Cabofriense x Botafogo, Campeonato Carioca

Confira a crônica deste jogo clicando aqui!

19h15 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Cabofriense e Botafogo pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a página no Facebook!

FOTO: Fabrício Carvalho garante a vitória da Cabofriense em Macaé.

FOTO: André Bahia comemora o gol de empate do Botafogo.

48' FINAL DE JOGO EM MACAÉ!! BOTAFOGO PERDE A SUA PRIMEIRA NO ESTADUAL PARA A CABOFRIENSE PELO PLACAR DE 2 A 1.

47' QUAAAASEEEE!! Botafogo joga todas as bolas pelo alto para a área. Uma delas sobra para Gegê, que bate colocado e carimba o travessão! Por pouco os alvinegros não empatam de novo.

46' Fabiano recebe na esquerda e, da intermediária, tenta um cruzamento, mas manda pela linha de fundo.

45' Árbitro sinaliza três minutos de acréscimo.

44' Botafogo não consegue pressionar a Cabofriense, que vai administrando o resultado já sem os seus principais homens de criação.

42' Nova falta para Gegê, no mesmo local, e novamente com cobrança pelo alto para a área. Jefferson, dessa vez, tira de soco e fica no chão pedindo atendimento. Árbitro manda reiniciar partida.

41' Falta de intermediária para o Botafogo. Gegê levanta na área, mas Jefferson defende com tranquilidade.

39' SUBSTITUIÇÃO NA CABOFRIENSE! SAI: Éberson; ENTRA: Anderson.

18h53 Público e renda em Macaé: 1.591 pagantes; 1.868 presentes; R$ 34.805,00.

36' Silvano rouba bem a bola no campo de defesa da Cabofriense e após troca de passes, Jardel solta a bomba e Renan, de novo, solta a bola. Mas se recupera.

34' Botafogo tenta avançar com bolas alçadas na área, mas sem êxito.

18h50 Em Volta Redonda, final de jogo para Nova Iguaçu 1 x 3 Fluminense.

32' Times voltam a apresentar dificuldades na saída de bola e Botafogo tenta acelerar troca de passes para tentar buscar novamente o empate.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CABOFRIENSE!! Não deu nem tempo para o Botafogo comemorar o empate. Rodrigo Dias avança livre pela direita e cruza na medida para Fabrício Carvalho, sozinho na área, fazer o segundo da Cabofriense.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!! Em cobrança de falta da intermediária, bola alçada na área e André Bahia consegue se antecipar à marcação e mandar, de cabeça, para o fundo da rede. Tudo igual em Macaé!

26' CARTÃO AMARELO PARA FÁBRICIO CARVALHO DA CABOFRIENSE

25' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! SAI: Anderson Santos; ENTRA: Fabiano.

24' Cobrança de falta vai pela linha de fundo, sem direção.

24' Falta perigosa para o Botafogo pelo lado esquerdo, em Cidinho. Renato se prepara para cobrar.

20' Bola volta a rolar para este segundo tempo.

20' Parada técnica em Macaé.

18h34 Em Volta Redonda, Wagner entra e amplia para o Flu contra o Nova Iguaçu.

18' Jogo em ritmo mais lento do que no primeiro tempo. Os dois times têm dificuldades na criação.

16' Tudo bem com o goleiro da Cabofriense e a partida é reiniciada.

15' Botafogo parte em contra-ataque, Anderson Santos cruza, e Elias, embolado com Victor Silva, acaba se chocando com o goleiro Jefferson, que fica caído. Jogo é paralisado.

14' SUBSTITUIÇÃO NA CABOFRIENSE! SAI: Keninha; ENTRA: Silvano.

13' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! SAI: Airton; ENTRA: Cidinho.

13' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! SAI: Henrique; ENTRA: Gegê.

10' Cabofriense rouba a bola e parte em contra-ataque pela esquerda. Zaga do Botafogo consegue se recompor e jogadores do time de Cabo Frio colocam a bola para fora, enquanto Aírton fica caído após choque com Pará e precisa deixar o campo de maca.

