Fluminense x Bonsucesso, Campeonato Carioca

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA 2ª RODADA DO CAMPEONATO CARIOCA, A SER REALIZADA NO ESTÁDIO DO MARACANÃ, NO RIO DE JANEIRO (RJ), ÀS 19H30.

É isso aí, pessoal. Agradecemos a todos que acompanharam conosco ao empate entre Fluminense e Bonsucesso. Até a próxima!

Vejam os gols da partida.

49' - Final de jogo! Apita o árbitro, termina a partida: Fluminense 1 x 1 Bonsucesso.

48' - Na trave! Rafael Sóbis cobra a falta, o goleiro Rodrigo toca a bola, que vai na trave. Continua tudo igual!

47' - Conca recebe no meio de Biro Biro e sofre falta frontal. Talvez a última chance do tricolor!

46' - Biro Biro carrega pela direita, tenta o cruzamento, a bola bate na zaga, depois na sua cabeça e sai para tiro de meta.

41' - Quase o desempate! Rafael Sóbis recebe na entrada da área e chuta, com desvio, raspando a trave do Bonsucesso.

40' - Anunciado o público. Pagante: 15.357 pessoas. Presente: 18.122 pessoas.

38' - Alteração no Bonsucesso: sai Geovane, entra Michel.

38' - Alteração no Fluminense: sai Diguinho, entra Biro Biro.

36' - GOOOOOOOOL!!! É do Bonsucesso! Nil recebe de calcanhar, na entrada da área e empata o jogo! 1 a 1, tudo igual.

29' - Alteração no Flu: entra Rafinha no lugar de Bruno. O lateral sai em meio a misto de vaias e aplausos.

24' - O atacante Renan pedala para cima de Gum, na ponta esquerda e sofre falta. Amarelo para o zagueiro tricolor.

22' - Erro na saída de bola do lateral Bruno, dando presente para Renan, que tabelou com Geovane, e cruzou com perigo pela esquerda. Cavalieri não alcançou, mas nenhum atacante chegou para completar. A bola saiu pela linha de fundo.

20' - Bruno vai até a linha de fundo e cruza pela direita. Luiz Otávio escora, afastando pela linha de fundo. É o último lance antes da parada técnica.

18' - Alteração no Bonsucesso: sai Samuel Lopes, para a entrada de Lipe.

15' - Alteração no Flu: sai o autor do Gol, Carlinhos, e entra Chiquinho.

12' - Alteração no Bonsucesso: sai Iago Soares, para a entrada de Renan.

10' - A torcida presta homenagens a Carlinhos e canta "Parabéns pra você" em pleno Maracanã. O lateral acena agradecendo.

9' - GOOOOOOOOOOOL!!! É do Fluminense! O aniversariante Carlinhos recebe de Diguinho, pela esquerda, cortou para dentro e chutou de direita, no ângulo do goleiro Rodrigo. O placar está inaugurado no Maracanã!

8' - O argentino joga a bola na área, mas o goleiro Rodrigo sai bem do gol e faz a defesa.

8' - Conca carrega pelo meio e sofre o tranco por trás. Falta que pode resultar em levantamento perigoso.

6' - O lateral esquerdo, Marlon, do Bonsucesso, leva a bola para o meio e arrisca de longe, com a perna direita. A bola sai à esquerda de Cavalieri. Segue o zero a zero no placar.

3' - Novamente o lateral Carlinhos aparece bem no ataque. Rafael Sóbis abre na esquerda para ele, que chuta cruzado. O goleiro Rodrigo espalma para o meio da área, e a zaga afasta.

1' - Carlinhos se esforça e vai ao fundo pela esquerda, cruzando em cima do marcador. A bola sai em escanteio.

2º tempo - O árbitro apita e recomeça a partida! Sem trocas nas equipes, apenas no uniforme. O Fluminense agora vem de branco, e Bonsucesso sobe com o listrado.

Intervalo - Torcida tricolor entrou em cima da hora. Aumentou o público em relação ao início do jogo.

46' - O árbitro Bruno Arleu de Araújo apita o final do primeiro tempo. Por enquanto, empate sem gols no Maracanã.

45' - Não valeu! Sóbis levanta na área, Carlinhos cabeceia a bola na trave. No rebote, impedido, Elivelton completa para o gol. Corrtamente anulado.

44' - O lateral Marlon carrega pela esquerda e chuta de fora da área. A bola sai à direita de Cavalieri.

43' - Um minuto de acréscimo, sinaliza o árbitro.

40' - Apesar das chances criadas até agora, a torcida tricolor já começa a demonstrar sinais de impaciência com o lateral Bruno, e surgem as primeiras vaias.

39' - Samuel Lopes carrega pela esquerda, vai ao fundo e cruza rasteiro para Nil, que chuta prensado, e a bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta para Cavalieri.

38 - Desperdiça Gum! Na cobrança de escanteio, o zagueiro recebe livre de marcação, de frente para o goleiro, e chuta pelo lado.

37' - O jogo não para! Jean recebe na entrada da área, de Fred, e arrisca o chute. A bola desvia na zaga e sai pela linha de fundo.

