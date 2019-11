Bragantino x São Paulo, Campeonato Paulista

18h57 Vamos ficando por aqui, amigos. Obrigado por acompanharem o jogo conosco. Fiquem ligados na VAVEL!

FIM DE JOGO! Com gols de Leo Jaime e Cesinha, o Bragantino estreia bem na competição e vence o São Paulo por 2x0!

45' Três minutos de acréscimo!

43'UUUUUUH! Cesinha, de novo, acerta um chute incrível, mas a bola passa perto do gol.

42' DEFESA DE ROGÉRIO CENI! Dener chuta forte e o goleiro faz uma linda defesa.

39' UUUUH! Cañete recebe de Wellington e chuta de esquerda para fora.

37' Substituição no Bragantino. SAI: Lincom. ENTRA: Tássio.

35' A partir de amanhã, Ewandro, Auro e Boschilia, que jogaram a Copinha pelo São Paulo, integram a equipe principal.

33' Substituição no Bragantino. SAI: Leo Jaime. ENTRA: Dener

32' Substituição no São Paulo. SAI: Luis Ricardo. ENTRA: Douglas.

32' Substituição no São Paulo. SAI: Maicon. ENTRA: Oswaldo.

31' São Paulo tocou, tocou e a torcida ficou brava com a equipe.

30' São Paulo toca a bola de uma lado para o outro, sem nenhuma criatividade.

27' Torcida Tricolor pede raça!

26' Posse de Bola: 70% para o São Paulo, e 30% para o Bragantino.

25' Substituição no Bragantino. SAI: Gustavo. ENTRA: MATEUS.

24' QUASE! Luís Fabiano recebe de Ganso e bate forte. A bola vai na rede pelo lado de fora.

20' UUUUUUUUUUUUUH! Cruzamento de Cañete, Ademilson cabeceia e Rafael Defendi faz uma defesa incrível. Na sobra, Luís Fabiano tenta mas a zaga trava.

20' Torcida do São Paulo cantou os nomes de Muricy, Luis Fabiano e Rogério.

19' Lincom é o único jogador do Bragantino avançado. Time se fecha e espera o São Paulo.

16'UUUUH! Reinaldo sai mal, Cesinha rouba a bola, toca para Robertinho que chuta por cima do gol.

16' O jogo fica corrido. Luís Fabiano chutou cruzado e a bola passa perto do gol.

15' UUUUH! Agora foi o Bragantino que chegou. Chute de Leo Jaime e defesa de Rogério.

14' UUUUUUUUH! Cañete faz jogada, cruza e Luís Fabiano cabeceia por cima.

13' Agora a torcida Tricolor pede raça. Clima tenso no estádio.

12' Torcida do São Paulo: ÔÔÔ, QUEREMOS JOGADOR!"

8' São Paulo se complica no jogo. Tricolor joga muito mal.

6' GOOOOOOOOOOLAÇOOOOOOOOO! CESINHA PARA O BRAGANTINO! O camisa 7 acertou um chute de longe no ângulo. QUE GOLAÇO!

5' UUUUH! Lúis Ricardo recebe na área, chuta cruzado e Rafael Defendi pega.

1' Ademilson faz jogada, toca para Reinaldo. Zagueiro trava e a bola fica nas mãos do goleiro.

Apita o árbitro: começa a segunda etapa!

Substituição no São Paulo. SAI: Denilson. ENTRA: Cañete.

18h05 times voltam para o campo!

17h53 Resumo da primeira etapa: São Paulo ficou mais com a bola e apostou nas transações para chegar ao gol. Já o Bragantino apostou nos contra-ataques, que não deu muito certo, exceto um, que aconteceu o gol de Leo Jaime.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Com gol de Leo Jaime, o Bragantino vai vencendo o São Paulo por 1x0!

45' Teremos um minuto de acréscimo!

43' Maicon arrisca chute e a bola sobe muito e vai para fora.

43' São Paulo tenta cruzamento, mas zaga afasta.

42' Bragantino completamente recuado. O Tricolor, no entanto, toca a bola, sem criatividade.

41' São Paulo tem muita dificuldade de chegar na área do Bragantino.

36' UUUUUUH! Grande jogada de Ganso, Luís Fabiano e Ademilson, que chutou para fora.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRAGANTINO! LÉO JAIME! Robertinho arrancou pela direita, cruzou e Léo Jaime tocou para o fundo das redes! 1X0 Bragantino!

35' O São Paulo toca a bola e não consegue chegar ao gol.

33' Luis Ricardo chega na linha de fundo, cruza, mas o árbitro marca falta na área para o Bragantino.

32' Wellington cruza pela direita mas o goleiro pega.

