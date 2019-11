Nova Iguaçu x Fluminense, Campeonato Carioca

46' - Fim de papo! Termina o jogo no Raulino de Oliveira: Nova Iguaçu 1 x 3 Fluminense. O tricolor tira um peso dos ombros e alcança o primeiro resultado vitorioso em 2014, com três belos chutes. Obrigado a todos que participaram conosco da transmissão. Veja os gols do jogo abaixo!

44' - Na trave! Michael recebe pela esquerda, gira, faz uma finta pra cima da zaga e chuta de canhota. A bola explode no poste!

43' - Os jogadores do Flu trocam passes, deixando o tempo regulamentar chegar até o final. Primeiro resultado positivo do ano se aproxima.

41' - Alteração no Nova Iguaçu. Sai Dieguinho, entra Tiago Correa.

37' - Chance de perigo para o Nova Iguaçu! Uallace cruza, pela esquerda, para Sergio Junior, que cabeceia à esquerda do gol de Cavalieri.

33' - Alteração no Nova Iguaçu: sai Rodrigo César, para a entrada de Uallace.

30' - GOOOOOOOOL!!!!! Conca rola a bola para Wagner que, em seu primeiro toque na bola, finaliza com extrema categoria, da entrada da área, colocando a bola no ângulo do goleiro Jefferson. O Flu faz o terceiro e está perto de liquidar a fatura!

30' - Alteração no Flu: sai Fred, entra Wagner.

27' - GOOOOOL!!!!!!! E é de Conca, para o Fluminense! O argentino faz o seu primeiro gol em seu retorno ao Flu, recebendo passe açucarado de Jean, na área e estufando a rede com o pé esquerdo. É o 41º gol dele pelo clube. O ídolo põe o Flu à frente novamente.

25' - Zambi ganha a jogada de Bruno, carrega pela direita e chuta pela linha de fundo.

24' - Quase o gol do Flu! Chiquinho tenta duas vezes, Jorge Felippe afasta em cima da linha, e a bola sai em escanteio.

22' - Alteração dupla no Flu: Sai Diguinho, entra Chiquinho. Sai Rafael Sóbis, entra Michael.

18' - GOOOOOOOL!!!! É do Nova Iguaçu! Dieguinho cobra falta na área, a bola sobra para Zambi, que escorrega, mas consegue chutar de pé esquerdo, no ângulo de Cavalieri. Agora, tudo igual em Volta Redonda: 1 a 1.

15' - Conca levanta a bola na área, Fred domina, escorrega na frente do goleiro, e a zaga afasta a tempo. Na sequência, o atacante briga pela bola e consegue o escanteio.

06' - Rafael Sóbis levanta a bola na área, o zagueiro Gum escora de cabeça, no canto, e a bola sai raspando a trave. Quase o segundo do Flu!

04' - Diguinho vira o jogo para a ultrapassagem de Bruno, que vai ao fundo, mas cruza muito acima da cabeça de Fred.

01' - Amarildo inverte o jogo para o atacante Zambi, que domina e chuta cruzado. Gum bloqueia, e a bola vai para escanteio. Na cobrança, a zaga do Flu afasta.

0' - Autoriza o árbitro o início da segunda etapa!

Intervelo de jogo - Veja o gol que vai dando ao Fluminense a vitória parcial, marcado por Jean!

45' - Sem acréscimos, o árbitro apita o final do primeiro tempo. Flu vai vencendo por 1 a 0 o Nova Iguaçu.

42' - Conca levanta a bola na área, o goleiro sai mal, Fred escora para o meio e, antes de Carlinhos completar, a zaga afasta o perigo.

39' - Na cobrança da falta, Jean bate, mas a bola fica na barreira.

38' - Carlinhos parte para cima, pela esquerda, passa para Jean, que sofre falta perigosa, muito próxima da área. Boa chance para o tricolor!

36' - Rafael Sóbis recebe a bola de Fred e arrisca de longe. A bola sai à esquerda do gol.

35' - Geovani dá lindo passe para Zambi, que não alcança a bola, à frente de Cavalieri.

