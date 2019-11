No Pernambucano, Pesqueira vira em cima do Vitória e América perde no último minuto

A cada rodada, o primeiro turno do Campeonato Pernambucano segue definindo os destinos de cada clube. A décima terceira rodada aconteceu neste domingo (19), e foi marcada pelos poucos gols, apenas sete. O destaque positivo ficou pelo time do Pesqueira, que venceu de virada a equipe do Vitória por 2 a 1, enquanto que o América decepcionou perdendo para o Ypiranga, com um gol de pênalti no final da partida.

Vitória assusta, mas Pesqueira vira a partida

No Estádio Joaquim de Brito, o Pesqueira segue firme e na luta por uma vaga no G-3 da competição. Após um primeiro tempo sem muitas emoções, o time viu a equipe visitante abrir o placar na segunda etapa com Edson Pitbull, aos 23 minutos. Mas o time da casa logo reagiu logo, e dois minutos depois, o atacante Neto Bala empatou a partida. E aos 34 minutos, o volante Marcos Mendes virou a partida para a Águia do Vale. A vitória colocou o time na briga, e apesar da estar em sexto com 14 pontos, está a apenas três do Porto, terceiro colocado. A Acadêmica Vitória segue em quinto com 15.

(Foto: Magno Wendel/ TV Asa Branca)

América-PE peca na limitação e perde no último minuto

O América mostra que vai brigar mesmo para não cair para a divisão de acesso em 2015. Na tarde deste domingo (19), o time fez de tudo para conseguir a vitória, mas acabou esbarrando nas próprias limitações, e acabou sendo derrotado pelo time do Ypiranga por 1 a 0 em pleno Ademir Cunha, em Paulista. Apesar da pressão do time da casa, e das poucas investidas da Máquina de Costura, o lance capital foi numa cobrança de pênalti. Aos 50 minutos, uma falta dentro da área, e Rodolfo converteu, sendo o herói do time de Santa Cruz do Capibaribe, que está agora na sétima posição com 11 pontos ganhos. O América retorna a lanterna, com apenas 10 pontos, e quase sem forças de chegar ao G-3.

A próxima rodada será realizada nesta quarta feira (22). Todos os jogos terão início às 20h, horário local.