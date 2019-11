Repetindo 2013, Atlético e Avaí se enfrentam na estreia do Catarinense

Atlético e Avaí vão jogar na abertura do Campeonato Catarinense neste domingo (26), em Ibirama, assim como em 2013. Naquela partida, Rodriguinho marcou o único gol do jogo, na Ressacada e o Leão saiu com a vitória. Em 2014 o palco é outro: o Hermann Aichinger será o palco da estreia dos times.

No histórico de confrontos são 17 partidas entre Atlético e Avaí, com nove vitória do time da capital contra seis da equipe de Ibirama. O último confronto foi na 10ª rodada do Catarinense 2013 e o Atlético venceu por 4 a 3, em Ibirama.

Giovani Nunes faz mistério com a escalação do Atlético

O objetivo do Atlético é conseguir a vaga para a Série D, e para a estreia, o técnico do Atlético, Giovani Nunes, ainda não definiu ainda a escalação da sua equipe. Segundo ele, a divulgação oficial sairá apenas minutos antes do jogo. Do time que terminou em 7º lugar no Catarinense no ano passado, apenas o lateral Jefferson, o zagueiro Jajá e o atacante Adriano permaneceram para 2014. Uma das contratações do Atlético foi o atacante Cristian, conhecido da torcida do Avaí, onde jogou entre 2009 e 2010.

Baseado nos amistosos que o Atlético fez na pré-temporada o time deve estrear com: Ney; Jefferson, Jajá, Thiago Couto, Venna; Gesiel, Breno, Matosinho, Capa; Brasão, Matheus (Cristian)

Para 2014, o Atlético trouxe outra novidade: o uniforme. A equipe abandonou o tradicional grená e vai estrear contra o Leão da Ilha, um uniforme amarelo. O presidente Genésio Marchetti justificou a escolha das cores dizendo que "se o Corinthians criou o roxo, quando foi rebaixado, o Palmeiras amarelo, porque o Atlético não pode mudar também?".

Novo uniforme do Atlético para a estreia contra o Avaí (Foto: Orlando Pereira/CAHA)

Na sua estreia oficial como técnico, Emerson Nunes não faz mistério

A temporada de 2013 não foi das melhores para o Avaí: eliminado nas semifinais do Campeonato Catarinense e a permanência na Série B (inclusive vendo o acesso do rival Figueirense) não agradaram a torcida azurra. Mesmo assim, o time manteve a base e procurou se reforçar para a temporada de 2014, para buscar o 17º título e manter-se como o maior campeão do estado. Marquinhos, Eduardo Costa e Marquinhos permaneceram no elenco e a equipe ainda trouxe velhos conhecidos, Pará, Roberto e Revson. Porém, nenhum dos três vai ser titular na partida de estreia.

O Avaí, confirmado pelo técnico Emerson Nunes, irá a campo com: Diego; Arlan, Pablo, Bruno Maia, Eduardo Neto; Eduardo Costa, Júlio César, Cleber Santana, Marquinhos, Luciano; Betinho. A única mudança em relação aos jogos-treinos realizados pelo Leão é a ausência de Revson, que não acertou a documentação com o CSKA Sofia (BUL).

Técnico Emerson Nunes na foto com Cleber Santana e Eduardo Costa, que serão titulares na estreia do Avaí (Foto: Marcelo Silva)