Alisson está fora do Náutico e já tem substituto

A Copa do Nordeste de 2014 ainda não começou, mas o Náutico já tem a primeira baixa do elenco: o lateral-direito Alisson sofreu uma lesão crônica na cartilagem do joelho direito e precisará passar por uma cirurgia. Como o atleta só tinha vínculo com o clube até o final de abril, a diretoria optou por rescindir com o jogador.

Lúcio Surubim, gerente do futebol alvirrubro, explicou o caso. "Já tivemos uma conversa com Alisson. O departamento médico passou para ele a situação e agora é acertar as pendências para fazer o destrato. Alisson assinou um pré-contrato, com uma cláusula que previa que, caso os exames acusassem alguma lesão, o acerto seria rescindido automaticamente", afirmou.

Mesmo com a rescisão do acerto, o Timbu entrará em contato com o empresário de Alisson para decidir onde será feito o processo cirúrgico. Quanto à questão salarial, Surubim esclareceu que o lateral receberá apenas pelos dias trabalhados no clube.

Não demorou muito e o Náutico repôs a perda no mesmo dia: Hélder Maurílio, que também é lateral-direito, foi apresentado ainda nesta sexta-feira (17). Apesar da pouca idade (25 anos), Hélder já pode dizer que tem experiência no futebol, pois passou cinco temporadas na Europa, sendo três no Nancy (FRA) e duas na Romênia, onde defendeu três clubes: Rapid Bucareste, Dinamo Bucareste e Poli Timișoara. Aqui no Brasil, foi revelado pelo Juventude e ainda vestiu a camisa de outros dois times: Internacional e Ceará.

Hélder Maurílio tem passagens pelo futebol brasileiro e europeu (Foto: Divulgação / Náutico)

A experiência é tanta que lhe permite fazer uma autocobrança. "Eu fiquei muito tempo fora do Brasil. Não tinha vontade de voltar, mas acabei voltando e tenho uma dívida comigo mesmo. Não joguei muito no ano passado [no Ceará] e neste ano quero fazer diferente. Quero abraçar o Náutico e conseguir uma sequência maior de jogos", comentou o atleta.

Hélder é o nono reforço do Náutico para a temporada de 2014. Antes dele vieram o lateral-esquerdo Gerley, os zagueiros Léo Kanu e Romário, os volantes Zé Mário, Dê e Rodrigo Possebon e os atacantes Marinho e Hugo.