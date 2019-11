Santos x XV de Piracicaba, Campeonato Paulista

Encerramos aqui a nossa transmissão ! Fique ligado na VAVEL e acompanhe todas as notícias do esporte. Além disso, fiquem ligados também no nosso Twitter e Facebook . Até a próxima!

21h26 Na próxima rodada, o Santos vai à Capital enfrentar o Audax, às 19h30, na terça, no Pacaembu. Já o XV enfrentará o São Bernardo, na quarta, às 19h30, em Piracicaba.

21h24 Arouca: o ano de 2014 será diferente. Com a chegada do Professor Oswaldo, vamos brigar por títulos e dar alegrias ao torcedor."

21h23 Alan Bahia: "agora é pensar no próximo jogo"

FIM DE JOGO! O SANTOS VENCE O XV DE PIRACICABA POR 1x0, GOL DE GABRIEL. APESAR DE NÃO TER MOSTRADO BOM FUTEBOL, O PEIXE LARGA O CAMPEONATO COM VITÓRIA!

45' Teremos 2 minutos de acréscimo!

43' QUASE! Alan Santos chuta muito forte de fora da área e a bola raspa a trave de Márcio. Quase gol do peixe!

42' IMPEDIDO! Danilo, do XV, recebe sozinho, mas a bandeirinha marca impedimento. Acertou, mais uma vez. Tatiana é o nome dela.

41' Se aproxima o final do jogo. XV de Piracicaba vai para as últimas tentativas!

38' Rodrigo chuta de longe para a defesa tranquila de Aranha.

Chegamos aos 10 minutos finais da partida. Santos se fecha e espera o XV.

34' XV de Piracicaba não consegue mais atacar. Santos, no entanto, também não ataca. Jogo é morno.

33' Substituição no Santos. SAI: Emerson. ENTRA: Mena.

32' Substituição no XV: SAI: Adilson. ENTRA: Felipe Adão.

Começa o último jogo da noite do Campeonato Paulista: Mogi Mirim x Comercial.

30' Substituição no Santos: SAI: Leandrinho. Entra: Alan Santos.

29' GABRIEL BRINCOU! O atacante recebeu na cara do gol e tentou por cima de Márcio, mas a bola foi na mão do goleiro. QUE CHANCE PERDEU!

28' Pipico tentou uma bicicleta, mas errou.

27' Cicinho dribla o zagueiro e cruza para fora.

26' Léo Citadinni cobra o escanteio e Gustavo Henrique cabeceia longe do gol.

25' Gabriel lança para Thiago Ribeiro. O atacante chutou e o zagueiro travou. Escanteio.

25' Jogo com muitos passes errados neste momento.

21' Substituição no XV: SAI: Jean Carioca. ENTRA: Gilsinho.

O GOL DE GABRIEL, PARA O SANTOS!

18' Jean Carioca cobra a falta e Pitty cabeceia para fora!

16' Torcida do Santos se anima e canta mais forte.

15' GEUVÂNIO BATE FORTE. MÁRCIO DEFENDE!

14' CARTÃO AMARELO PARA DANILO SACRAMENTO!

14' FALTA PERIGOSA PARA O SANTOS!

12' GOL DO XV DE PIRACICABA! ANULADO! PIPICO RECEBE, FAZ O GOL, MAS A BANDEIRINHA MARCA IMPEDIMENTO CORRETAMENTE!

10' Segundo tempo com muitas jogadas fortes, principalmente dos jogadores do XV de Piracicaba.

9' XV tenta sair no contra-ataque mas Léo Citadinni para com falta.

7' Santos toca a bola no campo de ataque, mas não consegue criar chances de gol.

4' Léo Cittadini rouba a bola, tenta chutar e é desarmado. O jogador ficou pedindo falta, mas o juíz não marcou nada.

3' XV tenta chegar. Santos marca forte.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Substituição no XV: SAI: Aelson. Entra: Rodrigo

Substituição no Santos: SAI: MONTILLO. ENTRA: Léo Cittadini.

20h32 Gabriel: Ele é o cara (Damião). Estou aprendendo muito com ele.

20h30 Nos outros dois jogos das 19h30 pelo Paulistão, o Rio Claro vai vencendo o Atlético Sorocaba por 1x0, e o São Bernardo vencendo o Botafogo-SP também por 1x0.

20h17 Gabriel: "Jogo não está ganho ainda, temos que fazer mais"

FIM DE PRIMEIRO TEMPO NA VILA BELMIRO. O SANTOS VAI VENCENDO O XV DE PIRACICABA POR 1X0, GOL DE GABRIEL.

43' MONTILLO COBRA A FALTA E MÁRCIO DEFENDE!

CANTA MAIS FORTE A TORCIDA SANTISTA NA VILA BELMIRO!

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! GABRIEL RECEBE DE GEUVANIO, GIRA E CHUTA FORTE PARA O FUNDO DO GOL!

40' CARTÃO AMARELO PARA ALAN BAHIA por falta no meio do campo.

38' Cruzamento de Jean Carioca. A bola passa por toda área e ninguém do XV desvia. Tiro de meta.

36' Thiago Ribeiro cruza e Márcio defende. Santos tenta chegar.