18h22 Em Volta Redonda, Nova Iguaçu empata o jogo em 1 a 1 contra o Fluminense.

8' Em passe errado de Arthur, Henrique rouba a bola e arranca a toda velocidade. Ele consegue se aproximar da área e, já marcado por dois jogadores, erra o toque para Elias, que aparecia do outro lado.

6' Keninha sofre falta dura e fica caído. Mas volta para o jogo.

3' Cabofriense sai a bola pelas laterais e tenta tabelas pelo meio. Arthur e Fabrício Carvalho chegaram até a entrada da área, mas foram parados pela zaga.

2' Botafogo inicia a etapa tentando valorizar a posse de bola e abrir espaço na defesa da Cabofriense, que parece aguardar as investidas dos alvinegros em formação bastante compacta.

0' Bola volta a rolar neste segundo tempo.

18h12 Equipes voltam sem alterações.

VÍDEO: Keninha abriu o placar para a Cabofriense, aos 18 minutos.

18h04 Henrique, atacante do Botafogo: "Jogo de igual para igual, estamos buscando o gol. Temos que caprichar no último passe para empatar e depois virar o jogo. Eles vieram marcando em cima, é difícil de sair. Mas tenho certeza de que o Eduardo (Hungaro) vai acertar isso para o segundo tempo".

18h03 Keninha, autor do gol da Cabofriense: "A gente fez um bom primeiro tempo. Sabíamos que eles viriam para cima, agora é ter calma, dar uma fechada e esperar as brechas para encaixar o contra-ataque, tentar o segundo gol e sair com os três pontos"

18h01 Cabofriense, neste momento, está liderando o Campeonato Carioca. O time da Região dos Lagos mostrou-se mais motivado e mais organizado do que o Botafogo neste primeiro tempo.

47' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO EM MACAÉ!

46' QUAAASEEE! Renato cruza, a bola sobra para Dankler bater forte, mas em cima de Jefferson, que consegue rebater.

46' Daniel avança pela esquerda e sofre falta. Pode ser a última chance do primeiro tempo!

45' Teremos mais um minuto de acréscimo.

42' CABOFRIENSE! Arthur avança pelo meio e arrisca de longe. Renan solta de novo, mas se recupera desta vez.

41' Após cobrança de falta, Renan se choca com Arthur Sanches, que recebe atendimento e deixa o gramado de maca, mas retorna rapidamente.

36' Daniel cisca na entrada da área, consegue abrir e espaço, mas chuta sem direção.

35' RESPOSTA DA CABOFRIENSE!! Keninha sai em velocidade no contra-ataque, toca para Éberson na direita. Ele tenta o cruzamento, mas manda nas mãos de Renan.

34' QUAAAAAAASEEEE!! Elias escapa livre pela esqueda, fica cara a cara com Jefferson, mas bate fraco, rasteiro e perde a melhor chance do Botafogo.

33' Keninha acha Éberson livre na direita, avança para a área e, não fosse um corte providencial da zaga alvinegra, entraria sozinho para finalizar de cabeça. Mais um lance de perigo da Cabofriense.

32' Cobrança de Leandro toca na rede, por cima do gol.

31' PERIGO! Falta perigosa para a Cabofriense, no bico da área, pelo lado esquerdo.

30' Botafogo toca a bola e ameaça pouco, enquanto a Cabofriense recua parecendo aguardar para partir em contra-ataques.

28' Anderson Santos bate a falta da intermediária, busca Elias na área, mas o atacante toca de cabeça, desequilibrado, e entrega para a zaga.

28' Cabofriense está melhor na partida, mostrando mais condicionamento físico. Resultado justo até aqui.

27' Henrique tenta arrancar pelo meio, parte para cima da marcação e é parado com falta por Pará.

24' O Botafogo começa a ter dificuldades na saída de bola e não consegue se aproximar da área da Cabofriense em condições de finalizar.

23' Escanteio para a Cabofriense, cobrança fechada no primeiro poste e Rodrigo Souto tira duas vezes sem dificuldade.

