Audax x Santos, Campeonato Paulista

21h25 Vamos encerrando a nossa transmissão por aqui. Fiquem ligados na VAVEL para ler a crônica do jogo. Até mais!

21h24 Santos é líder isolado do grupo C, com quatro pontos. Audax é vice-líder do grupo A, com 2 pontos.

21h23 Na próxima rodada, o Santos vai a Itu enfrentar o Ituano, no domingo, às 19h30. Já o Audax vai a Campinas enfrentar a Ponte, às 19h30, no sábado.

FIM DE JOGO! SANTOS E AUDAX EMPATAM EM 1X1. GOL DE CAION, PARA O AUDAX, E JUBAL, PARA O SANTOS.

45' PRA FORA! Denilson dividiu com Mena, conseguiu ganhar e chutou para fora. Audax quase faz o 2°.

44' No Santos, SAI: Gabriel. ENTRA: Diego Cardoso.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOOOOOOOOS! É DE JUBAL! Thiago Ribeiro cobrou escanteio e Jubal desviou para o fundo das redes! O Santos empata no final do jogo!

41' Substituição no Audax: SAI: NADSON. ENTRA: THIAGO SILVY.

38' UUUUUUUH! Victor Andrade domina, girou, driblou o zagueiro e chutou em cima do goleiro do Audax. Quase o empate santista no Pacaembu.

36' Jogo vai ficando aberto. Santos já não se preocupa em marcar e vai pra cima. Um ponto seria fantástico neste momento.

35' Na falta, Thiago Ribeiro cruzou e o goleiro tira.

Substituição no Audax. SAI: RAFINHA. ENTRA: Edinei

Falta para o Santos!

34' Santos vai pra cima do Audax.

31' BRINCOU! Rafinha chegou na cara do gol, rolou para Denilson que demorou e o zagueiro travou.

30' Nádson recebe de Nenê Bonilha e chuta forte. A bola vai para fora.

27' Audax tenta tocar a bola mas é muito apertado pela equipe do Santos.

26' QUE CHANCE! Nenê Bonilha faz uma grande jogada, sai na cara do gol e Aranha trava.

24' DEFESA! Victor Andrade chuta e Felipe Alves pega, mas o goleiro quase falha.

23' NA BARREIRA! Thiago Ribeiro acerta a barreira.

22' Falta para o Santos na entrada da área! Porém, torcida e jogadores ficaram bravos pois o Santos levou vantagem.

20' PRA FORA! Thiago Ribeiro cobra falta e Jubal cabeceia para fora.

CARTÃO AMARELO PARA TCHÊ TCHÊ!

19' Falta pela direita para o Santos.

18' No Santos, SAI Geuvânio e ENTRA Léo Cittadini.

17' CARTÃO AMARELO PARA VICTOR ANDRADE!

16' Substituição no Audax. SAI: Caion. ENTRA: DENILSON.

14' Em escanteio, Alan Santos apareceu sozinho, mas furou. Faltou pouco para o gol santista.

12' Nádson recebeu na cara do gol e Aranha saiu rápido e não deixou o atacante chegar primeiro na bola.

9' Audax todinho do meio para trás.

7' ARANHA! Rafinha, de novo ele, faz grande jogada e chuta para a defesa do arqueiro santista.

4' DENOVO AUDAX! Rafinha dá um chapéu em Gustavo Henrique e chuta para fora.

3' UUUUUUUUUUUUH! INCRÍVEL! Caion recebe sozinho dentro da área e chuta para fora. Quase o segundo do Audax.

3' CARTÃO AMARELO PARA BRUNO PÉREZ!

2' Camacho chuta, a bola desvia mas o árbitro marca tiro de meta para o Santos.

1' O Audax volta para o segundo tempo do mesmo jeito, tocando a bola sem dar chutão. Santos marca forte.

Começa a segunda etapa!

Substituição no Santos. SAI: Leandrinho. ENTRA: Victor Andrade

20h34 Os dois times já estão em campo para a segunda etapa!

20h20 Caion: "A gente tem que voltar pro segundo tempo da mesma forma."

20h19 Thiago Ribeiro sai reclamando que não foi o time todo que marcou a saída de bola do Audax. Segundo ele, foi combinado para fazer isso antes do jogo.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! O AUDAX VAI VENCENDO O SANTOS POR 1X0, GOL DE CAION.

45' 2 minutos de acréscimo!

44' CONTRA-ATAQUE. Mais um rápido contra-ataque do Audax, e Caion recebeu na área, mas Cicinho travou o atacante.

43' Caion tenta o chute no meio dos dois zagueiros, mas a bola vai fraca e Aranha pega.

42' Rafinha chuta de muito longe. A bola passa ao lado do gol de Aranha.

