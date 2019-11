Ituano x Santos, Campeonato Paulista

CRÔNICA: Cícero marca no fim e Santos vence Ituano

21:35 Muito obrigado por acompanhar o Ao Vivo na VAVEL Brasil de Ituano 0x1 Santos. Em instantes a crônica da partida estará disponível no site. Até a próxima, grande abraço!

21:30 Confira o gol de Cícero que deu a vitória ao Santos no finalzinho do jogo.

21:28 O próximo jogo do Peixe no Paulistão será contra seu rival Corinthians, quarta-feira (29), na Vila Belmiro, às 22h. Já o Ituano viaja até Jundiaí para enfrentar, no mesmo dia, o Paulista, no estádio Jayme Cintra, às 17h.

21:24 Com a vitória, o Santos continua na vice-liderança do Grupo C, tem sete pontos contra nove do líder São Bernardo. O Ituano, depois deste revés, segue na lanterninha do Grupo B, com um ponto. Lembrando que o time de Itu tem uma partida a menos, a ser realizada contra a Ponte Preta.

Cícero, sobre a permanência no Santos: "Quero respeitar meu contrato, quero ficar no Santos".

Cícero, sobre o gol: "Tentei mirar no meio do goleiro, que estava a favor do vento, dei uma sorte e ela passou por baixo da barreira. Sou bem realista, a equipe tomou pressão mas não tomou gol, jogamos, corremos atrás e conseguimos o resultado".

49' FIM DE JOGO NO NOVELLI JÚNIOR! O Santos vence o Ituano por 1 a 0, gol marcado nos acréscimos!

49' CARTÃO AMARELO PARA ARANHA! O goleiro santista demora para cobrar tiro de meta e é advertido.

48' Mais um minuto de acréscimo, para a ira de Oswaldo de Oliveira, que reclama muito com o quarto árbitro.

47' O placar de 2013, no mesmo Novelli Júnior, vai se repetindo: 1 a 0 para o Santos, novamente com gol de Cícero! O Ituano, que tanto pressionou, acabou sofrendo o gol no finalzinho do jogo.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO SANTOS!!!!!! CÍCERO! O jogador santista cobra falta rasteira, embaixo da barreira, e abre o placar para o time da Vila Belmiro! Santos na frente do Ituano!

45' Na terra da linguiça, Marcelo Toscano marca para o Comercial: 2 a 1 contra o Bragantino, que agora vai perdendo a invencibilidade na competição.

45' Victor Andrade recebe no meio, adianta demais e é desarmado.

44' Três minutos de acréscimo! Vamos até 48 minutos.

43' QUE ISSO, DENER? Jean Carlos toca para dentro da área e Dener, livre de marcação, isola, perdendo grande chance de abrir o placar.

42' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai: Alan Santos, Entra: Leandrinho.

41' O Ituano puxa contra-ataque com Rafael Silva, que carrega até o campo de ataque. Aranha sai do gol e, de carrinho, consegue o desarme.

40' Na cobrança, Alemão consegue realizar o corte.

40' Anderson Sales desvia, mais um escanteio para o Peixe.

39' Geuvânio tenta chute de fora da área e a zaga do Ituano desvia. Escanteio para o Santos.

38' Jean Carlos tenta passe para Rafael Silva, mas acaba sendo muito longa e Aranha realiza defesa tranquila.

37' Falta de Victor Andrade em cima de Dick.

36' JUBAL ESPETACULAR! Após cobrança de falta, Aranha realiza grande defesa. Nos dois rebotes, Jubal afasta o perigo duas vezes, em dois chutes a queima roupa, e evita o gol do time de Itu!

35' CARTÃO AMARELO PARA THIAGO RIBEIRO, por falta em Rafael Silva.

34' Pelo Gauchão, Kleber marca e o Grêmio vai goleando o Aimoré por 4 a 0.

33' Dick lança mal e a bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o time da Vila Belmiro!

32' Esquerdinha tenta partir para o ataque mas é desarmado por Mena.

31' Doriva tira um volante para colocar mais um atacante. O Ituano vai para o tudo ou nada!

30' SUBSTITUIÇÃO NO ITUANO! Sai: Paulinho, Entra: Rafael Silva.

29' Neto fura, Esquerdinha fica com a sobra e finaliza muito mal!

28' SUBSTITUIÇÃO NO ITUANO! Sai: Cristian, Entra: Esquerdinha.

27' Victor Andrade tenta penetrar a área do time de Itu, mas é desarmado.

26' Mena recebe a bola pela esquerda, mas Patrícia Carla assinala mais um impedimento. O jogador estava em posição legal, mais um erro da auxiliar.

25' Thiago Ribeiro tenta o lançamento pela direita, mas a bola sai pela linha de fundo.

24' NA TRAAAAAAVE! Paulinho lança um foguete de fora da área e a bola explode na trave! Quase o gol do Ituano!

23' ARANHA! Dick lança Jean Carlos que, na cara do gol, é travado pelo goleiro santista!

