Copa São Paulo: Corinthians x Santos

12h31: E nós vamos ficando por aqui. Obrigado a todos pela audiência, parabéns ao Santos pela conquista e para a cidade de São Paulo pelos seus 460 anos! Até mais!

12h30: Os gols do jogo: http://sportv.globo.com/videos/futebol-nacional/v/sportv/3102186/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sportv

Santos é tricampeão da Copinha. Foto: Placar

12h23: Foram oito vitórias em oito jogos, 29 gols marcados e apenas quatro sofridos. Em nenhum jogo, o Santos levou mais que um gol. Números que reafirmam o merecimento da conquista santista.

12h21: 8 a 0 no Alecrim, 2 a 1 no Capital, 3 a 1 no Criciúma, 4 a 0 no Kashiwa Reysol, 4 a 1 no Grêmio Osasco, 3 a 0 no Taboão da Serra, 3 a 0 no Atlético Mineiro, 2 a 1 no Corinthians! Com 100% de aproveitamento, o Santos é tricampeão da Copa São Paulo!

12h18: Santos levanta a taça da Copa São Paulo!

12h17: Santos recebe as medalhas. Daqui a pouco vem a taça.

12h13: Nesse momento, Corinthians recebe as medalhas pelo vice-campeonato.

12h12: O Santos resistiu à pressão corinthiana e conquistou sua segunda Copinha seguida e a segunda taça sobre o rival!

1984, 2013 e 2014! O Santos é tricampeão da Copa São Paulo!

ACABOU! O SANTOS É O CAMPEÃO DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR!

49': Zé Paulo enche o pé e goleiro faz linda defesa! Na cobrança de escanteio, a bola passa muito perto.

49': Luiz Gustavo vai para o gol do Corinthians. No Santos, sai Serginho, entra Eugênio.

47': Expulsos! Após a confusão, Corinthians, que já fez as suas alterações perde o goleiro Henrique. Santos fica sem Neílson.

46': Mais uma falta, mais um amarelo, agora para Gustavo Costa. E o clima esquenta na grande área santista.

45': Zé Carlos faz falta e leva amarelo. Goleiro corinthiano vai para a área.

45': Quatro minutos de acréscimo no Pacaembu.

44': Lucão chuta de longe e assusta o goleiro João Paulo.

42': Segunda substituição no Santos: vai entrar Gustavo Costa no lugar de Diego Cardoso.

39': É pressão total do Corinthians! Fabiano chuta de fora da área e quase empata.

38': INACREDITÁVEL! Bryan recebe na cara do gol, dribla João Paulo mas chuta para fora!

38': Malcom cobra o escanteio fechado e João Paulo dá um tapa para afastar.

37': Última mudança no Corinthians, entra Matheus no lugar de Ayrton.

36': Fabiano arrisca de longe e manda pra fora.

35': Primeira alteração no Santos: Diego Santos entra no lugar de Fernando.

32': Naílson afasta cruzamento perigoso do time do Corinthians.

29': GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Malcom pega a sobra na grande área e desconta!

28': Diego Cardoso entra na área, cai, pede pênalti e leva uma bronca do árbitro.

27': Público no Pacaembu para a final é de 31.344 torcedores.

26': Mexe o Corinthians: entra Ian, sai Léo.

O primeiro gol do Santos. (Foto: Folha de S. Paulo)

11h40: Nova parada técnica.

25': Zaga do Santos se atrapalha e a bola ia sobrando livre para Bryan fazer o primeiro. Porém, o colombiano foi traído pelo quique da bola e perdeu a chance.

23': Marcação do time do Santos no começo do campo de ataque corinthiano é muito forte. Meio-campo do Timãozinho tem dificuldades para tocar a bola e encontrar espaço.

21': Serginho recebe dentro da grande área e chuta em cima da zaga. Na sobra, ataque santista manda a bola por cima do gol.

