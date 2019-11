Atlético Sorocaba x Palmeiras, Campeonato Paulista

48' FIM DE JOGO! O Palmeiras chega aos 9 pontos e lidera o grupo D, já o Sorocaba ocupa a 4ª colocação no grupo A.

47' GOOOOOOL DO PALMEIRAS! Juninho toca para Marquinhos Gabriel, que mais uma vez serve o gol, dessa vez para Wesley, que só empurra pro fundo da rede, é goleada!

45' Três minutos de acréscimo.

44' Juninho cruza na área e o Atlético afasta.

41' O Verdão administra o resultado e vai só tocando a bola.

37' AMARELOU! Boquita pede penalti após lance de Henrique e acaba sendo amarelado por reclamação.

37' Mendieta e Marquinhos Gabriel fazem bonita tabela mas param na zaga adversária.

36' O Palmeiras toca a bola e a torcida grita Olé!

34' O Atlético Sorocaba segue tentando, Douglas finaliza mal e sem sustos para Fernando Prass.

32' Sai: Kasado Entra: Michel

31' Sai: Leandro Entra: Mendieta

30' GOOOOOOOOL DE JUNINHO, É DO PALMEIRAS! Um lançamento fantástico Henrique, atrás da linha do meio campo e Marquinhos Gabriel domina e rola para Juninho marcar o segundo seu no ano.

29' Sai: Valdivia Entra: Felipe Menezes

28' QUASE MAIS UM! Um lindo lance entre Leandro e Juninho, mais uma vez, o zagueiro Fabão é vitíma de um drible desconcertante de Leandro e o artilheiro do Verdão quase marca um gol de placa.

23' O Sorocaba não consegue aproveitar o escanteio e a bola é afastada.

22' GOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! E QUE GOLAÇO DE LEANDRO! Alan Kardec toca para Leandro, que deixa Fabão no chão e chuta forte, Fábio tenta a defesa mas a bola vai pro fundo da rede, é a virada alviverde.

21' Um fato desconhecido, é que mesmo beirando 200 jogos com a camisa alviverde, Wendel nunca marcou um gol.

20' O Palmeiras busca o ataque, e Wendel cruza direto pro gol e o goleiro afasta. Que jogo do lateral.

19' Sai: Mazinho Entra: Marquinhos Gabriel

15' QUE FASE DE WENDEL! Mais um cruzamento perfeito do lateral, de peixinho, Wesley cabeceia para a defesa do goleiro.

13' Excelente cobrança de falta de Valdivia, a bola acerta o travessão e tira suspiros da torcida alviverde.

11' Valdivia enfia a bola pra Wesley que tenta o cruzamento, mas o goleiro Fábio defende.

09' Valdivia bate boca e troca empurrões com o zagueiro Fabão, AMARELO para ambos.

07' TROCA POR LESÃO! Sai: Alex William Entra: Jefferson Maranhão

06' Mazinho arranca com a bola, dribla os adversários e solta pra Valdivia, que sem espaço finaliza mal.

04' Lindo lance de Mazinho! O atacante aplica um belo drible no meio das pernas do adversário.

Valdivia comemora o gol de empate (FOTO: Estadão)

01' Alex William é atingindo e fica caido no gramado.

00' Bola rolando para o segundo tempo!

Lenny não foi ao banco de reservas do Atlético Sorocaba hoje.

Patrick Vieira está de volta ao banco do Palmeiras, o jogador estava no Japão. Além dele, Marquinhos Gabriel, que ainda não estreou, também está no banco.

48' Final de primeiro tempo no Walter Ribeiro, 1 a 1.

47' CARTÃO AMARELO PARA MARCELO OLIVEIRA.

47' Wesley aplica um belo chapéu no meio campo para a alegria da torcida.

44' CARTÃO AMARELO, ALEX WILLIAM! Falta no meio de campo e cartão para o ataque do Galo.

43' Mazinho escapa pela direita e finaliza rasteiro pela linha de fundo.

42' No escanteio, a defesa afasta o perigo.

41' Wendel cruza com perfeição mais uma vez, Leandro vai pra cima e e o goleiro defende.

38' Bola enfiada para Leandro, o atacante não alcança a tempo e o goleiro Fábio chega primeiro na bola.

37' O Palmeiras segue tentando penetrar na defesa adversária, mas o bom posicionamento da dupla de zaga não deixa o ataque fluir.

35' Ewerthon enche o pé e Fernando Prass faz grande defesa, no rebote, Chico enche o pé e Prass brilha novamente para jogar para escanteio.

33' Wesley rola para Mazinho que tenta o chute rasteiro e a bola sai para escanteio.

32' CARTÃO AMARELO! Trombada forte entre Montoya e Wendel, falta perigosa para o Verdão.

31' Wesley comete falta na lateral defensiva. A bola viaja para a área e Ewerthon cabeceia mal e isola.

29' O escanteio é cobrado na área e após bate e rebate a zaga do Galo afasta!

28' O jogo já foi retomado.

