Botafogo x Bangu, assim acompanhamos

21h40 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Botafogo e Bangu pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a página no Facebook!

21h39 O Glorioso volta a campo já nesta quinta-feira, em jogo antecipado por conta da Libertadores, contra o Madureira, às 21h (de Brasília), novamente em São Januário. Já o Bangu será no sábado, em casa, diante do Audax, às 17h (de Brasília).

21h36 Botafogo, que estreou empatando contra o Resende, também ficou no empate sem gols diante do Bangu em São Januário. Já o Bangu, segue liderando a Taça Guanabara, agora com quatro pontos e ao lado do Boavista.

47' TERMINA O JOGO!! Este foi o segundo empate do Botafogo em dois jogos.

46' No contra-ataque, Rafael lança Christiano. Ele toca para Rafael Galhardo, que é derrubado na entrada da área. Falta leva perigo contra o gol de Renan.

45' Teremos mais dois minutos de acréscimos.

45' Sassá briga muito e ganha o escanteio pela esquerda.

44' RENDA E PÚBLICO: PAGANTES: 1.665; PRESENTES: 1.942; RENDA: R$ 32.450,00

42' Octávio recebe lançamento na área, ajeita e bate em cima de Luis Felipe.

41' CARTÃO AMARELO PARA AIRTON DO BOTAFOGO! Foi o primeiro da partida.

40' Daniel erra o passe para Yguinho no ataque.

39' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! SAI: Rodrigo Souto; ENTRA: Sassá.

37' SUBSTITUIÇÃO NO BANGU! SAI: Wendel; ENTRA: Rodrigo Pinho.

36' INACREDITÁVEEEEL!! Octávio cruza da esquerda, e Renato cabeceia para grande defesa de Rafael. Na sobra, Daniel chuta da pequena área, mas a bola bate em Luis Felipe e sai raspando a trave pela linha de fundo. Que chance perde o Botafogo!

35' Christiano puxa o contra-ataque, toca para Almir, e a bola chega a Rafael Galhardo. Mas ele acaba perdendo a bola para Dankler.

34' Octávio cobra escanteio da direita, mas Willen ajuda a defesa e tira o perigo.

33' Na sobra, Alex cruza da direita, bola rebate na defesa e sobra para Yguinho, que tenta o chute e isola.

33' Lima cobra escanteio da esquerda, Dória raspa de cabeça, mas não consegue mandar para o gol.

30' QUAAASEEE!! Alex cruza da direita, Tuchê chega rasgando e manda por cima do próprio patrimônio. Quase um gol contra!

28' Botafogo não consegue chegar mais no gol de Rafael.

27' SUBSTITUIÇÃO NO BANGU! SAI:Carlos Renan; ENTRA: Rafael Sales.

27' SUBSTITUIÇÃO NO BANGU! SAI: Felipe Foca; ENTRA: Gabriel Galhardo.

23' Octávio tenta o cruzamento da esquerda, mas pega forte demais na bola.

20' Jogo recomeça.

20' Parada técnica, por enquanto, nada de gols aqui em São Januário.

18' INCRÍVEEEL!! Almir recebe na área, abre espaço e de cara para o gol bate para fora, raspando a trave direita de Renan. Quase o Bangu abre o placar!

16' Botafogo não consegue manter o mesmo ritmo que impõs no primeiro tempo e o Bangu começa a assutar mais a equipe alvinegra.

16' Almir gira o corpo sobre a marcação, cai na entrada da área e pede falta. Juiz manda seguir.

15' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! SAI : Henrique; ENTRA: Yguinho.

14' Jogo parado, Botafogo vai mexer.

12' A retranca do Bangu continua. O Alvinegro tem muitas dificuldades em entrar ne defesa banguense.

10' Na cobrança, Almir acerta a barreira.

9' Almir sofre falta na entrada da área. Lance leva perigo ao gol de Renan.

8' QUE ISSO, DANKLER?? Tuchê cruza da direita, e zagueiro alvinegro se enrola duas vezes, mas consegue afastar o perigo

7' Henrique avança sozinho contra cinco e é obrigado a recuar a bola.

4' RAFAAAEEEEL!! Rodrigo Souto solta a bomba de longe, e goleiro faz grande defesa!

2' Almir tenta levantar a bola na área do Botafogo, mas Rodrigo Souto consegue afastar o perigo.

1' Octávio e Alex avançam pela direita, mas Daniel recebe e acaba desarmado.

0' Bangu voltou para o intervalo sem mudanças. Bola rolando para este segundo tempo!

0' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! SAI: Gegê; ENTRA: Octávio.

20h24 Botafogo teve inúmeras oportunidades de marcar neste primeiro tempo, porém parou na retranca do time do Bangu. O atacante Henrique, que recebeu mais uma oportunidade dada pelo técnico Eduardo Húngaro, está mal na partida.

