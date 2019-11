Palmeiras x Linense, Campeonato Paulista

19h05 Encerramos nossa transmissão ! Acesse o portal para ler a crônica do jogo e outras notícias do futebol brasileiro. Também aproveite e siga a @VAVEL_Brasil no Twitter e curta a VAVEL.com - Brasil no Facebook! Uma boa noite, obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima!

19h02 Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Comercial na quinta-feira,, enquanto o Linense encara o Rio Claro, na quarta-feira.

FOTO: Alan Kardec, autor do gol da virada do Palmeiras.

19h00 Destaque na partida, Mazinho marcou o gol de empate do Verdão e ainda serviu Alan Kardec no gol da virada alviverde.

18h58 Palmeiras se dá bem na estreia do Campeonato Paulista e vence o Linense por 2 a 1. É a primeira vitória do elenco profissional no ano de seu centenário.

Fim de jogo no Pacaembu!

48' No último lance do jogo, o Linense quase empata com um voleio de Branquinho na área.

46' A equipe do Linense tenta de qualquer maneira o gol de empate, mas o Palmeiras consegue segurar o jogo.

45' Leandro Bizzio Marinho assinala três minutos de acréscimo.

43' Substituição no Linense: Sai Leandro Ferreira, entra João Paulo Oliveira.

42' Cartão amarelo para Marcelo.

42' Leandro Ferreira manda uma bomba de fora da área e Fernando Prass faz uma bela defesa, salvando o Palmeiras.

41' Cartão amarelo para Thiago Santos.

40' Dessa vez quem tabelou foi Rodriguinho e Anselmo. O autor do primeiro gol da partida arrisca toque de calcanhar para o companheiro de equipe, mas a zaga do Verdão afasta o perigo.

38' Diogo faz tabela com Vinicius, mas na hora de concluir, pegou mal na bola, chutando por cima do gol.

37' Linense arrisca troca de passes tentando entrar na área do Palmeiras, mas a zaga alviverde não dá chances.

36' Mazinho deixa o gramado aplaudido pelo torcedor palmeirense devido ao seu bom desempenho em campo.

35' Substituição no Palmeiras: Sai Mazinho, entra Vinicius.

34' Substituição no Linense: Sai Gedeílson, entra Rodriguinho.

33' A torcida palmeirense faz festa no Pacaembu com a vitória parcial do Verdão.

31' França também é novidade e estreia no elenco alviverde.

30' Substituição no Palmeiras: Sai Wesley, entra França.

27' PERDEU! Destaque na partida, Mazinho tem boa chance de ampliar o placar, mas acaba disperdiçando a oportunidade e chuta pra fora.

26' Substituição no Linense: Sai João Paulo, entra Branquinho.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Alan Kardec amplia o placar para o Verdão. O atacante recebeu de Mazinho, dominou com categoria, tirou Toby do lance e mandou para o gol na saída do goleiro Anderson.

21' Serginho é derrubado pelo jogador do Linense no meio campo e a falta é marcada.

19' Fernandinho lança para Anselmo na área, mas o atacante não consegue acertar o passe.

18' Na cobrança, Felipe Menezes mandou para a área, mas Marcelo Oliveira não alcançou a bola para cabecear.

17' Felipe Menezes sofre falta pela intermediária.

15' Mazinho foi quem mais criou boas chances para o Palmeiras até o momento e conseguiu deixar o seu gol na partida.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Aproveitando cruzamento de Serginho pela direita, Mazinho domina pela esquerda e chuta forte para o gol, empatando o jogo.

12' Cartão amarelo para Alex Morais por cometer falta em Alan Kardec.

11' Palmeiras tem dificuldade para ultrapassar o meio campo.

10' Com maior ofensividade, Linense procura o segundo gol.

9' Diogo arrisca chute de fora da área, mas a bola vai embora pela linha de fundo.

8' Palmeiras tem dificuldades na criação de jogadas.

6' Fernandinho cobra bem colocado, mas Kardec desvia de cabeça e afasta o perigo.

5' Falta a favor do Linense dentro da grande área.

4' QUASE! Wesley recebe bom passe de Diogo pela direita, arrisca o chute e quase empata o jogo no Pacaembu!

2' Em cobrança de escanteio pela esquerda de Fernandinho, a bola sobra para Toby, que arrisca e manda a bola por cima do gol, assustando o torcedor palmeirense.

1' Na primeira tentiva de ataque, o Palmeiras consegue escanteio.

Autoriza o árbitro: começa o segundo tempo!

18h06 Palmeiras já se encontra no gramado para a etapa complementar.

