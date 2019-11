São Paulo x Mogi Mirim, Campeonato Paulista

23h53 Vamos ficando por aqui. Obrigado a todos que acompanharam a vitória do São Paulo sobre o Mogi por 4x0 conosco. Fiquem ligados no nosso Site para ler a crônica da partida! Até mais, amigos!

23h52 Rogério Ceni reclamou do Campeonato Paulista e disse: "o fantástico Campeonato Paulista, que dá vaga pra... para o que mesmo?"

23h49 Com o resultado, o São Paulo vai à liderança do Grupo A com 3 pontos. O Mogi fica em 4° no Grupo D.

FIM DE JOGO! Com gols de Osvaldo, Luís Fabiano, Ademilson e Douglas, o São Paulo vence o Mogi Mirim por 4x0!

44' São Paulo faz um bom segundo tempo e vai conseguindo sua vitória tranquila.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULOOOOO! É DE DOUGLAS! O lateal acabou de entrar. Ele cortou para a esquerda, bateu, a bola desviou em Leonardo e encobriu o goleiro. 4x0!

40' Substituição no São Paulo. SAI: Osvaldo. ENTRA: Douglas.

40' É a primeira vez dos garotos no time profissional.

39' Ewandro e Boschilia entram no Tricolor. Saem Ganso e Luís Fabiano.

38' Torcida canta para Rogério Ceni, aniversariante do dia!

35' Com o jogo ganho, o São Paulo toca a bola. Já o Mogi marca.

34' Substituição no Mogi Mirim. SAI: Vitinho. ENTRA: Rossini.

VÍDEO: o segundo do São Paulo, de Luís Fabiano.

VÍDEO: O primeiro gol do São Paulo, feito por Osvaldo.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! É DE ADEMILSON! Magal recuou mal para o goleiro, Ademison dominou, tirou o goleiro da jogada e colocou no fundo das redes. É o terceiro do Tricolor!

29' DEFENDEU ROGÉRIO! Llilica encheu a bomba e Rogério fez uma boa defesa.

27' Mogi tenta chegar ao gol do São Paulo.

25' Boa jogada do Mogi Mriim que termina com chute de Vitinho para fora.

5.863 pessoas no Morumbi.

23' DE NOVO ROGÉRIO! Foi buscar lá no alto. Joga demais o capitão tricolor.

22' ROGÉEEEERIO! Cabeçada do zagueiro do Mogi e defesa de Rogério. Fantástico!

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAAAAAAAAAAULO! Zaga do Mogi brincou, Ganso roubou e tocou para Luis Fabiano, que tocou na saída do goleiro.

19' Jogo é morno neste momento.

17' Substituição no Mogi Mirim. ENTRA: MORATO. SAI: RIVALDO.

17' IMPEDIDO! Luís Fabiano recebeu em profundidade, mas estava impedido. Bandeirinha errou.

14' TRAVADO! Vitinho, dentro da área, chutou e Luis Ricardo travou.

13' Serginho chuta de longe para a defesa tranquila de Rogério.

11' Mogi Mirim, neste momento, não ataca oTricolor, que, por sua vez, toca a bola tranquilamente.

9' O próprio Osvaldo cruzou e a zaga afastou. Na sobra, Osvaldo foi atropelado e a bola sobrou para Luis Ricardo que colocou na área, para novo corte da zaga.

9' Osvaldo recebe de Ademilson e chuta cruzado. A zaga afastou. Escanteio.

9' PRA FORA! Luis Ricardo recebe pela esquerda e cruza. PH Ganso cabeceia para fora.

8' São Paulo toca a bola de um lado para o outro.

6' IMPEDIDO! Dentro da área, Ademison dominou e tocou para Luís Fabiano, que estava impedido.

6' Osvaldo cruza mal e a zaga afasta.

5' Escanteio para o São Paulo.

3' FUROU! Ademilson avançou pela direita e rolou para Luís Fabiano, que furou.

2' CARTÃO AMARELO PARA REINALDO!

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAAAAAAULO! É DE OSVALDO! O camisa 17 chutou e a bola desviou, enganando o goleiro. 45 jogos depois, o atacante volta a fazer um gol.

Começa a segunda etapa!

Mogi mudou: SAI: Everton Sena. ENTRA: Vanderlei.

Times voltam a campo!

23h00 Segundo o Canal Premiere FC, volante Souza muito perto do Tricolor.

22h45 Rivado: "vou tentar voltar para o segundo tempo."

Torcida vaia o time do São Paulo!

Fim de primeiro tempo no Morumbi! São Paulo e Mogi Mirim vão empatando em 0x0!

43' Luís Fabiano recebe na área mas é desarmado.

42' QUASE! Ganso tentou deixar Osvaldo na cara do gol, mas o zagueiro interceptou.

41' Zagueiro do Mogi se enrola todo e quase deixa Luis Fabiano sozinho com o goleiro.

39' ISOLOU! Bela jogada do ataque do São Paulo, e Ademilson deixou Luis Ricardo na cara do gol. Porém, o lateral isolou.

39' O bandeirinha voltou atrás e deu tiro de meta para o São Paulo.

38' Escanteio para o Mogi Mirim.

37' Jogo fica muito aberto neste momento.

36' Reinaldo e Maicon bateram boca. Os dois reclamando do posicionamento do outro.

35' Com os três atacantes, o São Paulo é mais rápido e chega com facilidade pelos lados do campo.

33' UUUUUUUUUUUH! Ganso cruzou, a bola passou por toda área, o goleiro saiu mal e, no segundo pau, Luis Fabiano cabeceou para fora.

33' Escanteio para o São Paulo!

