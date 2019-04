Campeão da Série B do Carioca, Cabofriense estreia vencendo por 3 a 2

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 1ª RODADA DO CAMPEONATO CARIOCA, REALIZADO NO ALAIR CORRÊA

Na sua volta a primeira divisão do Campeonato Carioca, o Cabofriense venceu por 3 a 2 o Macaé jogando no Estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio e assumiu a liderança ao lado do Madureira. Foi aberto um placar de 3 a 0 com gol de Eberson por duas vezes e Rodrigo Dias completando, no entando o Macaé descontou com Marco Goiano e Filipe Machado e deixou o placar menos dilatado.

Na próxima rodada, os macaeenses recebem o Vasco, no Moacyrzão, na quarta-feira (22) às 19h30. Já a Cabofriense entra em campo na quinta-feira (23), para visitar o Nova Iguaçu, no Laranjão, às 17h.

Cabofriense começa pressionando e abre 2 a 0 na etapa inicial

Foram 15 minutos até sair o primeiro gol e três chances desperdiçadas pelo time da casa, numa delas Eberson recebeu sozinho e chutou para fora. Não tardou para sair um gol pois Rodrigo Dias recebeu bom passe e chutou direto para o gol de Felipe, que não pode fazer nada.

Eberson, que tinha perdido um gol, começou a brilhar e se tornou o cara do jogo dando passe para os companheiros. Numa dessas tentativas de assistência a bola cruzou toda a área e passou também pelo goleiro Felipe, marcando 2-0 aos 25 minutos. O domínio seguiu mas as finalizações não foram muito boas nos minutos restantes.

Macaé muda dois jogadores e no fim assusta os donos da casa

Assim que voltou do intervalo com duas mudanças, o time macaeense pensava em alterar o placar mas a equipe da casa logo marcou com Eberson em outra jogada individual e chute de dentro da área. A partir daí o time relaxou e permitiu uma reação tardia com gols aos 35 e 45 minutos, com direito a falha do goleiro tricolor no gol de Marcio Goiano. Aos 49 minutos o Macaé tentou um empate em cobrança de escanteio que resultou em corte da defesa.