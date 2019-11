Com retrospecto equilibrado, Juventus e Chapecoense se enfrentam pelo Catarinense

Uma vitória para cada lado em 2013. É nesse clima de equilíbrio que Juventus e Chapecoense se enfrentam neste sábado, às 19h30, no Estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense.

No ano passado, o Verdão venceu o primeiro duelo por 2 a 1 e, no segundo turno, o Moleque Travesso, em uma campanha de recuperação que acabou se salvando do rebaixamento, venceu por 2 a 0.

Contratações

Para o estadual, a equipe de Jaraguá montou um elenco relativamente grande. Com 33 atletas à disposição, o treinador Milton do Ó tem em um jogador experiente a sua maior aposta: Marcelo Moscatelli (foto à esq). O atleta já atuou em Criciúma, Flamengo, Joinville. No exterior, chegou a jogar na Bélgica e no Líbano.

Pelo time do Oeste de Santa Catarina, o técnico Gilmar Dal Pozzo teve de repensar o seu elenco após as perdas de Bruno Rangel, artilheiro da Série B de 2013, e Athos. Por isso, a diretoria foi às compras. Entre os jogadores que chegaram destaca-se o atacante Bergson (foto à dir), que pertencia ao Grêmio.

Jogos-treino

O time jaraguaense planejou alguns jogos-treino. Em uma dessas partidas, o time enfrentou o Marcílio Dias, em Itajaí. Após demonstrar-se fora de forma e agressiva dentro de campo, a equipe terminou perdendo por 1 a 0. Gol de Schwenck, de pênalti.

Uma vitória e um empate. Foram assim os resultados da Chapecoense em jogos preparatórios para a disputa do estadual. No primeiro desafio, uma vitória por 3 a 0 contra a Seleção Amadora da cidade de São Carlos, de Santa Catarina; e, no segundo, um empate contra o Cerâmica-RS por 0 a 0.

Últimos preparativos

Os dois times realizaram treinamentos nesta última semana de preparação antes de a bola rolar pela primeira rodada. A Chapecoense treinou pela última vez nesta sexta-feira, em Jaraguá do Sul, onde fez o trabalhos no campo do Grêmio Esportivo Cruz de Malta, gentilmente cedido para o treinamento tático comandado pelo técnico Gilmar Dal Pozzo.

Último treinamento da Chape ocorreu na cidade onde terá o primeiro desafio pelo Catarinense. (Foto: Aguante Comunicação)

Já a equipe mandante do duelo deste sábado também fez os últimos ajustes. "Os treinamentos foram maravilhosos e a equipe é muito boa, além do treinador que entende muito pela sua bagagem no futebol. Então, o Juventus está no ponto essencial para que possamos fazer um bom campeonato", analisou o atacante Jabá.

A bola rola às 19h30 deste sábado, com arbitragem de Célio Amorim.

Fotos: Carlos Insaurriaga (Moscatelli) e Bergson (Assessoria do Grêmio)