31' No contra-ataque, Osvaldo é lançado, mas o goleiro chega primeiro e pega.

31' No cruzamento, Maicon tira.

30' Everton sena chega na linha de fundo e cruza. A bola passa por todo mundo. Do outro lado, Rivaldo pega e sofre falta.

29' ROGÉÉÉÉÉRIO CEEEENI! Serginho chega na cara do gol e coloca no canto. O goleiro buscou e fez uma linda defesa.

28' PERDEU! Ganso tocou para Ademilson que cruzou e Osvaldo chutou por cima com o goleiro vendido.Quase.

27' Muricy Ramalho reclama com PH Ganso a todo momento. Treinador pede atitude do jogador.

27' Osvaldo cruzou e a zaga afastou.

26' Falta para o Tricolor.

25' Jogo é morno no Morumbi.

24' Impedido! Ademilson foi lançado, mas a banderinha marcou impedimento corretamente.

22' ROGÉÉRIO! Everton chega sozinho na área e chuta fraco por baixo. O capitão fez uma boa defesa.

20' PRA NINGUÉM! Ademilson deu belo passe para Ganso que, dentro da área, chutou cruzado e a bola passou por todo mundo.

19' Everton Sena foi lançado e Rogério Ceni teve que sair. O goleiro, no entanto, saiu mal e a bola ficou limpa, mas a zaga tirou.

18' Mogi não conseguiu chegar com perigo ao gol do aniversariante Rogério.

17' IMPEDIDO! Bela jogada de Ganso e Wellington. O camisa 5 tocou para Luís Ricardo que estava impedido.

15' TRAVADO! Luis Fabiano recebeu dentro da área e arriscou o chute. O zagueiro do Sapo travou na hora.

14' São Paulo tocou, tocou, tocou e Ganso tentou o passe de letra, mas a zaga afastou.

13' São Paulo pressiona o Mogi Mirim em busca do gol.

10' UUUUUUUUUUUH! Osvaldo fez linda jogada, chegou na linha de fundo e tocou para trás. Luís Fabiano pegou de primeira e o goleiro fez grande defesa. Quase o primeiro.

10' Serginho dominou pela direita, ajeitou e chutou para fora. Tenta chegar o Mogi.

8' Cruzou mal. Ganso e Osvaldo fizeram uma boa jogada, o camisa 17 rolou para Reinaldo que isolou o cruzamento. Torcida vaiou.

7' Ganso tentou chutar mas foi travado pelo zagueiro.

6' Serginho fez uma boa jogada, driblou e chutou de direita. A bola foi fraca para fora.

5' Primeiros 5 minutos da etapa inicial é de São Paulo com a bola e o Mogi esperando o Tricolor. Jogo é morno.

3' O São Paulo toca a bola no campo de ataque. Mogi fechado.

1' Reinaldo cruzou e a zaga afastou.

0' Falta na direita para o São Paulo.

Apita o árbitro: começa a partida!

21h57 Tudo pronto. Vai começar a partida!

21h55 Jogos das 22h: São Paulo x Mogi Mirim e Corinthians x Paulista.

21h54 Resultados de hoje no Campeonato Paulista: Linense 0x0 Rio Claro, Ituano 0x0 Portuguesa, Atlético Sorocaba 1x1 Oeste, XV de Piracicaba 1x 2 São Bernardo, Botafogo-SP 1x0 Ponte Preta e Penapolense 0x2 Bragantino.

21h52 Os dois times já estão em campo!

21h51 Morumbi vazio neste momento.

21h46 Rogério Ceni, aniversariante do dia, é o jogador que mais jogou nos confrontos entre São Paulo e Mogi Mirim. Além disso, é o maior artilheiro, ao lado de Raí e Lê, com 3 gols.

21h30 Ewandro e Boschilia, destaques do Tricolor na Copa SP, foram relacionados para o jogo de hoje. É a primeira oportunidade dos atletas no time profissional.

FOTO: Rogério Ceni completa 41 anos hoje.

VÍDEO: No último confronto entre as duas equipes, o Mogi venceu o São Paulo, no Romildão, por 1x0. O jogo foi válido pela última rodada da primeira fase. O Tricolor já estava classificado, e o Mogi eliminado.

21h21 Em Campeonatos Paulistas, o São Paulo venceu 11 vezes o Mogi, além de 8 empates e 6 vitórias do Sapo.

21h20 O Mogi vai com: Reynaldo; Edson Ratinho, Álvaro, Mirita e Leonardo; Magal, Elanardo, Vitinho e Everton Sena; Serginho e Vanderlei.

21h19 O São Paulo vai a campo com: Rogério Ceni, Luis Ricardo, Rodrigo Caio, Antônio Carlos e Reinaldo; Wellington, Maicon e Ganso; Ademilson, Luis Fabiano e Osvaldo.

21h18 No Mogi, o único desfalque é Magrão. Na briga pela camisa 9, Rivaldinho, filho do Presidente Rivaldo, e Vanderlei brigam.

21h17 O técnico Muricy Ramalho, mais uma vez, não relacionou o meia Jadson. A relação entre os dois é complicada e o camisa 10 deve sair.

21h16 Na primeira rodada, o Tricolor perdeu, fora de casa, por 2x0, diante do Bragantino. Já o Mogi venceu o Comercial, dentro de casa, por 2x1. Com isso, a equipe do Interior é a 3° colocada do grupo D, com 3 pontos. O São Paulo é o último do grupo A, com nenhum ponto.

21h15 Muito boa noite, leitor. A partir de agora você acompanha todas as emoções de São Paulo x Mogi Mirim . O jogo acontece no Estádio do Morumbi, a partir das 22h, pela 2° rodada do Campeonato Paulista 2014.