18': Quase! Malcom cobra o escanteio e Léo bate obrigando a zaga santista a afastar o perigo.

13': Agora o Santos acerta o cruzamento e o goleiro Henrique afasta. Em seguida, ele tromba com o atacante santista e a torcida pede pênalti.

12': Serginho surpreende Lucão e começa boa jogada para o Santos. Ele, porém, cruza mal e o Corinthians ganha lateral.

11': Zé Paulo bate fraco pro gol. O juiz pega um desvio e marca escanteio.

10': Paulo Ricardo "mata" o ataque do Corinthians e recebe amarelo.

8': Agora sim, grande chance do Corinthians! Léo bateu forte de frente para o gol e João Paulo espalmou para fora. Após a cobrança do escanteio, ele mesmo cabeceou e quase diminuiu.

7': Primeiro chute do Corinthians na segunda etapa foi com Lucão, que arriscou de muito longe e mandou pra fora.

5': Corinthians começa no campo de ataque, mas ainda não criou nenhuma boa chance.

2': O Santos não realizou alterações para este segundo tempo.

0': O Corinthians mexeu: saiu Lucas Douglas, entrou o colombiano Bryan.

0': Bola rolando! A partir de agora você acompanha todas as emoções dos últimod 45 minutos da 46ª Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Diego Cardoso comemora o primeiro gol do Santos no Pacaembu. (Foto: Marcello Zambrana/Inovafoto/Gazeta Press)

46': Fim do primeiro tempo.

45': Ayrton arrisca da entrada da área e goleiro João Paulo tem trabalho para evitar o primeiro do Corinthians.

45': Flávio Rodrigues Guerra dá um minuto de acréscimo.

44': Zé Carlos é outro que tenta chutar de longe para marcar o terceiro, mas pega mal na bola e manda longe.

43': Stéfano Yuri arrisca da intermediária e a bola passa por cima do gol de Henrique.

40': Zaga do Santos sai mal e Léo aproveita para chutar de longe, mas pega mal na bola e dá um tiro de meta para o time santista.

38': Diego Cardoso reclama com o árbitro e leva amarelo.

35': Corinthians começa a aumentar a presença no campo de ataque, mas deixa brechas para o contra-ataque santista.

28': GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Bobeada da zaga do Corinthians e Serginho fica na cara do gol para marcar o segundo.

27': Recomeça o jogo.

O chute de Stéffano Yuri que deu origem ao primeiro gol do Santos. (Foto: Marcelo Zambranno/Inovafoto/Gazeta Press)

10h36: Devido ao forte calor, árbitro Flávio Rodrigues Guerra realiza uma parada técnica.

24': Ayrton cobra ótima falta e goleiro João Paulo evita o empate. Depois do cruzamento, Leo fura e perde a chance de fazer o primeiro do Corinthians.

21': GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Steffano Yuri recebe livre e bate pro gol: o goleiro Henrique desvia e é Diego Cardoso quem, com o gol livre, abre o placar na final!

20': Escanteio para o Corinthians: Malcom cruza, goleiro João Paulo sai mal e é a zaga quem tem

19': Corinthiano Fabiano caído no gramado. Jogadores esperaram o fim da jogada para a paralização da partida.

17': Zé Paulo sai de dois marcadores santistas e chuta de longe. A bola bate na zaga e sai para escanteio. Na cobrança, Leo testa à esquerda do goleiro.

15': Lucão chega forte em Diego Cardoso e recebe o primeiro cartão amarelo do jogo.

11': Leo recebe belo passe na intermediária, mas tropeça na bola e desperdiça boa chance do Corinthians.

7': Defendeu Henrique! Diego Cardoso, aos trancos e barrancos, fez fila na zaga corinthiana e bateu colocado. Goleiro do Timão deu um tapinha para tirar!

4': Boa chegada do Santos! Ataque santista recebe dentro da grande área, bate forte e Luiz Gustavo é quem corta.

