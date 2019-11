Assim acompanhamos Flamengo x Audax, Campeonato Carioca

18h53: Ficamos por aqui com a transmissão desta partida. Muito obrigado a todos que nos acompanharam durante a estréia do estádio do Maracanã no Campeonato Carioca. Em breve teremos pós -jogo e repercussão no site, e não se esqueça de nos acompanhar também nas redes sociais no Twitter e Facebook

48' Fim de jogo! O Flamengo salva a rodada e é o unico dos quatro grandes a vencer na primeira rodada.

47' Vai terminar o jogo, quase no minuto final!

45' Publico pagante: 10.522 pessoas - Publico Presente: 12. 829 pessoas

44' A arbitragem sinaliza mais 3 minutos de acréscimo

Estréia do volante Feijão com a camisa do Flamengo!

41' SUBSTITUIÇÃO NO FLA: Saiu Gabriel - Entrou o Feijão

40' O Audax cresce no jogo!

39' SUBSTITUIÇÃO NO FLA: Saiu (sob vaias) Matheus - Entrou Carlos Eduardo

39' Amarelou para o zagueiro Welinton do Fla e o atacante Washington do Audax.

38' O garoto Matheus toca na bola e é vaiado pela torcida do Flamengo.

37' Adriano quase marca de perna esquerda após a cobrança de escanteio!

36' Escateio para o Audax

35' ALTERAÇÃO NO AUDAX: Saiu Lucas Cassoti - Entrou Alê

33' Contra-ataque do Flamengo, Muralha lança Matheus que saiu na cara do gol, meia olhou o goleiro e bateu nas redes pelo lado de fora! Que chance perdeu o Flamengo!

32' Escanteio para o Audax

27' QUASE GOL DO FLAMENGO! João Paulo tabelou com Gabriel, o lateral saiu na cara do goleiro Yamada, que defendeu em dois tempos e mandou para escanteio!

22' Wellington que parecia que não voltaria, calçou as chuteiras e voltou a campo. E quase marcou o gol de empate, num chute de longe.

21' Cartão amarelo para Arthur do Audax, por falta sobre Nixon.

20' MUDANÇA NO AUDAX: Saiu o Glauber - entrou Michel

19' Atacante Wellington do Audax caído, com câimbras na perna direita. Parece que não vai voltar!

14' Aderaldo cobrou, a bola foi para fora! Mas passou perto, o goleiro Paulo Victor nem se mexeu.

13' Falta na entrada da área, de frente para a favor do Audax, sofrida pelo atacante Washington.

12' ALTERAÇÃO NO AUDAX: Saiu William - Entrou Adilson

9' Quase gol do Audax! Wellington quase marca, após dividir com a zaga do Flamengo, Paulo Victor faz boa defesa!

7' Contra-ataque do Flamengo rápido! Matheus lança Gabriel, que passa para Nixon cara a cara com o goleiro Yamada, que fez grande defesa!

6' Falha da defesa do Flamengo, Wellington do Audax cruza, a bola passa por toda a extensão da área rubro-negra.

5' Matheus cobra a falta, bate fraco e Yamada defende sem dificuldades.

4' Falta na entrada da área a favor do Flamengo

0' Começou o segundo tempo!

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: Saiu Negueba - Entrou Muralha

18h03: Os jogadores vão voltando ao gramado

17h47: Enfim, mais uma vez pedimos desculpas por não poder acompanhar bem o primeiro tempo da partida.

45' Sem dar acréscimos o árbitro Phillip Bennet encerra o primeiro tempo

43' Negueba bate da entrada da área e o goleiro Yamada faz grande defesa!

17h41: Pedimos desculpas pela ausência, mas por motivos alheios a nossa vontade acabamos ficando off-line por algum tempo. Retornemos ao jogo.

16' DETALHE: o atacante Negueba do Flamengo, joga com um pé de chuteira na cor laranja e outro na cor azul. Diferente...

11' Quase o 2º gol do Flamengo! Negueba cobra a falta para a área, Welinton desvia para fora, muito próximo da trave!

8' Glauber arrisca da entrada da área, mas chuta fraco e Paulo Victor defende sem dificuldades. Falha da defesa do Flamengo.

5' GOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!! Welinton! Após a cobrança de escanteio, Cáceres desvia e o zagueiro marca o primeiro gol do jogo!

4' Escanteio para o Flamengo

3' Primeira falta da partida, sobre o jogador Matheus do Flamengo.

1' Digão arrisca de longe, a bola vai para fora! Tirando o primeiro "uuuhhh" da torcida

0' Começa o jogo!

16h57: O árbitro do jogo é so sr. Phillip George Benett

16h54: As equipes vão entrado em campo lentamente

16h52: AUDAX ESCALADO: Yamada, Adriano, Leandro Camilo, Aderaldo, Jorginho Paulista; Arthur, Klauber, Lucas Casotti, Wellington; Willian, Washington.

16h50: FLAMENGO ESCALADO: Paulo Victor, Digão, Welligton, Frauches, João Paulo; Caceres, Gabriel, Val; Matheus; Nixon e Negueba.

16h32: ônibus do Flamengo chega ao Maracanã

16h28: Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão de Flamengo x Audax pela 1ª rodada do Campeonato Carioca. A partica começa as 17h00 aqui na Vavel Brasil.