20h24 Henrique: ''A gente está centralizando, mas explorando as laterais também. Estamos criando bastante, só falta fazer o gol. Estou tranquilo, se for contar (jejum) tem um ano, mas na minutagem de jogo dá seis, sete jogos, sei lá. Centroavante passa por isso, na hora que fizer um vai sair um monte.''

46' Final de primeiro tempo. Botafogo 0 x 0 Bangu.

46' Na cobrança, Dória solta a bomba em cima da barreira. Na sobra, Lima tenta bater colocado, mas manda para fora.

45' OPAAAAA!! No contra-ataque, Daniel dribla dois e é derrubado por Carlos Renan na entrada da área. Lance é perigoso a favor do Botafogo.

45' Teremos um minuto de acréscimo. VAMOS ATÉ 46'.

44' Bruno chuta cruzado em direção a área, mas a bola passa por Fellipe Foca e sai pela linha de fundo.

41' Jogo recomeça.

41' Partida paralisada para o atendimento.

40' Aírton e Fellipe Foca trombam em disputa pelo alto e ficam caídos em campo.

37' OOOOOH SEU JUIZ?? Renato bate escanteio da direita agora e manda na segunda trave. Raphael Azevedo tenta cabecear para o meio da área, Raphael Azevedo corta com o braço. Jogadores pedem pênalti, mas juiz não marca.

36' Após a parada técnica, o Bangu não chega mais no ataque e não incomoda o goleiro Renan.

36' Mais pressão do Botafogo. Renato cobra escanteio da esquerda, Rodrigo Souto sobe na primeira trave e cabeceia com perigo, por cima do gol de Rafael.

35' SAAAAALVOOOU!! Lima vai à linha de fundo pela esquerda e cruza por baixo. A bola passa por Henrique, mas ia na direção de Gegê. O meia ajeita o corpo para o chute, mas Bruno Santos, mesmo caindo, consegue o corte.

34' Na cobrança, Gegê cruza fechado, mas ninguém alcança, e a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Bangu.

33' Só dá Botafogo no jogo. Bruno Santos empurra Daniel. Vem mais bola na área do Bangu, desta vez pelo lado direito de ataque.

31' SAAAAAAAAAAAAAAAAAAALVAA RAAAFAAAEEEEEL!! Daniel faz grande jogada e acha Renato livre na área. Ele domina, ajeita o corpo e bate para boa defesa de Rafael. Ma so rebote cai nos pés de Henrique quase na pequena área. Ele pega de primeira, mas Rafael salva de forma espetacular!

29' UUUUUUUUUUUUUUUH!! Gegê solta a pancada de longe, e a bola sai tirando tinta do ângulo esquerdo de Rafael. Quase um golaço!

28' No contra-ataque, Henrique aposta corrida com os zagueiros do Bangu, mas Carlos Renan chega primeiro e ganha a disputa.

28' Botafogo mais presente no ataque, enquanto o Bangu fica na retranca.

26' Aírton carrega, chega ao campo de ataque e arrisca o chute. Bola desvia no meio do caminho e facilita a defesa de Rafael. Fogão chegando com perigo!!

25' Wendel tenta o passe por cobertura para Willen, mas André Bahia corta. Na sobra, Fellipe Foca pega mal e manda pela linha lateral.

24' Gegê arrisca de longe, mas bola explode em Raphael Azevedo.

23' Alex tabela, vai ao fundo e toca para trás na direção de Henrique, mas Christiano percebe o passe e faz o corte. Chance era boa!

21' Na cobrança, Christiano cruza na área, mas Rodrigo Souto afasta o perigo de cabeça.

21' OPAAAAA!! Lima derruba Raphael Azevedo à direita da grande área. Juiz marca a falta, e lance pode levar perigo.

20' Jogo recomeça em São Januário.

19h55 Jogo bastante equilibrado. Botafogo começou melhor no início, mas o Bangu conseguiu equilibrar a partida, chegando duas vezes com perigo.

20' Árbitro determina a parada técnica.

18' MAIS BANGU!! Na cobrança, Almir levanta na área, Wendel entra por trás da defesa, se joga na bola e desvia, mas ela vai para fora. Que chance!

17' QUAAAAAAAAAASEEEE!! Willen abre para Wendel, que chuta cruzado e Fellipe Foca desvia na pequena área para fora. Bola bate ainda no braço de Renan e sai em escanteio.

15' Na cobrança, Daniel cruza na área, mas juiz marca falta de ataque de Dankler na jogada.

14' Renato sofre falta na lateral esquerda de ataque. Perigo para o Bangu.

13' Airton volta. Após mais de um minuto, bola volta a rolar.