18h05 Em partida simultânea a esta, o Paulista enfrenta o Audax no estádio Jayme Cintra.

18h03 A equipe do Linense já retornou ao gramado para o segundo tempo. O Palmeiras permanece no vestiário.

FOTO: Torcedores do Verdão comparecem ao Pacaembu para apoiar o time em sua estreia pelo Campeonato Paulista.

17h59 Apesar de ter maior posse de bola durante toda a primeira etapa de jogo e arriscando três vezes com Mazinho, o Palmeiras ficou em desvantagem ao levar o gol aos 36 minutos.

17h56 Anselmo, revelado pelo Palmeiras nas categorias de base e autor do primeiro gol do Paulistão, também deixou sua palavra no fim do primeiro tempo: "A melhor maneira de retribuir o que o Palmeiras fez por mim é fazendo o que eles me ensinaram".

17h54 Diogo, atacante do Verdão: "Precisamos de um pouco mais de calma. Ter tranquilidade para tentar o empate".

Final do primeiro tempo no Pacaembu!

46' Cartão amarelo para Toby.

45' O árbitro dá dois minutos de acréscimo.

45' Em troca de passes com Mazinho, Felipe Menezes arrica o chute de perna esquerda e manda a bola por cima do gol.

44' João Lucas manda uma bomba de fora da área e Prass defende. No rebote, Anselmo quase amplia para o Linense.

40' O Palmeiras procura explorar o lado esquerdo do campo, tentando reagir e buscar o empate.

39' Tiago Alves deixou o gramado pois se machucou. Com isso, Felipe Menezes fica no meio-campo enquanto Marcelo Oliveira é recuado para a zaga alviverde.

38' Substituição no Palmeiras: Sai Tiago Alves, entra Felipe Menezes.

37' Como resposta, Wesley faz boa jogada e quase empata o jogo, mas a bola vai para fora.

36' GOOOOOOOOOOOOL DO LINENSE! Em cobrança de escanteio, a zaga do Palmeiras se atrapalhou, Anselmo aproveitou e mandou para o fundo do gol. Este foi o primeiro gol do Campeonato Paulista.

32' João Paulo recebe passe de calcanhar de Anselmo e arrisca o chute, mas a bola para nas mãos de Fernando Prass.

31' É pressão do Alviverde em cima da equipe de Lins!

30' Marcelo Oliveira avança pela esquerda e toca para Juninho, que chuta para o gol, mas o goleiro defende.

29' O goleiro Anderson, do Linense, leva uma bronca do árbitro por demorar para repor a bola ao jogo.

29' Tiago Alves tenta lançamento pela esquerda, mas não encontra ninguém para receber e a bola sai pela linha de fundo.

27' O Verdão se porta melhor em campo, mas ainda tem dificuldade de acertar nas finalizações.

26' Neste momento o Palmeiras tem 60% da posse de bola, enquanto o Linense tem 40%.

23' Novamente com Mazinho, o Pameiras quase abre o placar, dessa vez recebendo a bola pela esquerda e chutando para o gol. Anderson fez a defesa com os pés.

22' Cartão amarelo para Renato, do Palmeiras.

17' Linense segue apostando nas interceptações pelas laterais.

18' UUUUH! Em cobrança de falta para o Linense no meio campo, João Paulo mandou uma bomba na direção do gol do Palmeiras, assustando Fernando Prass.

16' Tocando a bola mais atrás, o Linense tenta criar jogadas.

15' Mazinho recebe a bola na entrada da área, dribla o zagueiro e chuta forte para o gol, mas a bola passa ao lado da meta do goleiro Anderson.

13' Na cobrança de falta a favor do Linense, João Paulo lançou para dentro da área, mas a zaga alviverde afastou o perigo.

12' Renato faz falta em Gedeílson pelo lado direito, próximo à grande área do Palmeiras.

11' A posse de bola é do Palmeiras, mas o jogo segue sem muitas chances perigosas de gol.

10' O time alviverde busca movimentação pelas laterais.

8' Wesley cobra a falta para o Palmeiras e a zaga afasta sem perigo para o goleiro do Linense.

7' Tenta interceptação pela lateral direita e é derrubado. Falta para o Verdão!

6' O Palmeiras tenta avançar com Tiago Alves, mas erra o passe.

2' O Palmeiras começa o jogo pressionando o time de Lins, que se fecha na defesa.

1' Aproveitando a saída de bola errada do Linense, Alan Kardec faz bela jogada pela direita e abre para Wesley cruzar. Mazinho recebeu quase abriu o placar para o Palmeiras, mandando a bola por cima do gol.

