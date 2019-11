Joinville x Criciúma, Campeonato Catarinense, assim acompanhamos

19h37 Obrigado por acompanhar a transmissão de Joinville x Criciúma pela 1ª rodada do Campeonato Catarinense 2014, na VAVEL Brasil. Você confere a crônica da partida clicando aqui. Não esqueça de curtir a página da VAVEL Brasil no Facebook, e nos seguir no Twitter @VAVEL_Brasil

19h09 O próximo jogo do Joinville é diante do Metropolitano, quinta-feira (30), na cidade de Blumenau. Já o Criciúma recebe o Figueirense, quarta-feira (29), no Heriberto Hulse.

49' APITA O ARBITRO! Fim de jogo na Arena Joinville, Joinville 1 x 1 Criciúma.

45' O jogo vai até os 49 minutos, indicado o arbitro.

42' CARTÃO VERMELHO PARA THIAGO HUMBERTO! O jogador deu um tapa com a mão no jogador do Joinville em uma jogada.

39" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRICIÚMA! Ricardinho em cobrança de falta manda a bola para a area, a bola sobra para Ronaldo Alves que empata o jogo para o Criciúma.

36" SUBSTITUIÇÃO NO JOINVILLE! Sai: Fernando Viana; Entra: Alex.

35' ANULADO! Tartá cruza e Fernando Viana mando pro fundo da rede. Mas não valeu, o jogador usou o braço na jogada.

34' Clebinho faz cruzamento e a bola é desviado pelo Criciúma. Escanteio pro Joinville.

31' SUBSTITUIÇÃO NO CRICIÚMA! Sai: Lulinha, Entra: Thiago Humberto.

29' SUBSTITUIÇÃO NO JOINVILLE! Sai: Edgar Junio; Entra: Clebinho.

25' SUBSTITUIÇÃO NO JOINVILLE! Sai: Francis; Entra: Tartá.

25' CARTÃO AMARELO PARA FRANCIS! Jogador comete falta no adversário.

21' SUBSTITUIÇÃO NO CRICIÚMA! Sai: Rodrigo Silva; Entra: Fernando Karanga.

17' Marcelo Costa chuta para o gol mas a bola vai para fora. Tiro de meta para o Criciúma.

12' CARTÃO AMARELO PARA LUCCA! O jogador recebeu o cartão por chegada forte no adversário.

12' Paulo Baier cobra escanteio mas a defesa do Joinville manda a bola pra longe.

6' NA TRAVE! Wellington Saci manda um chutão para o gol mas a bola bate na trave e vai para fora.

4' CARTÃO AMARELO PARA NALDO! O jogador cometeu uma entrada forte no jogador Eduardo do Criciúma.

1' Lucca chega forte em Edgar Junio, acontece uma pequena confusão entre os jogadores dos dois times depois do lance.

0' SUBSTITUIÇÃO NO CRICIÚMA! Sai: Diego Oliveira; Entra: Anderson Uchoa.

0' APITO O ARBITRO! Começa o 2º Tempo na Arena Joinville.

17h57 CORREÇÃO O gol do Joinville foi marcado por Fernando Viana e não por Francis.

17h55 A torcida aplaude de pé a equipe do Joinville.

46' TERMINA O 1º TEMPO! O Joinville vai ganhando o jogo pelo placar de 1 x 0 com gol de Francis.

44' O arbitro indica mais um minuto de acréscimo no primeiro tempo.

41' DEFENDEU! Fernando Viana chuta para o gol e Galatto faz grande defesa!

33' Lulinha passa por Wellington Saci e manda a bola para a arera, mas o zagueiro Rafael manda para fora.

31' Francis cruza na area para Marcelo Costa, que sem sucesso chuta para o gol. Apenas tiro de meta para o Criciúma.

29' Na sequencia Lucca tenta um contra-ataque para o Criciúma mas é travado pelo Joinville.

27' FALTA PARA O JOINVILLE! Rogério faz falta em Francris.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO JOINVILLE! Murilo cruza para a area e Fernando Viana manda pro fundo da rede.