31' QUASE GOL DO XV! Adilson dribla o zagueiro, cruza para Danilo Sacramento, que chuta. Jubal trava na hora exata.

29' CARTÃO AMARELO PARA GABRIEL! O atacante do Santos recebeu livre, dribou o goleiro, mas simulou o pênalti.

28' PIPICO CABECEIA PARA FORA! Cruzamento na área e o atacante do XV cabeceia para fora.

27' XV toca a bola e Santos observa.

25' Jogo é bastante fraco na Vila. Santos tenta chegar, mas XV de Piracicaba se fecha muito bem.

24' Gabriel arranca, cai na entrada da área e o árbitro não marca absolutamente nada!

22' Torcida do XV canta sem parar na Vila Belmiro. É boa a presença do torcedor de Piracicaba em Santos.

20' Escanteio para o XV. Após o cruzamento, Aranha segura, solta e segura de novo.

18' Santos começa a tomar conta do jogo, empurrando o adversário para o campo de defesa.

17' Geuvânio chuta de fora. A bola passa longe do gol.

16' Montillo cobra escanteio para o Santos e Jubal cabeceia longe do gol.

15' Jean Carioca tira o zagueiro, rola pra trás e Danilo Sacramento chuta em cima da zaga Santista!

14' Contra-ataque do Santos. Montillo arranca, passa para Gabriel que tenta chutar de primeira, mas bate fraco e a bola vai pra fora.

11' Cruzamento de Jean Carioca ficou nas mãos de Aranha.

10' Escanteio para o XV!

9' GOL DO SANTOS! ANULADO! Goleiro do XV sai mal e a bola fica sozinho para Gabriel, mas a bandeirinha marca impedimento corretamente.

8' Escanteio para o Santos!

6' Alan Bahia chuta de longe para a defesa de Aranha.

5' cobrança de lateral e Gabriel cai na área. Árbitro manda seguir.

4' Chute de Gabriel e defesa de Márcio! Quase gol do Santos!

3' Thiago Ribeiro é lançado, mas o goleiro Márcio sai e pega.

2' XV toca a bola. Santos pressiona a saída

Apita o árbitro: começa o jogo na Vila Belmiro!

19h28 Vila Belmiro não recebe um grande público neste começo de noite

19h25 Hino Nacional Brasileiro na Vila Belmiro!

19h25 Oswaldo de Oliveira: "vamos fazer de tudo para vencer"

19h23 As duas equipes já estão no gramado!

19h19 Na Vila Belmiro, o Santos fez 91 gols no XV de Piracicaba. Já o Nhô Quim marcou apenas 15.

19h10: XV de Piracicaba também confimado: Márcio; Vinícius Bovi, Leonardo Luiz, Pitty e Adelson; Adilson Goiano, Alan Bahia, Jean Carioca e Danilo Sacramento; Adilson e Pipico.

19h09: Santos confirmado: Aranha; Cicinho, Gustavo Henrique, Jubal e Emerson; Arouca, Leandrinho e Montillo; Geuvânio, Gabriel e Thiago Ribeiro.

19h05: Resultados: o Campeonato Paulista começou hoje, às 17h. O Palmeiras venceu o Linense por 2x1. Já Paulista x Audax terminaram empatados em 0x0.

FOTO: Vestiário do XV de Piracicaba!

FOTO: Jogadores do Santos no vestiário da Vila Belmiro!

18h30 Com os quatro paulistas fora da Copa Libertadores da América, o Campeonato Paulista de 2014 será muito disputado, pois será o único campeonato antes da Copa do Mundo. Todos querem a competição para começar bem o ano.

18h26 Edu Dracena, que machucou o joelho e volta só depois da Copa, é o grande desfalque Santista. Na equipe de Piracicaba, o volante Clayton é o grande desfalque.

18h25 Na história do confronto entre Santos e XV de Piracicaba a equipe santista venceu 42 vezes, contra 5 vitórias do XV e 23 empates.

18h24 A grande contratação santista para a temporada foi Leandro Damião, mas o atacante só poderá entrar em campo após a segunda parcela da transação ser paga. A diretoria santista corre para mudar isto.

18h23 Dos reforços contratados, o Santos não colocará nenhum em campo nesta noite como titular. Já o XV de Piracicaba vai com os sete reforços contratados para a temporada 2014.

18h22 Já a equipe do XV de Piracicaba terminou o Paulistão 2013 em 10°, com 25 pontos. Diante dos quatro grandes, o XV empatou com o Palmeiras, perdeu para o Santos, empatou com o Corinthians e venceu o São Paulo.

18h21 O Santos é o atual vice-campeão paulista. No ano passado, após ter terminado a primeira fase em 3°, com 39 pontos, a equipe da Vila Belmiro passou nas quartas-de-finais pelo Palmeiras, nos pênaltis. Na semifinal, a classificação também aconteceu nos pênaltis, diante do Mogi Mirim. Na final, contra o Corinthians, perdeu o primeiro jogo no Pacaembu por 2 a 1 e, na Vila Belmiro, empatou por 1 a 1.

18h20 Muito boa tarde, leitor! A partir de agora você acompanha todas as emoções do jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2014 entre Santos x XV de Piracicaba e em tempo real com a VAVEL.