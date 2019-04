Corinthians vence Paraná e está na semifinal da Copinha

O Corinthians venceu o Paraná por 1 a 0 na noite deste domingo (19), no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2014. O gol saiu aos três minutos de partida com Malcom.

A vitória classificou a equipe paulista para as semifinais da competição. Na próxima terça-feira (21), o Timão enfrenta o Fluminense, às 21h, ainda sem local definido. As equipes repetem o duelo da final de 2012, que sagrou o Corinthians como campeão daquele ano. No outro confronto da semifinais, o Santos enfrenta o Atlético-MG, às 19h de terça-feira (21).

Gol no início garante Timão nas semifinais

O duelo entre Corinthians e Paraná foi acirrado, já que para os garotos valia fazer história no clube. Do lado paulista, são oito conquistas na competição. Do lado paranaense, seria a primeira. Seria, pois o Timão não deu chances para o Tricolor buscar a classificação. Logo aos 3 minutos de partida, Zé Paulo fez boa jogada pela direita, tocou para Malcom, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro Guilherme, 1 a 0. Atrás no placar, o Paraná buscou mais o ataque, porém errava muitos passes e parava na defesa corinthiana. A melhor oportunidade do Tricolor veio com Lucas. O meia recebeu na área, fintou os zagueiros e bateu com o pé esquerdo, mas a bola passou rente a trave. Em vantagem, o Timão apenas administrava a posse de bola e esperava as investidas do time paranaense.

No segundo tempo o panorama não mudou. A frente no marcador, o Corinthians se fechou e esperava para jogar no contra-ataque. O Tricolor até que tentava, mas não conseguia chegar com qualidade ao gol adversário. Já o time paulista, chegava com mais precisão e chegou ao segundo gol aos 36 minutos. Brayan cruzou pela direita para Leandro, que completou para o gol, porém a bola havia saído pela linha de fundo. Gol anulado pelo árbitro. O jogo passou a ficar dramático, o Paraná precisava de um gol para levar o confronto para os pênaltis. O Corinthians não podia levar gol e aguardava o final da partida. Com isso, os goleiros passaram a trabalhar mais e foram os destaques do segundo tempo. O Paraná pressionou até o último minuto do jogo, mas não conseguiu evitar a derrota. Os corinthianos seguraram o jogo e festejaram a vaga nas semifinais do campeonato.