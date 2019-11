Roberson e Marinho desfalcarão o Náutico no início da temporada

O Náutico recebeu tanto boas, como más notícias nesta sexta-feira (17). O atacante Roberson foi regularizado junto à CBF, mesmo caso dos volantes João Ananias e Dê, e do lateral-esquerdo Gerley, que já estaria à disposição do técnico Lisca. Estaria, pois passou por uma tremenda infelicidade: sofreu uma contratura na parte posterior da coxa esquerda e ficou impossibilitado de participar do rotineiro treinamento do turno da manhã.

"Ele sentiu a dor logo no treino desta manhã. Foi apenas uma fisgada, mas nós achamos melhor tirar ele do treino para não agravar a lesão", explicou o médico Múcio Vaz. "O jogador passará por um exame de imagem para ver quanto tempo ele ficará de fora e não irá a campo na segunda-feira. Muito provavelmente esta semana ele não treina mais", complementou.

Após o imprevisto, Roberson precisou ir ao hospital para fazer exames e sua apresentação à imprensa, marcada para a tarde do mesmo dia, teve que ser adiada. O avançado ficará de fora da estreia do Náutico na Copa do Nordeste, contra o Guarany de Sobral-CE, por medida de prevenção, a fim de evitar que o quadro se agrave.

Outro atacante desfalcará o Timbu no Nordestão: Marinho. De acordo com o departamento médico do clube, o ponta-esquerda sentiu dores na parte posterior da coxa direita e ficará longe dos gramados por cerca de duas semanas. Portanto, se ausentará não só do primeiro jogo, como também, no máximo, das partidas do "primeiro turno" da fase de grupos do certame.

Marinho ficará duas semanas longe dos gramados. (Foto: Aldo Carneiro / Pernambuco Press)

"Marinho sofreu uma lesão de grau um na musculatura da coxa direita. O jogador está se tratando por isso não vai treinar esses dias. Provavelmente ficará de fora dos primeiros jogos do Náutico. Clinicamente, o jogador não está apto para voltar", esclareceu o médico Henrique Marques. "Foi uma lesão simples e vai depender muito do atleta. O jogador não vai voltar aos treinos agora, para não agravar essa lesão. Ele esta reagindo bem, vamos torcer para estar apto para as partidas posteriores", finalizou.