12' O QUE FOI ISSO?? Volante Aírton tropeça, cai sozinho ao correr com a bola e fica caído em campo sentindo dor.

10' NA TRAAAAVEEEE!! Renato ajeita para Rodrigo Souto, que solta a bomba de fora da área e carimbe a trave esquerda de Rafael. Quase um golaço em São Januário!

9' Tuchê acha Willen na área, ele tenta o chute cruzado, mas é travado por Dória. Por pouco o Bangu não marca.

8' Gegê tenta abrir para Lima na esquerda, mas erra mais um passe.

6' Jogo até agora equilibrado. Botafogo com bom toque de bola enquanto o Bangu, como ja esperado, joga fechado.

5' UUUUUUUUUUUUUUUUH!! Daniel deixa a boal na boa para Renato, que solta a pancada de fora da área e manda perto da trave direita de Rafael.

4' O QUE FOI ISSO? Gegê cobra falta cruzando para fora da área. Dankler ainda chega na bola, mas se enrola e deixa ela sair pela linha lateral.

2' QUASE! Felipe Foca cruza da direita e acha Willen livre atrás da marcação. Ele domina na área, mas escorrega e chuta muito mal, para fora.

2' Lima cruza mal, mas a zaga do Bangu bate-cabeça e quase deixa a bola sobrar para Henrique.

1' Daniel faz boa jogada pela direita, dribla dois, vai ao fundo e cruza na área, mas a zaga do Bangu afasta o perigo.

0' Bola rolando em São Januário!

19h33 O Botafogo joga com seu uniforme tradicional, enquanto o Bangu vai atuar de branco. Tudo pronto para a bola rolar.

19h32 Renato, meia do Botafogo: ''Um pouquinho mais adiantado, chegando mais na área, mas marcando o priemrio volante do Bangu. Já atuei assim lá fora, não é nenhum problema. Estou procurando ajudar o Botafogo.''

19h31 Almir, meia do Bangu: ''A gente sabe que o Carioca é uma competição difícil, mas ao mesmo tempo é uma vitrine. A gente procura passar isso para motivar mais o time.''

19h30 BANGU CONFIRMADO: Rafael, Douglas Tuchê, Carlos Renan, Luis Felipe e Bruno Santos; Raphael Azevedo, Christiano, Fellipe Foca e Almir; Willen e Wendel.

19h27 O Bangu entra em campo neste momento!

19h21 Bangu e Botafogo se enfrentaram 253 vezes, com 141 vitórias alvinegras, 47 alvirrubras e 65 empates. Pelo Carioca, 195 jogos, 107 triunfos do Bota, 35 do Bangu e 53 empates.

19h20 O último duelo entre Bota e Bangu se deu no Carioca passado, no dia 24 de janeiro de 2013. As equipes não saíram do 0 a 0.

19h18 A última vitória do Bangu sobre o Botafogo aconteceu no dia 19 de janeiro de 2003. Depois disso, foram sete duelos, com três vitórias do Bota e quatro empates.

19h16 O último jogo entre Botafogo e Bangu em São Januário foi disputado no dia 13 de dezembro de 1986. O jogo, válido pelo Brasileiro daquele ano, acabou em 0 a 0.

18h38 Pelo lado do Bangu, o destaque é o meia Almir, que teve passagem pelo clube de General Severiano. A equipe está embalada após a vitória sobre o Friburguense, fora de casa, e vai em busca de mais um bom resultado para se manter na parte de cima da tabela do Carioca.

18h36 O volante Renato, que atuou como meia na estreia do Campeonato Carioca lamentou o número excessivo de jogos neste início de temporada: ''É difícil, mas sabemos que o calendário é assim. Não é a forma ideal, pois queríamos nos preparar melhor para o Carioca. Teremos vários jogos e a equipe vai se adequar para garantir uma vaga para a semifinal''

18h35 Para esta partida, o técnico Eduardo Húngaro deve repetir a base da escalação da estreia. A única dúvida fica está na lateral direita. Lucas sentiu dores musculares e dificilmente será escalado. Com isso, Alex Santos, reforço que chegou do futebol holandês, ou Gabriel, improvisado, deverão atuar no setor. Caso o volante seja o escolhido, Airton começa a partida no meio, fazendo sua primeira partida com a camisa alvinegra.

18h33 O Botafogo estreou no Campeonato Carioca no último sábado, em jogo contra o Bangu e não saiu do empate em 1 a 1. Nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), volta a campo em busca da primeira vitória na competição, em São Januário.

18h30 Sejam muito bem-vindos a mais uma trasmissão desta 2ª rodada do Campeonato Carioca. Acompanhe a partir das 19h30, todas as emoções de Botafogo x Bangu, aqui na VAVEL Brasil.