20' Bola volta a rolar. No momento, Cabofriense 1 x 0 Botafogo.

20' Parada técnica em Macaé.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CABOFRIENSE!! Leandro avança pela esquerda e cruza para Arthur, livre na área. Ele consegue tocar na bola, Renan se complica e solta nos pés de Keninha, que completa para o gol vazio. Falha feia do goleiro alvinegro.

17' Anderson Santos busca o canto esquerdo de Jefferson, que se estica e consegue espalmar para a linha de fundo.

16' Henrique faz boa jogada e toca para Elias na entrada da área. O atacante é derrubado por Arthur Sanches e é falta que leva muito perigo ao gol da Cabofriense.

14' Apesar do calor, jogo é veloz em Macaé, mas apesar da correria, são poucas as chances de gol.

9' Leandro consegue cruzamento para Fabrício Carvalho, livre, mas muito adiantado. Impedimento marcado de imediato pelos assistentes.

7' Daniel acha Henrique na área, mas a marcação da Cabofriense chega rapidamente para cortar a jogada.

17h12 Em Volta Redonda, Jean abre o placar para o Fluminense em cima do Nova Iguaçu.

4' QUAAAAASEEEEE!! Lançamento longo para Keninha, que avança livre na frente de Renan. O goleiro conseguiu fechar bem o ângulo, mas o atacante mandou para o gol e André Bahia tirou quase em cima da linha.

2' Boa troca de passes do Botafogo, Alex Santos tenta cruzamento da direita, mas a bola passa pela área da Cabofriense sem ninguém para completar.

1' Falta pela direita pela Cabofriense, bola alçada na área, Jefferson sai bem e é empurrado.

0' Bola rolando em Macaé!

16h59 A Cabofriense já está no gramado, usando uniforme todo branco. O Botafogo também esta em campo, com o seu uniforme tradicional.

16h57 O Botafogo também já teve a equipe divulgada: Renan, Alex, Dankler, André Bahia e Anderson; Airton, Rodrigo Souto, Renato e Daniel; Henrique e Elias. Os reservas: Helton Leite, Emerson, Fabiano, Gegê, Cidinho, Octávio e Sassá.

16h56 A Cabofriense está escalada: Jefferson, Rodrigo Dias, Arthur Sanches, Victor Silva e Leandro; Jardel, Pará, Artur, Keninha; Eberson e Fabricio Carvalho. Os reservas do time mandante são: Cetin, Gladstone, Silvano, Anderson, Bruno Veiga, Eliandro, Kaká e Carlinhos.

16h53 Nos dois últimos encontros entre as equipes, o Botafogo conseguiu aplicar duas goleadas. Em 2009, jogando no Correão, em Cabo Frio, o Alvinegro venceu por 4 a 0. Pela terceira rodada da Taça Rio, no dia 15 de março, Victor Simões - duas vezes -, Maicosuel e Renato (titular hoje também) marcaram para o time visitante. Já em 2011 o triunfo foi por 5 a 0, em Macaé, pela Taça Guanabara, com gols de Antônio Carlos, Renato Cajá, Caio e Goeber (duas vezes contra).

16h52 Faz muito calor em Macaé, como em quase todo o estado do Rio de Janeiro. A temperatura aproximada é de 32º no estádio. O publico é pequeno.

16h47 Lembrando que outros dois jogos abriram a 3ª rodada do Campeonato Carioca. O Bangu ficou no empate em 0 a 0 com o Audax e o Flamengo também ficou no empate em 2 a 2 com o Duque de Caxias.

16h45 Serão estes: Madureira x Macaé; Bonsucesso x Boavista; Resende x Volta Redonda e Vasco x Friburguense

16h44 Além deste jogo, outras cinco partidas darão continuidade a 3ª rodada do Campeonato Carioca.

16h36 LEIA MAIS: Encostado no São Paulo, Jadson surge como opção no Botafogo

FOTO: Gramado do estádio Cláudio Moacyr, em Macaé apresenta um bom estado. Em instantes, a bola começa a rolar para Cabofriense e Botafogo.