29' - Não é bug no site não! Terceira vez seguida que Darío Conca dá um passe açucarado, novamente para Fred, que domina com estilo e bate rasteiro. O goleiro Jefferson faz boa defesa, em dois tempos, e garante a vantagem mínima ao Flu.

26' - Mais uma bela bola do argentino Conca, dessa vez para Rafael Sóbis, que recebe na ponta esquerda da área e chuta forte, na rede pelo lado de fora.

25' - Conca puxa contra-ataque e enfia a bola na esquerda para Fred. O atacante tenta o passe de canhota para Rafael Sóbis, mas a bola é bloqueada pela zaga, sobrando nas mãos do goleiro Jefferson.

21' - Apesar do intenso calor, o árbitro não realizou a parada técnica, que a partir deste ano se tornou facultativa.

20' - Carlinhos tenta levantamento na área, procurando por Fred. A bola viaja pelo alto, mas o centroavante não alcança. É tiro de meta para o goleiro Jefferson.

18' - Geovani tenta o drible, com velocidade, para cima de Elivelton que, dentro da área, faz o corte limpo. É escanteio para o Novia Iguaçu.

14' - Nova Iguaçu chega com perigo. Após rebote espanado pela zaga do Flu, Dieguinho chuta, de primeira, da entrada da área, mas a bola sobe.

12' - Dieguinho levanta na área tricolor, mas Elivelton afasta de cabeça, sem perigo.

10' - GOOOOOOOOOL! Na cobrança curta, a bola é trabalhada com Sóbis até Jean que, livre, chuta de fora da área, no cantinho do goleiro! É o primeiro do Flu.

09' - Conca cobra falta na área, Elivelton escora, e o goleiro Jefferson faz excelente defesa!

08' - Na cobrança do escanteio, Conca cruza muito aberto, e a bola sai pela linha de lado.

07' - Primeiro lance de perigo do jogo! Sóbis chuta firme, de fora da área, a bola desvia na zaga e sai muito perto do gol. Escanteio para o Flu!

05' - Jean carrega pelo meio e chuta de esquerda, de longe, passando a bola ao lado da meta do goleiro Jefferson.

03' - É o primeiro chute a gol da partida. Geovani chega pela direita e arrisca da intermediária. A bola sai por cima do gol de Diego Cavalieri.

01' - O Flu joga de branco, enquanto o Nova Iguaçu está em campo com uma vestimenta preta, diferente da tradicional laranja. A sombra resolveu aparecer, o que pode ajudar no bom andamento do jogo. Vamos acompanhar.

17:00 - Pontualmente, começa o jogo!

16:59 - As equipes já estão em campo. Tudo pronto para o início do jogo.

16:56 - A tônica do campeonato carioca, até aqui, é o grande número de tropeços dos clubes grandes diante dos pequenos. Será que hoje a história vai ser diferente em Volta Redonda?

16:55 - No momento, todos correm atrás do líder Flamengo, que ontem "estreou" seu time titular, com um empate em dois a dois contra o Duque de Caxias, no Maracanã.

16:48 - Além desta partida que acompanharemos logo mais, outras cinco darão seguimento à 3ª rodada do Campeonato Carioca: Bonsucesso x Boavista, Resende x Volta Redonda, Madureira x Macaé, Cabofriense x Botafogo e, por fim, Vasco x Friburguense.

16:36 - O técnico tricolor, Renato Gaúcho, já inicia o ano pressionado, precisa da vitória e, para isso, conta novamente com a sua força máxima. Conca, Fred e Rafael Sóbis são as esperanças de gol para o Flu. O reforço Walter ainda não tem condições físicas para estrear.

16:35 - As primeiras imagens diretamente do estádio Raulino de Oliveira mostram um estádio vazio. Ao que parece, teremos uma partida para poucos espectadores nesse domingo de muito sol e calor.

16:34 - Já o Nova Iguaçu vem de uma vitória e um empate, ocupando atualmente a 4ª posição.

16:32 - A partida de hoje pode ser encarada como um divisor de águas para o tricolor das Laranjeiras. O time entra em campo pressionado pelos resultados negativos, que o deixaram na 12ª colocação.

16:30 - Boa tarde! Começamos agora as transmissões, , da partida envolvendo Nova Iguaçu e Fluminense. Sejam bem-vindos!