Autoriza o árbitro: começa a partida no Pacaembu!

16h55 E agora está sendo executado o Hino Nacional Brasileiro.

16h54 Neste momento os jogadores do Verdão tocam bola no gramado do Pacaembu.

16h52 Jogadores do Palmeiras já estão em campo!

FOTO: Faixas de protesto da torcida alviverde devido ao preço dos ingressos.

FOTO: Movimentação fraca nos arredores do Pacaembu para a partida.

16h35 Até o momento, o movimento ao redor do estádio do Pacaembu é tranquilo. Espera-se que o público para a partida de estréia desta tarde seja pequeno.

16h31 Antes do início da partida, torcedores do Palmeiras reclamaram do preço dos ingressos para a temporada. Para o Campeonato Paulista, o preço imposto pelo clube para os bilhetes de arquibancada foi de R$ 60. Foram expostas faixas em protesto ao alto valor dos ingressos na Avenida Pacaembu, que é uma das alternativas de acesso ao estádio.

16h24 Artilheiro do Palmeiras na série B com 14 gols em 29 partidas, Alan Kardec diz que o Palmeiras tem condições para ser campeão: “Sempre sonhei com esse campeonato, desde o ano passado. Nós temos de vencer o Paulistão. Vamos ter times de qualidade pela frente, mas temos de nos dedicar para começar bem o ano com esse título. Nós temos condições para isso” – disse o atacante.

FOTO: Em seu site oficial, o Palmeiras divulgou sua camisa com o novo patrocinador, a Mind Idiomas. O vínculo trará ao clube um rendimento de aproximadamente R$ 2 milhões. Leia mais em: Palmeiras fecha com o primeiro patrocinador para 2014.

16h20 Quem apita a partida entre Palmeiras x Linense é o árbitro Leandro Bizzio Marinho, que conta com o auxílio de João Edilson de Andrade e Maiza Teles Paiva.

16h17 O técnico Bruno Quadros não revelou o time titular para a partida de hoje, mas poderá dar prioridade aos garotos da base que se destacaram em jogos-treinos. A provável escalação do Elefante de Lins deverá ser composta por: Anderson; Gedeílson, Tobi, Rodrigo Arroz e João Paulo; Thiago santos, Leandro Ferreira e Fernandinho; Rodrigo Tiuí, Anselmo e Rodriguinho.

16h15 Já o Linense estreia no Paulistão com o objetivo de repetir seu bom desempenho da última temporada. Para cumprir com seu objetivo, o Elefante de Lins reforçou o elenco contratando os atacantes Anselmo, revelado pelo Palmeiras, Rodriguinho e Rodrigo Tiuí, ambos ex-Fluminense, e o volante Renan, ex-São Paulo.

16h13 O time que representará o Verdão em campo será: Fernando Prass; Serginho, Henrique, Tiago Alves e Juninho; Marcelo Oliveira, Renato, Wesley e Mazinho; Diogo e Alan Kardec.

16h11 Os zagueiros Lúcio e Victorino, o lateral William Matheus, o meio-campo Marquinhos Gabriel não estão fisicamente disponíveis para entrar em campo pelo Alviverde, assim como Leandro, que renovou seu vínculo com o clube.

16h09 O Palmeiras terá a ausência de Valdívia (fortalecimento muscular), Eguren (pancada no joelho esquerdo), Mendieta (dores no joelho esquerdo devido à lesão de 2013) e Bruno Oliveira (lesão na coxa direita).

16h07 Para a primeira partida oficial do ano, o técnico Gilson Kleina usará como tática o 4-4-2, optando por improvisar na armação do time. Sem um lateral-direito de origem, o meia-atacante Serginho fará a função na partida desta tarde. No ataque, o Palmeiras virá a campo com Alan Kardec e Diogo, o único dos sete reforços contratados pelo Verdão que será titular.

16h05 Na tarde desta sexta-feira (17), o Palmeiras divulgou a numeração definitiva para o Campeonato Paulista. Confira a nova numeração no site da VAVEL Brasil: Palmeiras divulga numeração para o Campeonato Paulista.

16h02 Recebendo o Linense no estádio do Pacaembu, o Verdão estreia na temporada de 2014, ano de seu centenário. Sem vencer o torneio estadual desde 2008, o elenco alviverde já confessou que uma conquista no primeiro campeonato do ano é de grande importância para que a pressão da equipe diminua.

16h00 Olá, torcedores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real da partida entre Palmeiras x Linense, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista. Fique com a gente!