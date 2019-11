No Catar, equipe sub-17 do Flu goleia o Milan e garante vaga nas quartas da Al Kass Cup

Após perder na estreia da Al Kass Cup, a equipe sub-17 do Fluminense atropelou o Milan pelo placar de 4 a 1 e garantiu a vaga para as quartas de final. Os gols do jogo foram marcados por Ramon, Loran, Ruan e Christian, que recebeu o prêmio de melhor atleta em campo.

Além do placar elástico, a equipe mostrou muita categoria, marcando belos gols. Dos quatro gols do time de Xerém, três foram verdadeiras obras de arte, que levantaram suspiros e aplausos da torcida local. O Fluminense enfrenta agora o Barcelona, nas quartas de final, no próximo sábado (18), às 10h30, horário de Brasília.

Logo aos 5 minutos, o Tricolor abriu o placar com Ramon, aos 34, foi a vez de Loran ampliar. Ainda no primeiro tempo, Cutrone descontou para o Milan. No segundo tempo o Fluminense manteve o ritmo e aos 30 minutos, Ruan marcou o terceiro do Flu e, dois minutos depois, Christian fez o quarto e último gol do jogo.

Confira abaixo, os gols da partida: