Botafogo vence América em jogo-treino no Engenhão por 3 a 0

O Botafogo venceu o América-RJ por 3 a 0 em um jogo-treino realizado na manhã desta sexta-feira (17), no Engenhão. O recém contratado, El Tanque Ferreyra, foi o destaque da equipe do Alvinegro carioca. O jogador fez dois gols e desviou a bola para o terceiro gol do Glorioso, marcado pelo zagueiro Bolívar. Os dois gols do atacante foram feitos dentro área, o atacante finalizou com muito precisão em ambos os lances, sem chances para o goleiro do América. Todos os dois gols do centroavante ex-Olimpia (PAR) foram na primeira etapa do jogo-treino, Bolívar marcou na segundo tempo.

O técnico do Botafogo, Eduardo Hungaro, e toda a sua comissão técnica acompanharam o jogo-treino do time. O treinador alvinegro e sua comissão técnica viajaram para Volta Redonda logo após o almoço. O Botafogo enfrenta neste sábado (18) o Resende, em Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h30.

O atacante Rafael Marques, que está de saída do clube para o futebol chinês, treinou em separado com o preparador físico Paulo Camello. O jogador foi bastante assediado pelas crianças que estavam acompanhando o jogo-treino do Alvinegro carioca. Até o trio de arbitragem quis tirar foto com o atacante alvinegro.

Eduardo Hungaro montou o time com os seguintes jogadores: Jefferson, Edílson, Bolívar, Sidney e Júlio César; Marcelo Mattos, Bolatti, Cidinho, Lodeiro, Jorge Wagner; Ferreyra. Na segunda etapa do jogo-treino, entraram Alex no lugar de Edílson, Cidinho saiu para a entrada de Yguinho e Jeferson no lugar de Lodeiro.