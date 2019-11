Domingo agitado no Náutico

A manhã deste domingo (19) seria aparentemente tranquila para o Clube Náutico Capibaribe, mas acabou sendo agitada. O atacante Roberson, que será poupado na estreia do Náutico na Copa do Nordeste devido a uma lesão sofrida na última sexta-feira (17), foi apresentado à imprensa após o período de treinos.

O atleta de 24 anos, que demonstra estar praticamente recuperado da contusão, já defendeu o rival Sport e foi revelado pelo Grêmio. Também vestiu as camisas de Juventude e Avaí. Mesmo fora do primeiro jogo do Timbu na temporada de 2014, o jogador não esconde sua expectativa para o duelo. "Temos que começar com o pé direito, já vencendo a primeira partida na Copa do Nordeste. É um torneio curto, mas muito importante para o Náutico, que precisa de um título. Conquistando este caneco, ganhamos moral para fazermos um grande ano. É isso que todos esperam da gente", comentou.

O avançado se mostrou satisfeito com a estrutura do seu novo clube. "Todos que chegam aqui se surpreendem. O Náutico dá uma condição de trabalho muito boa e é isso que o jogador precisa. Tem um hotel no CT, campo bom, fisioterapia boa, tem tudo aqui. Então se a gente trabalhar sério vai colher os frutos lá na frente", ressaltou.

Quem também não escondeu sua admiração pela estrutura do Náutico foi Jürgen Klinsmann, técnico da seleção norte-americana de futebol. "Surpreendente, maravilhoso, muito bom!", afirmou o treinador alemão. Klinsmann também foi jogador. Destacou-se na seleção alemã, por quem conquistou a Copa do Mundo de 1990 e a Eurocopa de 1996. No âmbito dos clubes, foi revelado pelo modesto Stuttgarter Kickers e defendeu equipes como Stuttgart, Internazionale, Bayern München, Tottenham, entre outras.

Representantes da FIFA e da seleção dos Estados Unidos fizeram o reconhecimento das instalações do CT Wilson Campos. (Foto: Divulgação / Náutico)

Também nesta manhã, representantes dos Estados Unidos e da FIFA visitaram o CT Wilson Campos. O centro de treinamento do Timbu será onde os States treinarão no período em que estiverem hospedados em Pernambuco. No dia 26 de junho, às 13h, os EUA enfrentarão a Alemanha (o país de Klinsmann) na Arena Pernambuco, em partida válida pela terceira e última rodada do grupo G da Copa do Mundo de 2014. A Arena também foi palco de visitas e alvo de elogios de Jürgen Klinsmann.

Além dos Estados Unidos da América, outras seleções que jogarão partidas do Mundial em São Lourenço da Mata e treinarão no CT do Náutico serão as de Itália, Croácia e Costa do Marfim.

Jürgen Klinsmann presenteou o presidente Gláuber Vasconcelos com uma camisa da seleção norte-americana. O mandatário alvirrubro confirmou que retribuiu a gentileza. (Foto: Divulgação / Náutico)