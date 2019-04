Em entrevista, presidente do Cruzeiro fala sobre reforços, vendas e torcida

Como o Campeonato Mineiro demora uma semana há mais para começar comparando aos outros principais estaduais, o que acontece nos bastidores ainda é destaque no Cruzeiro. Nesta sexta-feira (17), o presidente Gilvan Tavares concedeu longa entrevista coletiva tratando de diversos assuntos ligados ao clube.

Um dos assuntos mais abordados na entrevista foi como o Cruzeiro seguirá lidando com as torcidas organizadas, mesmo depois de ser absolvido no STJD. Gilvan foi firme e afirmou que irá continuar proibindo de usarem a marca do clube. Sobre jogadores contratados que usam bonés ao chegarem a Belo Horizonte, disse: “Todos jogadores que o Cruzeiro trouxer agora, pediremos a eles para não fazerem mais aquilo. Haverá proibição judicial para não usarem mais a marca do Cruzeiro. Há quem ficará chateado com a atitude, mas não podem ser comandados por quem tem atitudes de bandidos”

Ainda sobre o julgamento, o presidente abordou: "Fui bem recebido no STJD, falei por mais de uma hora sobre problemas com organizadas. Tive a ideia de que a repercussão do que fazemos no Cruzeiro é maior lá fora do que em Minas. Pessoal de torcida organizada recebia ingressos, despesas de viagens pagas pelo clube, inclusive para o exterior."

Desde que conquistou o Brasileirão 2013 e foi nomeado craque da competição, Everton Ribeiro vem sendo alvo de inúmeras especulações, vindas principalmente do futebol inglês. Gilvan comentou se há algo de concreto: “A última proposta, sigo firme. Sou firme nisso, vocês se lembram da época do Montillo. Se não chegar aos valores que imaginamos pelo Everton, ninguém vai levá-lo. Se chegar, temos o compromisso com ele e o empresário dele, que são parceiros nos direitos. Se chegar em determinado valor, não podemos descumprir o acordo. Mas ainda está muito longe. O que saiu nos jornais não fará que vendamos o Everton”.

Apesar de campeão e já com um elenco muito forte, o Cruzeiro foi ao mercado nessa época de transferências. Marlone, Marcelo Moreno, Rodrigo Souza, Miguel Samudio já foram apresentados e estão disponíveis para a estreia na temporada. Sobre um nome de mais impacto, o presidente celeste disse: “Todas as vezes, respondo da mesma forma: 'não corremos atrás de grande jogador porque achamos que estamos com grupo suficiente para este ano'. Mas estamos sempre abertos para trazer outros craques."

O zagueiro Vilson, ex-Palmeiras, também chegou a ser anunciado oficialmente pelo clube, porém quando realizou exames médicos uma lesão foi detectada e o contrato ainda não foi assinado. "O período para recuperação já correu um pouco, prazo já é menor para se recuperar. Ele está com vontade de jogar no Cruzeiro e concordou em assinar o contrato depois que consolidasse o tratamento. Não queríamos assinar contrato sem poder contar com ele. Da forma como ele fez com a gente, ficamos satisfeitos. Há possibilidade de ele ser inscrito na Libertadores", disse Gilvan sobre a situação do defensor.