19' Até o momento a equipe do Joinville tem a maior posse de bola e busca mais as jogadas.

14' FALTA PARA O CRICIÚMA! Naldo faz falta em Eduardo.

12' FALTA PARA O JOINVILLE! Lucca comete falta em cima de Francis.

11' Até o momento nenhuma grande jogado dos dois times.

16h16 O lateral Eduardo do Criciúma é muito vaiado ao tocar na bola. O jogador se transferiu do Joinville para o Criciúma este ano.

6' Francis chuta fraco e é apenas tiro de meta para o Criiúma.

4' ESCANTEIO PARA O JOINVILLE! Edgar Junior cruza e a bola vai pela linha de funto.

1' FALTA DE RODRIGO SILVA! Falta de ataque do Criciúma

0' APITO O ARBITRO! Rola a bola para Joinville x Criciúma.

17h05 O jogo já tem cinco minutos de atraso.

16h58 Neste momento faz sol em Joinville, a temperatura é de 31º.

16h57 As duas equipes já estão no gramado, dentro de instantes começa o jogo!

16h31 VIDEO Joinville x Criciúma jogaram pela última vez na Arena Joinville dia 17 de Fevereiro do ano passado. O jogo terminou com a vitória do time da casa por 4x3.

16h00 Dentro de alguns minutos começa o clássico catarinense. E você acompanha Joinville x Criciúma , aqui na VAVEL Brasil.

15h56 VIDEO Em 2002 Paulo Baier ajudou o Criciúma a vencer a final do Campeonato Brasileiro da Série B contra o Fortaleza, na ocasião o jogador marcou três gols.

15h51 Para conseguir o bicampeonato o Criciúma vem contratando reforços de peso, o principal deles é o veterano Paulo Baier, ídolo da torcida criciumense. Esta é a terceira passagem do meia pelo clube

15h49 Já o Criciúma conquistou seu último titulo catarinense no ano passado, enfrentando na final o time da Chapecoense. Essa foi à décima vez que o tigre foi campeão estadual.

15h45 FOTO O título de 2001 foi o último do Joinville. A torcida do clube deseja que este ano o jejum de 13 anos sem o título de campeão seja quebrado.

15h41 As duas equipes já disputaram ao todo sete vezes a final do estadual. Sendo que o Joinville levou a melhor em cinco oportunidades contra apenas duas do Criciúma.

FINAIS ENTRE JOINVILLE E CRICIÚMA ANO CAMPEÃO VICE-CAMPEÃO 1980 Joinville Criciúma 1981 Joinville Criciúma 1982 Joinville Criciúma 1987 Joinville Criciúma 1989 Criciúma Joinville 1990 Criciúma Joinville 2001 Joinville Criciúma

15h39 VIDEO Joinville x Criciúma se enfrentaram na final do Campeonato Catarinense de 2001. O JEC ganhou as duas partidas da final conquistando assim seu 12º título de campeão catarinense.

15h37 FOTO Na manhã de sábado o Criciúma fez o último treino antes do jogo contra o Joinville. Depois do treino os jogadores do tigre tiraram fotos e deram autógrafos para torcedores que acompanhavam as atividades.

15h35 Durante a semana o JEC realizou os últimos treinamentos antes da estreia. Foi também nesta semana que a equipe tricolor teve o primeiro contato com a Arena Joinville.

15h33 FOTO O gramado também recebeu melhorias.

15h31 FOTO Durante a semana foram feitas melhorias no estádio a pedido do Ministério Público e das Policias Militar e Civil. O principal foco das melhorias foi no setor da torcida visitante.

15h29 O jogo acontece na Arena Joinville. O estádio foi inaugurado em 2004, desde então é a casa do Joinville Esporte Clube, atualmente a Arena Joinville tem capacidade para 22.400 pessoas.

15h26 Boa tarde torcedor! Hoje você acompanha a transmissão em tempo real da partida entre Joinville x Criciúma, pela 1ª rodada do Campeonato Catarinense. Fique com a gente!