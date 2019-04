Paraná conquista mais uma vitória e garante vaga nas quartas de final da Copinha

O Paraná venceu o América-MG por 2 a 1, na tarde desta sexta-feira (17), no estádio Sindicato dos Metalúrgicos, na cidade de Tatuí, interior de São Paulo, em partida válida pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2014. Os gols do Tricolor foram marcados pela volante Laécio e pelo atacante Cristian Roque.

Com a vitória, o time paranaense conquistou uma vaga na próxima fase da competição e, agora, enfrenta o Corinthians. O confronto das quartas de final está marcado para domingo (19), às 21h30, no estádio Major Levy Sobrinho. O Tricolor está invicto na Copinha, com quatro vitórias e um empate.

Jogo equilibrado, mas vitória Tricolor

A partida entre Paraná e América-MG foi bem disputada. As duas equipes mostraram qualidade e o duelo foi tenso do início ao fim. O Tricolor paranaense se movimentava bem, chegava com qualidade ao ataque, mas parava na defesa mineira. Do outro lado, o Coelho esperava as investidas paranistas para aproveitar os contra-ataques. Porém, o Paraná abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 43 minutos, o meia Leandro fez boa jogada pela linha de fundo, cruzou para Laécio que só teve o trabalho de empurrar para as redes, 1 a 0.

Em desvantagem no confronto, o América voltou para o segundo tempo em busca do empate. E a partida ficou mais equilibrada, com os dois lados buscando o gol. Quem teve mais sorte foi o time do Paraná, que aos 20 minutos ampliou o marcador. Lucas Moura armou um contra-ataque, tocou para Marquinhos, que centrou para Cristian Roque, que não desperdiçou, 2 a 0. O Coelho diminuiu em seguida, com Rubens, 2 a 1. Os mineiros, então, pressionaram em busca do segundo, mas o Paraná se fechou e garantiu sua presença nas quartas de final do Copinha.