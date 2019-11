São Paulo vence Atlético-MG e está na final da Copa Brasil sub-15

Nesta sexta-feira (24), os meninos de São Paulo e Atlético-MG duelaram por uma vaga na final da Copa Brasil sub-15, disputada em Votorantim-SP. Em partida bastante disputada, o "Tricolorzinho" venceu o Galo por 2 a 1 e vai disputar a final da competição diante do Corinthians, no domingo (26), às 10h, no Estádio Municipal de Votorantim. Os gols do time paulista foram feitos por João e Fábio, e Iago descontou para os mineiros. Veja, no vídeo abaixo, os gols da partida:

A campanha do Tricolor é impecável. Na primeira fase, os meninos de Cotia empataram com o Vasco e venceram o Vitória e o Internacional. Nas quartas de final, a vítima foi o Botafogo e, agora, o Atlético-MG.

Feliz com o desempenho de seus comandados, o técnico Guilherme exaltou o feito. "Estamos muito contentes com essa classificação. Trabalhamos no CFA Laudo Natel, em Cotia, para formar atletas e homens. Vamos preparar os meninos para a final, para jogar um bom jogo e, principalmente, para se tornarem jogadores profissionais um dia", comemorou.

O São Paulo é o atual campeão da Copa Brasil, que é disputada em Votorantim desde 1991. Além disso, o Tricolor é o maior campeão, ao lado de Cruzeiro e Juventus da Mooca, com três títulos.

Conheça o elenco sub-15

Goleiros: Bottan e Thiago;

Zagueiros: Alex, Lucas e Walce;

Laterais: Eduardo, Felipe e Vini;

Volantes: André, Luan e Matheus Batista;

Meiocampistas: Augusto, Fabinho, Jeff, Matheus Neris e Matu;

Atacantes: Dani, João Alberto, Juan e William