25' Wendel cobra lateral e a zaga do Atlético afasta para nova cobrança de lateral. O árbitro aproveita para autorizar a parada técnica, devido ao forte calor em Sorocaba.

24' Mazinho tenta criar pela lateral mas a bola acaba em Lúcio, que alivia com um chutão para frente. O Palmeiras cresce na partida após o empate.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOL DE PALMEIRAS! VALDIVIA EMPATA PARA O VERDÃO! Marcelo Oliveira faz a jogada e toca para Wendel, que cruza perfeitamente para o meia marcar, e na comemoração, sinaliza mostrando que é o primeiro de muitos para a festa da torcida no Walter Ribeiro.

16' Sem pressa, o Atlético atrasa para cobrar as faltas e irrita a torcida alviverde.

14' O Palmeiras toca no ataque e tenta buscar espaço.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO, EWERTHON! Ele insistiu e conseguiu, Ewerthon aproveita o espaço na zaga alviverde e chuta pro fundo do gol pra abrir o placar.

11' Ewerthon vai pra cima após recuperação de Boquita e chuta com perigo para o gol de Fernando Prass, é tiro de meta para o Verdão.

10' O Atlético chega ao ataque novamente, mas Alex Reinaldo estava impedido e o bandeira para o lance.

07' Valdivia busca criar as chances do Palmeiras, o meia parece estar ligado no jogo e com vontade de mostrar futebol.

06' O Atlético chegou duas vezes com Ewerthon, na primeira, impedido e na segunda foi desarmado pela defesa.

02' O Verdão já ganhou o escanteio, mas Lúcio cabeceia fácil pro goleiro.

01' A bola já está rolando e já temos falta na jogada.

16h53 O Verdão já está em campo e Valdivia é ovacionado pela torcida alviverde, o Mago não joga desde 25 de novembro de 2013.

16h45 O Palmeiras está oficialmente escalado, numa formação muito ofensiva e com muitas novidades: Fernando Prass, Wendel, Henrique, Lúcio, Juninho, Marcelo Oliveira, Wesley, Mazinho, Valdivia, Leandro e Kardec

16h20 Já o Verdão é o líder do Grupo D, somando 6 pontos ao lado do Bragantino, que hoje enfrenta o Comercial, adversário do Palmeiras na última partida. O time está focado na preparação para o ano e quer começar o centenário com o título paulista.

16h18 A situação dos sorocabanos não é das melhores, o time estreou no campeonato perdendo para o Rio Claro, e na última partida empatou em casa com o Oeste. A equipe está no Grupo A, ao lado de São Paulo e Penapolense, que lideram com 3 pontos cada.

16h15 Além de Deola, o Atlético ainda conta com mais três jogadores que já defenderam a camisa do rival desse domingo. O lateral Fabinho Capixaba e o atacante Ewerthon, e no banco de reservas, o icônico atacante Lenny, todos com passagens recentes pelo clube do Palestra Itália. Além dos dois, o time ainda conta com Boquita, revelado no Corinthians.

16h13 O Galo vem a campo desfalcado do goleiro Deola, pertencente ao Verdão, o jogador fica de fora devido a termos contratuais. A diretoria do clube até tentou negociar com a cúpula alviverde, mas o negócio não foi fechado e Fábio, ex-São Caetano será o titular na meta da equipe sorocabana.

16h11 O Atlético Sorocaba voltou na temporada passada e conseguiu se manter na divisão principal do futebol paulista. O clube investiu para tentar melhorar o seu desempenho e tentar uma vaga em uma competição de nível nacional, o que não ocorre desde 2005, quando disputou a Série C do Campeonato Brasileiro.

16h09 Para o ano do centenário, o Palmeiras não para de se reforçar. A última contratação foi o meia Bruno César, que veio emprestado pelo Ah-Ahli. Com um elenco competitivo, o clube aspira conquistar novamente o Campeonato Brasileiro, o que não ocorre desde 1994.

16h07 Estreante na última rodada, o zagueiro Lúcio se disse feliz com o desempenho da equipe, e prometeu se soltar cada vez mais em campo. O técnico Gilson Kleina também elogiou o camisa 33 e parabenizou a inteligência e a importância tática do jogador, leia mais.

16h05 A entrada do Mago pode custar a saída de Mazinho, que fez uma ótima estreia, mas não conseguiu repetir o grande futebol na última partida. Já Serginho, que já atuou até na lateral esse ano deve continuar entre os titulares, jogando próximo de Alan Kardec, o jogador foi um dos responsavéis pelo gol que abriu a contagem contra o Comercial.

16h03 O Palmeiras deve mudar pouco em relação a equipe que venceu o Comercial na última quinta-feira. Renato, que saiu de campo lesionado, deve dar lugar a França, que fará a primeira partida como titular com a camisa alviverde. Outra novidade pode ser o retorno de El Mago, Valdivia foi relacionado e pode ser até titular nesse domingo.

16h00 Boa tarde a todos os leitores do VAVEL, estamos para mais uma cobertura lance a lance do Campeonato Paulista, teremos em campo logo mais o Palmeiras, líder do Grupo D visitao Atlético Sorocaba no Walter Ribeiro.