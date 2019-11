Renovados, Náutico e Guarany-CE estreiam na Copa do Nordeste

Chegou o dia que a torcida alvirrubra tanto esperava. Nesta segunda-feira (20), o Náutico estreia na edição de 2014 da Copa do Nordeste. O Timbu participará da competição regional por ter sido o terceiro colocado do Campeonato Pernambucano do ano passado. O adversário será o Guarany de Sobral, atual vice-campeão do Campeonato Cearense. A partida, que se realizará às 21h (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, fecha a primeira rodada da fase de grupos do certame.

Em partidas oficiais, Timbu e Cacique se enfrentaram apenas uma vez em toda a história: pelo Campeonato Brasileiro da Série B de 2002, quando o Guarany surpreendeu ao vencer os alvirrubros por 1 a 0. Ao final do campeonato, o rubro-negro cearense ficou na 24ª (e antepenúltima) colocação, sendo rebaixado à Série C, enquanto o Náutico, que também não fez boa campanha, terminou a Segundona em 19º.

No Nordestão, o Alvirrubro volta a participar depois de ter ficado ausente da edição de 2013 (no Estadual de 2012, ficou na quarta posição, perdendo a vaga para o Salgueiro). O time de Sobral, por sua vez, é novato na competição.

Náutico e Guarany têm um ponto em comum: seus elencos passaram por uma considerável reformulação após a temporada de 2013. Nos pernambucanos, desconsiderando os pratas-da-casa os quais foram aproveitados ao longo do Brasileirão do ano passado, apenas três jogadores do time profissional permaneceram no plantel: o goleiro Gideão, o zagueiro William Alves e o volante Elicarlos. O rebaixamento à Série B pesou. Dos 16 contratados, apenas a metade já foi regularizada junto à CBF e está à disposição. Nos cearenses, a mudança foi menor: cerca de 70% dos integrantes da equipe do ano passado, que disputou a Série D, foi embora.

Um ponto favorável ao Guarany de Sobral é o maior tempo de preparação. A pré-temporada do clube do interior do Ceará teve início no dia 9 de dezembro de 2013, enquanto o Náutico voltou aos treinos apenas em 2 de janeiro de 2014, ou seja, quase um mês depois. Tal fato, no entanto, não preocupa o técnico alvirrubro Lisca.

"O tempo de preparação foi curto, mas não podemos lamentar. Fizemos a nossa preparação em alto nível e agora vamos estrear. Estou acreditando na disposição dessa moçada, pela postura dos jogadores nos treinos. Vamos apresentar uma equipe bem vibrante, bem focada. E eu tenho certeza que vamos crescer muito no decorrer do campeonato", enfatizou o comandante.

Mesmo com o discurso confiante, o treinador fez uma ressalva para as dificuldades que podem surgir ao longo do certame. "A equipe vai ser construída ao longo da competição. O torcedor vai precisar ter paciência. As dificuldades são naturais no início de qualquer trabalho. No entanto, podem esperar por um Náutico brigador dentro de campo e organizado. Contra o Guarany, seremos bastante testados. Eles iniciaram a pré-temporada bem antes que a gente e estão com melhor ritmo de jogo", comentou.

Do outro lado, Valdenir Coelho, presidente do Guarany, também mostrou estar confiante para o duelo. "Estamos bem otimistas. O nosso time está muito bem preparado. O Guarany fez uma boa pré-temporada e esperamos conseguir um resultado positivo na estreia", afirmou o mandatário.

Guarany de Sobral se prepara para o Nordestão desde o início de dezembro. (Foto: Divulgação / Guarany SC)

Mas nem tudo é motivo para sorrir. O Cacique terá dois desfalques para a partida: o goleiro Eliardo e o lateral-direito Da Silva, ambos por contusão. O técnico Vladimir de Jesus deve colocar André Zuba e Rafael como seus respectivos substitutos. O Timbu também terá duas ausências devido a lesões: os atacantes Roberson, que deve estar apto para jogar já na próxima semana, e Marinho, que deve ficar de fora por duas semanas. Lisca deve adiantar o meia Marcos Vinícius e colocá-lo no ataque junto com Túlio.

FICHA TÉCNICA

DATA: 20/01/2014;

HORÁRIO: 21h (horário de Brasília);

LOCAL: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata - Pernambuco;

NÁUTICO: Gideão; João Ananias, William Alves, Romário, Gerley; Elicarlos, Rodrigo Possebon, Zé Mário, Dê; Marcos Vinícius e Túlio.

GUARANY DE SOBRAL: André Zuba; Rafael, Joécio, Nonato, Édson Pacujá; Júnior Cearense, Dudu, Júnior Paraíba, Zé Augusto; Adriano e Zé Williams.

ARBITRAGEM: Gleidson Oliveira (árbitro), José Carlos Oliveira (assistente 1) e Marcos Welb (assistente 2). Todos são da Bahia.