VÍDEO: Os gols da vitória do Botafogo diante do Madureira por 2 a 1. O estreante Jorge Wagner marcou na estreia que garantiu a primeira vitória do Glorioso em 2014.

16h07 A Cabofriense ainda está invicta na competição depois de derrotar o Macaé e empatar com o Nova Iguaçu. O técnico Alexandre Barroso acredita que o time da Região dos Lagos pode surpreender o Botafogo, embora reconheça que o grupo reserva de General Severiano tem muita qualidade e é o favorito do confronto

16h01 “É um garoto de valor, que já me ajudou muito nos juniores. E ainda dará muitas alegrias. Ele não pode se abater por uma substituição que era necessária para a equipe”, afirmou Hungaro.

16h00 O treinador alvinegro pode dar uma chance ao atacante Sassá de começar a partida em Macaé, como forma de amenizar a insatisfação do jogador, que entrou no segundo tempo da partida diante do Madureira e logo foi substituído por Fabiano. Hungaro explicou que a mudança era necessária para segurar a pressão do adversário e garantiu que conta com Sassá para as próximas partidas.

15h58 LEIA MAIS: Botafogo recusa proposta do Besiktas por Lodeiro

FOTO: O Botafogo já chegou a Macaé!

FOTO: Vestiário do Botafogo no Moacyrzão e uniformes preparados.

15h44 Eduardo Cordeiro Guimarães será o árbitro da partida. Os assistentes são Diogo Carvalho Silva e Wendel de Paiva Gouvêa.

15h42 Caso o técnico Alexandre Barroso mantenha o time que empatou contra o Nova Iguaçu no último jogo, a Cabofriense deve jogar com: Jefferson; Rodrigo Dias, Arthur Sanches, Victor Silva e Leandro; Jardel, Pará, Arthur e Kaká; Eberson e Fabrício Carvalho.

15h41 O Botafogo entrará em campo escalado da seguinte forma: Renan; Alex, Dankler, André Bahia e Anderson; Airton, Fabiano, Rodrigo Souto, Renato e Daniel; Elias.

15h40 O zagueiro Luizão está fora do jogo por causa de um problema muscular na coxa direita. O provável substituto é Arthur Sanchez, que ganhou a vaga de Luizão ainda nos minutos finais do jogo passado, quando ele sentiu a lesão.

15h39 Com uma vitória e um empate da competição, a Cabofriense aparece logo atrás do Botafogo na tabela: enquanto o Fogão soma cinco pontos, o Tricolor Praiano está com quatro. A diferença é que o alvinegro tem um jogo a mais, antecipado da quarta rodada.

15h35 Os atacantes “El Tanque” Ferreyra e Wallyson, que desembarcaram em General Severiano recentemente, ainda aguardam a tramitação de suas inscrições junto à federação para poderem estrear no torneio estadual.

15h34 A novidade do clube da Estrela Solitária está no comando de ataque, que ficará por conta de Elias. O atacante renovou contrato com o clube, foi registrado e já pode voltar a defender a camisa alvinegra. O jogador deve ganhar a vaga de Henrique, que foi titular na quinta passada e não deve atuar.

15h33 Encerrando uma maratona de quatro jogos em dez dias, o Botafogo segue fazendo rodízio entre seus dois times. Depois de vencer o Madureira por 2 x 1 com seus principais jogadores na quinta-feira, os reservas voltam a ser escalados para o jogo deste domingo. Poupados, os atletas do time principal já estão focados no primeiro jogo contra o Deportivo Quito, na quarta-feira, no Equador.

15h32 Botafogo e Cabofriense se enfrentam neste domingo (26), às 17h, no estácio Moacyrzão, em Macaé. O jogo faz parte da terceira rodada do Campeonato Carioca e é o último compromisso alvinegro no estadual antes do primeiro jogo da pré-Libertadores.

15h30 Sejam muito bem-vindos a mais uma trasmissão desta 3ª rodada do Campeonato Carioca. Acompanhe a partir das 17h00, todas as emoções de Cabofriense x Botafogo, aqui na VAVEL Brasil.