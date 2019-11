Eurico Miranda confirma candidatura à presidência do Vasco

Eurico Miranda é novamente candidado a assumir o Vasco da Gama. O ex-mandatário confirmou na noite desta segunda-feira (20), através de um vídeo na internet, que será um dos postulantes na disputa pelo comando do clube, que ainda não tem data definida.

"Junto com jovens vascaínos, com novas ideias, aliados aos vascaínos tradicionais, vamos resgatar o Vasco, recolocando-o na sua verdadeira posição. O Vasco não suporta mais aventuras, o Vasco não suporta mais três anos de humilhação, de subserviência e de uma posição secundária", disse Eurico no vídeo, publicado na página do Facebook da campanha, que conseguiu mais de 10 mil seguidores em um período de cerca de 10 dias.

A vida política do dirigente no Vasco começou ainda na década de 1960. Seu principal período, entretanto, foi somente na gestão do então presidente Antônio Soares Calçada, nos anos 90, quando Eurico foi vice-presidente de futebol e ajudou o clube nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 1997 e na Libertadores de 1998.

Pelo bom desempenho na função e pelo prestígio com Calçada, nome forte na política do clube, o vice-presidente de futebol se tornou o principal mandatário, após vencer eleição, entre 2001 e 2008, quando Roberto Dinamite assumiu.

As outras candidaturas não foram ainda oficializadas, mas Roberto Monteiro deverá formar outra chapa, que terá também como concorrência a chapa de oposição apoiada por Fernando Horta. Atual presidente, Dinamite ainda não se pronunciou sobre sua situação na eleição.