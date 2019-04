Em Mossoró, Potiguar e Treze abrem a Copa do Nordeste

A partir desta sexta-feira (17) todas as atenções estarão voltadas para o futebol nordestino. Potiguar-RN e Treze-PB abrem a Copa do Nordeste, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nogueirão, em Mossoró. A competição que em 2013 foi um sucesso de audiência na TV e de público nos estádios promete ganhar ainda mais destaque em 2014, isso porque uma vaga na Copa Sul-Americana estará em disputa. O campeão ainda embolsará uma premiação de R$ 1,5 milhão.

Para o Nordestão, o Treze aposta na experiência do técnico Leandro Campos para surpreender os grandes favoritos ao título. Conhecedor da competição que irá disputar, Leandro foi finalista nas duas últimas edições, comandando ABC-RN e ASA-AL, contudo, o treinador não levantou a taça em nenhuma das oportunidades.

Outra vez em uma nova equipe, Leandro Campos admite que hoje não pensa em título e destaca que o foco do Alvinegro é pensar jogo após jogo. ''Nosso pensamento hoje não é título. Nosso pensamento hoje é tentar passar para a segunda fase da competição. E para isso temos que pensar jogo após jogo'', pontuou.

Já o Potiguar, atual campeão do Rio Grande do Norte, conta com alguns conhecidos do torcedor trezeano, a começar pelo treinador Flávio Barros, que dirigiu o Alvinegro de Campina Grande em 2008. "É sempre um grande desafio comandar uma equipe numa competição disputadíssima como a Copa do Nordeste, ainda mais estrear diante do Treze, que é uma equipe de muita tradição e de grande respeito. O nosso incentivo será o primeiro jogo em casa, sendo assim, espero uma estreia muito boa para a nossa equipe'', destacou.

No elenco, o Time Macho ainda aposta nos zagueiros Paulo Roberto e Weverson, revelados nas categorias de base do Galo da Borborema, além do atacante Vavá, ídolo da torcida trezeana entre 2010 a 2012.

Na pré-temporada os dois times realizaram três amistosos e tiveram desempenhos quase parecidos. O Treze acumulou uma vitória, um empate e uma derrota em confrontos contra a Queimadense (2-0) e CSA-AL (1-2 e 0-0), enquanto o Potiguar, venceu uma e empatou outras duas diante do Horizonte-CE (1-0 e 1-1) e Corintians de Caicó (1-1).

Ficha Técnica

Árbitro: Sebastião Rufino Ribeiro Filho (CBF-PE)

Auxiliares: Albino Andrade Albert Junior (CBF-PE) e Karla Renata Santana (CBF-PE)

Potiguar: Laênio; Tiago Granja, Genilson, Paulo Paraíba e Thiago Baroni; Fidélis, Rogério, Alexandre e Rayllan; Fabinho Cambalhota e Vavá.

Treze: Gilson; Eduardo Arroz, Negretti, Douglas e Téssio; Leanderson, Escobar, Davi Ceará e Clebson; Romário e Jaílson.