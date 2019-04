Na estreia de Valdivia, Palmeiras goleia Atlético Sorocaba

Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista, realizada no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba - SP.

INCIDENCIAS : Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista, realizada no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba - SP.

Enfrentando o Atlético Sorocaba em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras se deu bem mais uma vez e ainda goleou, além de contar com a estreia de Valdivia, o craque tão contestado pela torcida palmeirense. Com uma bela atuação, o Mago conduziu quase toda a partida e ainda marcou um dos 4 gols do Verdão, além de Leandro, Juninho e Wesley. Ewerthon, ex-Palmeiras deixou o único tento da equipe de Sorocaba.

Confira como foi o tempo real da partida entre Atlético Sorocaba x Palmeiras.

Com o resultado, o Palmeiras é líder isolado no Grupo D, somando nove pontos, enquanto o Atlético continua com apenas um ponto no Grupo A. Na próxima rodada, o Alviverde recebe o Penapolense no Pacaembu na quinta-feira (30), às 19h30. Já o Atlético Sorocaba viaja para enfrentar o Mogi Mirim na quarta-feira (29), às 17h.

Atlético sai na frente, mas Palmeiras alcança o empate

Nos seus 32 anos, Ewerthon foi o destaque da equipe da equipe de Sorocaba no primeiro tempo. Com uma boa forma física, o atacante apostou na velocidade e deu trabalho para a zaga do Verdão. Lúcio e Henrique ainda não estavam 100% entrosados e acabaram se atrapalhando para segurar Ewerthon em suas investidas no ataque.

Ewerthon arriscou aos 12 minutos, aproveitando um passe de Boquita e arriscando na entrada da área, mas a bola passou raspando no gol de Fernando Prass. Um minuto depois, Fabão fez um lançamento e o atacante recebeu nas costas de Henrique. Ficando cara a cara com o goleiro do Palmeiras, chutou para o gol e abriu o placar.

Depois de ficar em desvantagem, o Verdão apareceu mais na partida, focando mais na boa troca de passes e jogando com ritmo. O gol de empate surgiu aos 21 minutos dos pés do tão contestado craque alviverde: Valdivia. Recebendo uma boa bola de Marcelo Oliveira, Wendel fez a interceptação, foi até o fundo do campo e cruzou para o camisa 10, que dominou e chutou para o gol, deixando tudo igual no estádio Walter Ribeiro.

Daí em diante o chileno apareceu na partida, se movimentando e buscando criar mais. Ewerthon ainda deu trabalho para a defesa do Verdão. Aos 36 minutos, o atacante da equipe sorocabana arriscou uma bomba, mas Prass defendeu. No rebote, Chico ainda arriscou e quase marcou, mas o goleiro alviverde desviou para escanteio. Aos 37 minutos, o Palmeiras também arriscou mais uma vez. Valdivia lançou Leandro na área, mas o atacante não conseguiu alcançar a bola, que acabou parando nas mãos do goleiro Fábio.

Verdão vira e fecha com goleada

A etapa complementar teve um início quente e com um pouco de força. Logo nos primeiros minutos, Fabão se desentendeu com Valdivia e enfiou uma solada e um sopapo no meia do Palmeiras, mas foi punido com cartão amarelo. O Mago reclamou com o árbitro e acabou sendo amarelado também, mas jurou que iria se vingar.

A resposta do Palmeiras para a atitude grosseira do zagueiro adversário veio de Leandro e da melhor forma possível: na bola. Recebendo um passe de Kardec aos 22 minutos, o atacante se livrou da marcação do zagueiro e nem olhou para finalizar, apenas chutou e virou o jogo para o Verdão.

Não estando com tanto ritmo de jogo, o camisa 10 do Palmeiras jogou apenas 75 minutos e foi substituído por Felipe Menezes. Ao sair de campo, Valdivia foi aplaudido e teve seu nome gritado pela torcida palmeirense. Logo depois Leandro também saiu de campo e a torcida não poupou a exaltação do atacante. Marquinhos Gabriel, mais um que estreou com a camisa alviverde também se portou bem em campo, agradando o técnico do Verdão. Aproveitando um bom lançamento de Henrique, o atacante esperou Juninho chegar dentro da área e tocou para o lateral empurrar a bola para o fundo das redes, ampliando aos 30 minutos de jogo.

A partir daí era domínio total do Palmeiras. Jogando com superioridade, a equipe alviverde só se preocupava em segurar o bom resultado do jogo, mas ainda havia tempo para marcar mais um gol. E foi o que aconteceu. Bem nos acréscimos, Marquinhos Gabriel aparece novamente na área e serve um bom passe para Wesley, que apenas mandou para o fundo do gol, decretando a goleada do Palmeiras.