Botafogo-SP surpreende e apresenta novo uniforme fornecido pela Adidas

O Botafogo de Ribeirão Preto apresentou na noite desta sexta-feira (17) os novos uniformes para a disputa do Campeonato Paulista 2014. A Adidas, umas das maiores empresas do mundo no ramo, é a nova fornecedora. A apresentação foi feita na praça de eventos do novo Shopping. .

O primeiro uniforme será com as listras tricolores na vertical, e o segundo será na cor branca com detalhes em vermelho. Essa, no entanto, é em comemoração aos 95 anos do Tricolor.

Além dos uniformes, foi apresentado também o novo site do Botafogo-SP, que será o www.botafogosp.com.br. Nele, o leitor poderá acompanhar as últimas notícias e em qualquer tipo de plataforma.

O Pantera estreia no Paulistão neste sábado (18) no Estádio Primeiro de Maio, diante do São Bernardo.