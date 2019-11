Santos goleia Grêmio Osasco e avança à próxima fase da Copinha

No fim da tarde desta quinta-feira (16), o invicto Santos fuzilou denovo, desta vez a vítima foi o Grêmio Osasco, em um jogo que na primeira etapa parecia disputado, mas que se facilitou na segunda etapa. A vitória por 4 a 1 em jogo válido pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior demonstrou que o Alvinegro segue firma na busca do bicampeonato.

A vitória do Peixe mostrou que o que realmente vale é gols, provou isso fazendo quatro gols em um time que ainda não tinha sofrido gols pela competição. O Peixe perfurou a defesa quase perfeita com as suas principais peças, os atacantes Diego Cardoso e Stéfano Yuri, mas que se complementou com Jorge Eduardo e também pelo lateral Daniel Guedes.

O Santos tem como seu próximo adversário o Taboão da Serra, do artilheiro Gustavo. O jogo será no sábado (18), mas ainda não foi definido a hora e nem o local.

Chances perdidas e muitas defesas

O jogo começou com 15 minutos de atraso, pois não havia uma ambulância no local. Mas a partida começou bem equilibrada, com poucas chances de gol, e estas foram desperdiçadas.

A primeira grande chance foi no início do jogo, em uma tabela de Diego Cardoso com o Daniel, mas o mesmo chutou pra longe do gol, sem perigos para o goleiro. Aos 17 minutos, Jorge Eduardo fez bela jogada pelo canto direito de campo, driblando o marcador, seguido por outro e meteu uma caneta no zagueiro do Grêmio Osasco, chutou pra gol e a bola explodiu na zaga, e sobrou limpa para Lucas Otávio, que por sua vez carimbou a trave a trave, uma linda chance de gol.

Aos 29 minutos, o goleiro Gabriel Miotti que já tinha feito três boas defesas, foi buscar uma cobrança de falta perfeita de Zé Carlos, mandando para escanteio. Mas a melhor chance do Peixe foi 13 minutos depois, quase ao fim do primeiro tempo, onde o goleiro espalmou um chute de Jorge Eduardo, e fez uma bela defesa no cabeceamento a queima roupas de Paulo Ricardo na pequena área.

Mas a chance mais clara de jogo ainda estava por vir, foi o Grêmio Osasco quem concedeu ela, aos 44 do primeiro tempo, a bola sobrou para Matheus Vargas, que chutou e a bola perdeu a força e bateu na trave, e sobrou limpa para Gelson, o mesmo fez um inacreditável e chutou pra cima, perdendo a chance mais clara de balançar as redes.

Muitos gols marcaram o segundo tempo

A invencibilidade do goleiro Gabriel Miotti durou apenas quatro minutos depois do início do segundo tempo. O atilheiro Diego Cardoso foi quem fez o feito, aproveitando a jogada de Fernando pelo lado esquerdo do campo, e Diego Cardoso para vencer o goleiro adversário, só arrumou e bateu no canto esquerdo, fazendo 1 a 0 para o Santos e dando alívio ao torcedor que viu o time perder muitas chances de gols.

Diego Cardoso comemorava o primeiro gol da partida (Foto: Reprodução / Lance)

Com o jogo embalado, o Peixe demorou apenas mais três minutos para marcar novamente. Jogada iniciada por Daniel Guedes, tendo um belo pique pelo lado direito do campo, o mesmo tocou para Stéfano Yuri, que só iria ter o trabalho de mandar para o fundo das redes, mas ele quis fazer mais bonito e mandou de letra para o gol: 2 a 0.

O terceiro gol saiu com muita luta aos 32 minutos. Com belo lançamento de Serginho, Jorge Eduardo aproveitou sua boa condição estando cara a cara com o goleiro e não perdoou e ampliou o marcador novamente, o Santos fazia 3 a 0 na Vila Belmiro.

O Grêmio Osasco diminuiu aos 43 minutos, quando Matheus Vargas converteu pênalti e diminuiu o marcador para 3 a 1. Inspirado no ditado "tudo que é bom, dura pouco", Daniel Guedes, em jogada iniciada por Serginho que driblou um marcador e tocou para o lateral que vinha pelo lado direito do campo, fintar o marcador e mandar para o fundo das redes, fechando o caixão do Grêmio Osasco, e finalizando o placar em 4 a 1 para o Santos, que na próxima fase enfrenta o Taboão da Serra.