36' - Quase sai o gol do Bonsucesso! Samuel Lopes recebe na área, prepara a parede e rola para Nil bater sobre a meta de Cavalieri.

35' - Jean recebe de Rafael Sóbis e arrisca da entrada da área. A bola sai com perigo por cima do gol.

33' - Conca recebe pela ponta direita, limpa a jogada e cruza, com desvio, para a área. O goleiro Rodrigo sai bem do gol e realiza a defesa.

32' - Lançamento pela esquerda para Rafael Sóbis. A bola desvia em Iago Soares e sai para escanteio. Na cobrança, muito aberta, a bola sai pela linha lateral.

28' - Conca levanta na área, em falta cobrada pela direita, para Elivelton, livre, furar, na frente do goleiro Rodrigo Viana!

26' - O Fred quase pegou! Bruno leva até o fundo pela direita, cruza à meia altura para o centroavante, que chuta de primeira. A bola resvala na zaga e sai por cima.

25' - Iago Soares cruza pelo lado direito, com perigo, mas Elivelton afasta para a linha de fundo. Na cobrança de escanteio, Gum consegue cortar.

20' - O jogo continua muito disputado, mas o gol ainda não saiu. Chegou a hora da parada técnica!

15' - Quase o primeiro do Flu! Rafael Sóbis cobra escanteio pelo lado esquerdo, a zaga afasta parcialmente e Jean pega de primeira, da entrada da área. A bola foi para fora por muito pouco!

14' - Em cobrança de escanteio, o zagueiro Luiz Otávio cabeceia com perigo e quase abre o marcador para o Bonsucesso!

13' - Em nova tabela envolvendo Conca e Fred, Rafael Sóbis aproveita o passe do centroavante e chuta para excelente defesa do goleiro Rodrigo. Foi a melhor chance do jogo até aqui!

11' - Em levantamento para a área, na bola parada, Sóbis quase surpreende o goleiro Rodrigo, que faz a defesa em dois tempos. Continua o zero a zero.

9' - Em ótima trama envolvendo passes de Diguinho, Conca (de calcanhar) e Fred, a bola sobra limpa para o arremate de média distância por parte de Rafael Sóbis. A bola desvia na zaga e sai com perigo pela linha de fundo.

7' - Cobrança de escanteio pelo lado esquerdo do ataque do Bonsucesso, após o bate-rebate, Geovane gira e chuta mascado, sobrando tranquila a bola para Cavalieri.

4' - Em nome chute de longe, Geovane arrisca de esquerda, mas a bola passa por cima do gol do Flu.

1' - Logo no início do jogo, Yago Morais arrisca de fora, para defesa firme e rasteira de Diego Cavalieri. Foi o primeiro ataque da partida.

19:35 - COMEÇA O JOGO!

19:33 - A torcida tricolor vai aumentando em número dentro do Maraca!

19:31 - Entra em campo o Flu, saudado pela torcida, com o capitão Fred à frente do time!

19:30 - Enquanto a bola não rola, a torcida continua chegando e demonstrando seu carinho por Conca.





19:28 - Torcedores do Flu relatam grande número de pessoas ainda para entrar no estádio. A fila só aumenta e estamos a poucos minutos do início!

19:27 - Bonsucesso já entra em campo. O Flu ainda não subiu.

19:23 - Será que hoje acaba o tabu? Bonsucesso não vence o Fluminense há trinta e oito anos!

19:17 - Nesse momento, Darío Conca sobe ao gramado ovacionado pelo torcedor e agradece a todos, com microfone na mão e o seu filho no colo.

19:15 - O argentino Conca é, de fato, a grande atração da noite. Até torcedores uruguaios, fãs do meia, vieram prestigiar esse esperado retorno!

19:14 - Dentro do Maraca, o movimento ainda é bastante vazio. A torcida tricolor tem o costume de entrar no estádio poucos minutos antes de a bola rolar.

19:11 - Mesmo com tantas atrações em campo, a torcida do Flu não deixa de protestar contra a imprensa, pelos recentes episódios envolvendo o clube.

19:09 - A fila só aumenta. Expectativa de bom público para a partida!

19:04 - O Fluminense vem de derrota na estreia (3 a 2 para o Madureira), enquanto o Bonsucesso vem de empate sem gols contra o Volta Redonda.

19:00 - A saída do Metrô, que dá direto no estádio, apresenta pouco movimento até o momento.

18:58 - Outro atrativo interessante para a partida é a volta do centroavante Fred, após cinco meses ausente da equipe das Laranjeiras, após grave lesão muscular.

18:56 - O jogo marca o reencontro de Dario Conca com o Maracanã. A diretoria tricolor promete contagem regressiva para a reestreia do craque argentino no lendário palco da final da Copa do Mundo.

18:54 - Já temos imagens dos arredores do estádio, com a movimentação da torcida do Flu. A partida se iniciará às 19:30 hs.

18:50 - Boa noite, pessoal! Estamos iniciando agora a transmissão do confronto entre Fluminense e Bonsucesso, pela segunda rodada do Cariocão, no Maracanã, direto do Rio de Janeiro. Fiquem ligados!