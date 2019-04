Lateral-direito Sueliton é o novo reforço do Atlético-PR

O lateral-direito Sueliton é o mais novo reforço do Atlético Paranaense para a temporada 2014. O nome do jogador de 27 anos apareceu no BID (Boletim Informativo Diário, da CBF) na tarde desta segunda-feira, além do clube anunciar em seu site oficial a contratação do jogador. Sueliton estava no Criciúma, e foi um dos destaques da equipe catarinense na temporada.

Na última sexta-feira (17), quando já estava em Curitiba para a realização de exames médicos, o atleta publicou em seu perfil no Facebook: “Hoje está sendo um dia muito especial, dia no qual assinei contrato com um clube que tanto admirava quando criança. Lembro que certo dia meu pai disse: ‘um dia você vai jogar nesse time’. Eu tentava imaginar como de repente poderia ser eu com esta camisa diante de uma torcida tão brilhante".

Com a dura missão de substituir o ex-titular da posição Léo, que trocou de rubro-negro se transferindo para o Flamengo, Sueliton concluiu: “Atlético Paranaense, hoje minha casa, clube em que tenho a honra de poder ajudar e me dedicar diariamente".

Além disso, nos próximos dias o Furacão deverá anunciar o lateral-esquerdo Lucas Olaza, que já está no CT do Caju e aguarda concretizações de detalhes burocráticos para assinar o contrato.