deus quiser, ser coroada com o título."

Expectativas para o futuro

Contestada após o rebaixamento em 2013, a defesa do Fluminense vem sendo o principal alvo de críticas da torcida. Com as saídas de Anderson, vendido ao Ceará, Digão, cedido ao Al-Hilal, e a demora nas contratações de um novo defensor, a categoria de base do Fluminense será mais uma vez essencial no elenco profissional. Wellington Carvalho e Elivélton já fazem parte, porém, o nome de Ygor Nogueira já começa a ser escutado entre os torcedores após as boas atuações na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Entretanto, Ygor foi curto e grosso quanto a possibilidade de uma efetivação na equipe principal após a Copinha: "Meu futuro esta nas mãos de Deus, que seja feita a vontade dele."

Finalizando, o zagueiro aproveita para deixar um recado para os torcedores do Fluminense e leitores da VAVEL Brasil.

"Esperem muita garra de todos os jogadores que estão defendendo o Fluminense na Copinha. Fiquem na torcida e faremos o máximo para conquistarmos o título."

Entrevista realizada por Marcello Neves

(Fotos: Reprodução/Instagram, Divulgação/Al Kass Cup International)