31' O jogo tem muitas faltas.

30' UUUUUUUUUUUUUUUH! Césinha sai na cara do gol e chuta para fora. Quase gol do Bragantino.

Estavámos com problemas nos nossos servidores. Tudo normalizado. O jogo continua 0x0.

15' São Paulo tenta chegar e o Bragantino espera no campo de defesa. Jogo é morno.

11' Escateio para o Bragantino. Após o cruzamento, Gustavo cabeceia para fora.

10' Cruzamento para a área do São Paulo, mas Rodrigo Caio afasta.

7' Ademilson arranca de antes do meio campo, tira Guilherme da jogada e Francesco dá um carrinho e tira a bola do atacante.

6' Lançamento para Lincom, mas Rogério Ceni sai e chuta para lateral.

5' São Paulo toca a bola. Bragantino atrás da linha da bola.

3' Maicon cruza e a bola passa por todo mundo. Tiro de meta.

2' CARTÃO AMARELO PARA YAGO por falta em Ademilson.

2' falta para o São Paulo!

1' Gustavo tenta o primeiro chute, mas a bola passa longe do gol de Rogério.

Apita o árbitro: começa a partida!

17h01 Tudo pronto! Vai começar!

16h57 Maicon: "o ano tem que ser muito diferente. O São Paulo tem que ser campeão."

16h54 os dois times já estão no gramado!

16h52 bom público no estádio Nabi Abi Chedid.

16h51 Grupo do São Paulo: Penapolense, Comercial, Linense e Atlético Sorocaba.

16h50 Grupo do Bragantino no campeonato: Mogi Mirim, Palmeiras, Rio Claro e Oeste.

FOTO: Visão da torcida do São Paulo para o jogo de logo mais.

16h36 Jogos de hoje: Portuguesa x Corinthians; Bragantino x São Paulo e Oeste x Penapolense. Ponte Preta x Ituano foi transferido para o dia 12 por problemas no estádio.

16h33 Resultados de ontem pelo Campeonato Paulista: Paulista 0x0 Audax; Palmeiras 2x1 Linense; Santos 1x0 XV de Piracicaba; São Bernardo 1x0 BotafogoSP; Rio Claro 1x0 Altético Sorocaba e Mogi Mirim 2x1 Comercial.

16h25 Leia mais: Chelsea vence o Manchester United

16h21 Na casa do Bragantino, foram 17 jogos, com 7 vitórias do São Paulo, 6 empates e 4 vitórias do Braga.

16h19 São Paulo e Bragantino se enfrentaram 34 vezes. O Tricolor venceu 19, o Braga 5, além de 10 empates.

16h VIDEO: último confronto entre Bragantino x São Paulo.

15h58 Os desfalques do São Paulo: Jadson e Edson Silva não foram relacionados. Fabrício, Rafael Tolói e Lucas Evangelista estão machucados.

15h57 Os desfalques do Bragantino: Neto, Graxa, Elias, Hernany e Thiaguinho.

15h56 o Tricolor vai com Rogério Ceni, Luis Ricardo, Rodrigo Caio, Antônio Carlos e Reinaldo; Denilson, Maicon, Wellington e Ganso; Ademilson e Luis Fabiano

15h55 A equipe do interior paulista vai para o jogo com Rafael Defendi, Alexandre, Yago e Guilherme Mattis; Robertinho, Francesco, Geandro, Gustavo e Léo Jaime; Cesinha e Lincom

15h54 Já o Bragatino também começa a temporada sem grandes novidades. O grande destaque continua sendo o centroavante Lincom. Além dele, o técnico Marcelo Veiga aposta todas as suas fichas no seu "coringa" Leo Jaime.

15h53 O São Paulo contratou apenas dois jogadores até agora para a temporada 2014. Luis Ricardo e Álvaro Pereira, que acertou por empréstimo nesta semana.

15h52 Já o Bragantino terminou o Paulistão 2013 em 11°, com 25 pontos. Diante dos quatro grandes, o Braga empatou com o Palmeiras, Santos e Corinthians e perdeu para o São Paulo.

15h51 Na última edição do Paulistão, que aconteceu em 2013, o São Paulo terminou a primeira fase em 1°, com 41pontos. Nas quartas-de-finais, o Tricolor passou pela Penapolense por 1x0. Na semifinal, após o empate por 0x0 no tempo normal, a equipe do Morumbi perdeu nos pênaltis para o grande rival Corinthians.

15h50 Muito boa tarde, leitor! A partir de agora você acompanha todas as emoções da partida entre Bragantino x São Paulo e com a VAVEL. O jogo começa às 17h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, a 89 km da Capital.