41' Cicinho tenta jogada pela direita mas perde a bola. O lateral, que hoje joga de atacante, ficou pedindo falta.

37' Santos fica com a bola no ataque neste momento. Audax se fecha e espera por contra-ataques.

34' Impressionante a rapidez do time do Audax. Jogadores do Santos com muitas dificuldades.

32' JOGADA ENSAIADA! Linda jogada ensaiada do Audax que quase resultou em gol. Caion passou pela bola.

31' Falta na ponta esquerda para o Audax.

29' PRA FORA! No contra-ataque, Rafinha tenta driblar Gustavo Henrique e é desarmado. Na sobra, Camacho chuta forte para fora.

28' DEFESA DE FELIPE ALVES! Bruno Peres chuta de esquerda e o goleiro do Audax faz uma grande defesa.

28' Santos toca a bola.

25' A equipe do Audax não tem formação certa. Os jogadores correm o campo inteiro sem posição fixa, dificultando a marcação.

23' PRA FORA, DENOVO RAFINHA! Contra-ataque fantástico do Audax. Rafinha arranca, joga por baixo das pernas de Jubal, chama para dançar Gustavo Henrique e chuta pra fora. Quase gol do Audax.

21' Torcida santista canta para empurrar o time que não vai bem em campo.

20' PRA FORA! Rafinha dribla e chuta de esquerda para fora. Audax muito melhor no jogo.

19' UUUUUUUUUUUUUH! Zaga do Santos dá espaço, Caion recebe sozinho, sai na cara de Aranha e chuta forte. O goleiro faz uma grande defesa.

18' Com o resultado, Audax vai chegando à liderança do Grupo D.

17' Santos não está bem no jogo, e não consegue marcar o adversário, que, por sua vez, é muito rápido.

16' GOOOOOOOOOOOOOOL DO AUDAX! ANULADO! Caion é lançado e coloca no canto, mas o bandeirinha marca impedimento corretamente.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AUDAX, É DE CAION! Cruzamento de Rafinha e o atacante cabeceou e abriu o placar.

12' Lançamento para Nadson, que não dominou. Tiro de meta para o Santos.

11' Jogadores do Audax não chutam para frente. Santos marca forte a saída e complica o adversário.

9' ERROU! Leandrinho cruzou e Thiago Ribeiro tentou chutar de primeira, mas pegou fraco na bola.

7' ARANHA PEGOU, MAS ESTAVA IMPEDIDO! Audax chegou, mas o bandeirinha marcou impedimento.

5' Em novo escateio, Leandrinho cruza e Jubal cabeceia para fora.

5' Leandrinho cruza, o goleiro Felipe Alves espalma errado e a zaga afasta.

4' Escanteio para o Santos.

4' Jogadores do Audax tocam a bola em sua área e não saem chutando. O Santos, no entanto, marca a saída de bola.

2' No escanteio, a bola passa por toda a área e vai para fora. Tiro de meta para o Santos.

2' Tchê Tchê chuta, a bola desvia e vai para escanteio.

1' Goleiro do Audax sai mal e quase o atacante do Santos consegue fazer o gol.

Apita o árbitro: começa a partida!

19h30 Tudo pronto. Vai começar a partida.

19h26 Hino Nacional.

19h25 O público é muito pequeno no Pacaembu. Muito.

19h24 Os dois times já estão no gramado do Pacaembu!

19h17 Dois jogos abrem hoje a rodada do Paulistão. Audax x Santos e Linense x Rio Claro.

FOTO: Pacaembu agora a pouco.

18h51 Desfalques do Audax: Camacho, Matheuzinho, Lorran, Denilson, Carlos Magno e Pedro Paulo

18h50 Desfalques do Santos: Montillo, Edu Dracena, Cícero, Neto e Léo.

18h49 Audax confirmado: Felipe Alves; André Castro, Ednei (Didi) e Velicka; Marquinhos, Francis, Nenê Bonilha, Tchê Tchê e Rafinha; Thiago Silvy e Nádson.

18h48 Santos confirmado: Aranha; Bruno Peres, Gustavo Henrique, Jubal e Eugenio Mena; Alan Santos, Leandrinho e Thiago Ribeiro; Cicinho, Geuvânio e Gabriel

18h47 Audax e Santos nunca se enfrentaram. Até porque, o time da capital joga pela primeira vez a primeira divisão do Campeonato Paulista.

18h46 O Santos estreou diante do XV de Piracicaba, na Vila Belmiro, e venceu por 1x0, gol de Gabriel. Já o Audax estreou empatando diante do Paulista, fora de casa.

18h45 Muito boa tarde, leitor! A partir de agora você acompanha todas as emoções de Audax x Santos . O jogo é válido pela 2° rodada do Campeonato Paulista, e será realizado no Pacaembu, às 19h30.