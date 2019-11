No Nordestão, só a vitória interessa para Sport e Náutico

Nesta quinta-feira (23), será realizada mais uma edição do clássico mais antigo do estado de Pernambuco, o qual também representa a terceira rivalidade mais antiga do Brasil: o Clássico dos Clássicos, nome dado ao duelo entre Sport e Náutico.

Leão e Timbu ficaram apenas no empate nas suas estreias pela Copa do Nordeste - na primeira rodada, Botafogo-PB e Sport jogaram no Almeidão e deixaram o marcador no 1 a 1, mesmo placar da partida entre Náutico e Guarany-CE, disputada na Arena Pernambuco; as equipes da chave ficaram rigorosamente empatadas na classificação - e somente a vitória lhes interessa no dia de hoje, para não ficar em maus bocados no Grupo D da competição.

No Sport, o técnico Geninho não tem com o que se preocupar. A equipe não tem desfalques para o clássico e ainda deve contar com dois reforços: o meia-atacante Ananias e o atacante Neto Baiano. Eles não jogaram no encontro com o Belo por não estarem regularizados. Como tal questão já foi resolvida, os atletas agora estão à disposição do treinador rubro-negro.

Sem problemas: Geninho não deve fazer mudanças no time do Sport (Foto: Aldo Carneiro / Pernambuco Press)

A provável formação inicial do Leão da Praça da Bandeira deve ser a mesma do confronto com o Botafogo de João Pessoa: Magrão; Patric, Ferron, Oswaldo, Marcelo Cordeiro; Rodrigo Mancha, Rithely, Naldinho, Aílton; Felipe Azevedo e Sandrinho.

Já no Náutico, o treinador Lisca, sempre bem-humorado, soltou um "Se Geninho tá reclamando, imagina eu!" na coletiva de imprensa após o jogo contra o Guarany de Sobral. Tal indignação não veio à toa. O time está longe do ideal e muitos jogadores ainda estrearão com a camisa alvirrubra. No treino de ontem, o técnico alvirrubro fez mudanças em todos os setores do campo e a escalação com a qual o Timba iniciará o clássico ainda não está completamente definida.

Os desfalques são o zagueiro Romário, diagnosticado com um entorse no tornozelo esquerdo, e o atacante Roberson, que, segundo o próprio Lisca, ainda sente um incômodo na coxa esquerda e foi vetado.

Reforços também não faltam: o atacante Marinho se recuperou das dores na parte superior da coxa direita antes do previsto e deve ser relacionado. Além disso, seis jogadores foram regularizados junto à CBF e já podem estrear: os laterais-direitos Hélder e Jackson, o volante Yuri, o meia Pedro Carmona e os atacantes Marcelinho e Hugo.

Mesmo com o mistério e a indefinição, os 11 iniciais do Timbu do Capibaribe não devem fugir destes nomes: Gideão; João Ananias (Hélder ou Jackson), Flávio (Léo Kanu), William Alves, Gerley; Rodrigo Possebom, Elicarlos, Yuri (Pedro Carmona), Zé Mário (Marcelinho); Hugo e Marinho.

Lisca está com a pulga atrás da orelha para definir a formação do Náutico para o Clássico dos Clássicos (Foto: Alexandre Gondim / JC Imagem)

Além de ter que entrar em campo pensando na vitória, o CNC carrega nas costas um longo tabu o qual ainda não foi quebrado: não vence o Sport em território inimigo desde o ano de 2004. Àquela ocasião, o Náutico era treinado por Zé Teodoro e triunfou com o placar de 3 a 1. O encontro está marcado para as 21h30m (horário local) e o palco será a Ilha do Retiro.

*Com a colaboração de Mateus Schuler