3': Primeira boa chegada do Corinthians. Guilherme Arana fez boa jogada pela esquerda e Léo chutou na zaga.

2': As duas equipes começam tocando a bola nos seus respectivos campos de defesa.

0': A bola está em jogo! A partir de agora você acompanha todas as emoções da grande final da Copa São Paulo! É clássico, é Corinthians x Santos!

10h08: Todo de branco, Santos vai atacar para o gol da Praça Charles Muller. Em preto, Corinthians ataca para o gol do Tobogã na primeira etapa.

10h07: O Santos conta hoje com Naílson e Diego Cardoso, que não jogaram a semifinal. O craque do time, Neílton, envolvido em negociações na equipe profissional, não joga.

10h06: É clima de decisão! Pacaembu lotado nesta manhã ensolarada na aniversariante São Paulo. As equipes estão posando para as fotos oficiais.

10h04: Termina a execução do hino nacional.

10h03: Hino nacional sendo executado no Pacaembu.

9h58: O árbitro do jogo é Flávio Rodrigues Guerra. Os assistentes são Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro. O quarto árbitro é Edson Reis Pavani Júnior.

9h56: O Santos também está em campo e já está escalado pelo técnico Pepinho com: João Paulo; D.Guedes; Paulo Ricardo, Nailson e Zé Carlos; Lucas Otávio, Fernando e Serginho; J. Eduardo, Diego Cardoso e Stéfanno Yuri.

9h50: Corinthians entra no gramado do Estádio do Pacaembu!

9h49: Corinthians escalado para a grande final! O técnico Osmar Loss começa a decisão com: Henrique; Lucão, Pedro Henrique, Luiz Gustavo e Guilherme Arana; Fabiano, Ayrton e Zé Paulo; Malcom, Léo e Lucas Douglas. Lucas substitui Leandro, suspenso com segundo cartão amarelo, enquanto Luiz Gustavo entra na vaga de Felipe Zang, que se machucou na semifinal.

9h45: Segundo o Lance!, o clima é de muita tranquilidade no Pacaembu. Torcedores das duas equipes desembarcam na Estação Clínicas do Metrô com muita tranquilidade. A torcida corinthiana esgotou seus 23.500 ingressos, enquanto a do Santos, comprou boa parte da carga de 12.500 bilhetes.

9h36: A campanha campeã do ano passado, por exemplo, revelou jogadores como Neílton e Léo Cittadini. Craques como Neymar e Robinho também surgiram na Copinha.

9h34: Do lado santista, não houve nenhum pronuncimaneto, mas é certo que o treinador Oswaldo de Oliveira estará de olho na final. Oswaldo esteve em alguns jogos do Santos na Vila Belmiro acompanhando a equipe de base. O Peixe é, talvez, o time que mais aproveita a sua base no Brasil.

9h33: O técnico do time profissional do Corinthians, Mano Menezes, disse que vai assistir à final da Copinha, mas tirou a pressão dos garotos pelo título. O Timão teve um 2013 ruim e pouco contratou para 2014. É a chance dos meninos mostrarem serviço.

9h31: Falta pouco, falta menos de meia hora para começar a grande final da Copa São Paulo!

9h22: Também invicto, o Corinthians coleciona seis vitórias e um empate, logo na estreia, contra o Remo. O Timãozinho marcou 19 gols e sofreu cinco.

9h21: Falando em campanha, o Santos é o único time do torneio a manter o 100% de aproveitamento, são sete vitórias em sete jogos. A boa campanha ainda atingiu a marca de 27 gols marcados e apenas três sofridos.

9h19: Um dos argumentos da diretoria santista era o de que a equipe teve melhor campanha, o que não consta no regulamento. O Santos ainda tentou uma divisão "meio a meio", mas houve uma preocupação muito grande com a segurança. Em 1995, por exemplo, houve uma briga generealizada na final da Supercopa São Paulo entre Palmeiras e São Paulo que vitimou o torcedor do último.

9h17: Houve uma alta procura por parte da torcida corinthiana, que esgotou os ingressos no dia em que as vendas foram abertas. Já do lado santista, as compras ocorreram em ritmo mais lento.

9h15: Essa final foi marcada por uma polêmica na divisão de ingressos. Mandante do jogo por estar no lado esquerdo da chave, o Corinthians ficou com a maior parte dos ingressos, enquanto para o Santos, restou os setores laranjas ao lado das cadeiras de mesma cor (em ambos os lados) e o tobogã.

Foto: André Coutinho/Band News FM

9h08: Estádio do Pacaembu começa a receber os torcedores que acompanharão a grande decisão.

9h00: Já o Santos foi desde o início considerando favorito. Atual campeão e contando com jogadores do elenco profissional, o Peixinho jogou em casa, na Vila Belmiro até as oitavas de final. Na primeira fase, avançou em primeiro ao vencer o Alecrim (8 a 0), o Capital-DF (2 a 0) e o Criciúma (3 a 1). Na segunda fase, o alvinegro praiano bateu os japoneses do Kashiwa Reysol por 4 a 0 e, em seguida, anotou 4 a 1 no Grêmio Osasco pelas oitavas de final. Então, o clube migrou para Barueri onde fez 3 a 0 nas quartas de final (contra o Taboão da Serra) e na semifinal contra o Atlético Mineiro.

8h56: O Corinthians começou a Copa São Paulo cercado de desconfiança após abrir o Grupo K, em Limeira, com um empate por 1 a 1 com o Remo. O Timãozinho obteve a classificação em primeiro lugar após vencer o XV de Piracicaba por 2 a 1 e a Inter de Limeira por 4 a 0. Os alvinegros cresceram a partir da segunda fase, quando fizeram 7 a 1 no Juventude. Em seguida, vieram vitórias magras nas oitavas (2 a 1 no Flamengo), nas quartas (1 a 0 no Paraná) e na semifinal (2 a 1 no Fluminense), todos esses jogos em Limeira.

8h52: Corinthians x Santos fazem a final da Copa São Paulo que já é uma marca do dia 25 de janeiro, data de aniversário da cidade de São Paulo, que hoje completa 460 anos. Outra tradição é a realização do jogo no Estádio do Pacaembu.

8h51: Já o Santos, tem dois títulos: além do já citado título de 1984, os Meninos da Vila venceram a última edição do torneio, no ano passado.

8h49: O Corinthians é o maior campeão da Copa São Paulo. São oito conquistas: 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009 e 2012. Esse título de 2004 foi conquistado no dia do aniversário de 450 anos da cidade de São Paulo.

8h48: Considerando apenas os chamados quatro grandes, são cinco finais. Até o momento, dois títulos para o Corinthians, um para o Santos e um para o São Paulo.

8h42: Nessas 18 finais, são cinco títulos do Corinthians, três do São Paulo, dois da Ponte Preta, dois do Santos, um do Juventus, um do Nacional, um do Guarani, um do Santo André, um do América do São José de Rio Preto, além de uma conquista para Lousano Paulista (hoje Paulista) e Roma Barueri (hoje Grêmio Barueri).

8h40: O torneio é disputado desde 1969 e conhece, neste ano, sua décima nona final entre clubes paulistas, considerando as duas primeiras edições, que só contaram com clubes do Estado de São Paulo. A última delas foi em 2010, quando o São Paulo bateu o próprio Santos na final.

8h38: Final esta que já aconteceu em 1984 e teve o Santos como vencedor, 2 a 1.

8h37: Essa é a grande final da maior competição de base de todo o Brasil. Após 22 dias em que 104 times disputaram o torneio em 26 sedes, Corinthians x Santos fazem o clássico da grande final.

8h33: Muito bom dia a todos! A partir de agora você acompanha aqui no VAVEL Brasil todas as emoções de Corinthians x Santos . O jogo é no Estádio do Pacaembu em São Paulo.