22' A torcida santista pede para Oswaldo de Oliveira tirar o Arouca.

21' Arouca recebe a bola, parte para o campo de ataque e toca para Thiago Ribeiro. Mesmo em posição boa, a auxiliar Patrícia Carla de Oliveira assinala o impedimento.

20' Claysson cruza muito mal e Mena, no outro extremo do campo, domina a bola.

19' Jackson Caucaia tenta sair para o ataque mas é desarmado por Cícero.

18' SUBSTITUIÇÃO NO ITUANO! Sai: Marcinho, Entra: Claysson.

17' São 28 faltas nesta partida. Oito pelo lado do Ituano e 20 cometidas pelo Santos. Peixe bastante faltoso nesta partida!

16' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai: Gabriel, Entra: Victor Andrade.

15' CARTÃO AMARELO PARA MENA, por falta por trás em Marcinho.

14' Victor Andrade vem aí!

13' Mais uma falta para o Ituano, Cicinho em cima de Cristian.

13' Falta de Cícero em cima de Jackson.

12' O Ituano vai tocando a bola no seu campo de ataque enquanto o Santos apenas observa.

11' Pelo Campeonato Carioca, o Vasco vai aplicando uma goleada de 3 a 0 pra cima do Friburguense.

10' Agora é o Ituano quem toca a bola no campo de defesa.

8' Jubal tenta lançamento para Mena, mas acaba sendo muito forte e a bola sai pela linha de fundo.

6' Santos toca a bola no campo de defesa.

4' UUUUH! Geuvânio aplica corte pra cima do zagueiro do Ituano, cruza, Arouca domina e é travado. Cícero, no rebote, chuta e a bola é desviada. Quase o Peixe abre o placar!

3' Geuvânio lança, mas Thiago Ribeiro não consegue chegar na bola.

2' Nenhuma alteração realizada no intervalo, tanto do lado do Ituano como do Santos.

1' Cristian tenta armar jogada mas acaba se atrapalhando com a bola.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Ituano 0x0 Santos.

20:30 Os times já estão de volta ao gramado. Tudo pronto para o início da segunda etapa.

20:28 Nos outros jogos do domingo, o São Paulo venceu no Morumbi o Oeste, pelo placar de 2 a 1. O Palmeiras, jogando fora de casa, goleou o Atlético Sorocaba por 4 a 1.

20:20 O Ituano dominou a primeira etapa. O time da casa teve mais chances de gol, mais posse de bola e pelo menos duas chances claras de abrir o placar. O Santos também teve suas oportunidades, porém falhou muito no seu meio de campo e acabou desperdiçando chances em decorrências destes erros.

20:18 Aranha: "Não sei se a coisa está feia, tivemos oportunidades de gol, chances para os dois lados, é voltar no segundo tempo para tentar vencer".

20:17 Anderson Salles: "Tivemos um volume de jogo bom, jogamos dentro de casa, agora é voltar bem no segundo tempo para tentar o gol".

47' Fim do primeiro tempo! Ituano e Santos vão empatando no Novelli Júnior!

46' Cristian tenta puxar contra-ataque mas acaba errando o lance.

46' Bem, Aranha! Em cobrança de escanteio, Aranha dá um toquinho na bola, o suficiente para Alemão não conseguir concluir de cabeça.

45' Um minuto de acréscimo!

44' Dener tenta armar jogada no campo de ataque, mas Geuvânio chega rasgando e afasta o perigo.

43' Mais uma vez, Aranha erra um tiro de meta e a torcida do Ituano vaia. Lateral para o time da casa.

42' Gabriel chuta de longe mas não oferece perigo ao goleiro Vagner.

41' No outro jogo da rodada, o Linense vai perdendo para o Mogi Mirim, em casa, por 2 a 0. Bragantino e Comercial seguem empatando por 1 a 1.

40' Marcinho cobra escanteio, Alemão não consegue o domínio e a zaga santista afasta o perigo.

38' Josa chuta de longe e Aranha realiza defesa tranquila.

37' O goleiro do time de Itu levou a pior no lance e recebe atendimento no gramado. Os jogadores aproveitam a parada para beber água.

36' Defendeu Vagner! Em mais um contra-ataque santista, Thiago Ribeiro recebe na esquerda e toca para Gabriel, que divide com o goleiro do Ituano e acaba não conseguindo concluir para o gol.

35' Santos toca bola no seu campo de defesa, tentando esfriar os ânimos do time da casa.

33' Dick arrisca de longe e manda para fora. Só da Ituano!

32' Até o momento, sete finalizações no jogo. Seis do Ituano e apenas uma do Santos.

31' QUAAAASE, ALEMÃO! O jogador aparece livre de marcação e manda, de cabeça, para fora. Mais uma oportunidade perdida pelo time de Itu!

30' ARAAAANHA! Cristian recebe boa bola, solta a bomba e o goleiro santista realiza ótima defesa!

29' No último jogo entre Ituano e Santos realizado no Novelli Júnior, o Peixe venceu por 1 a 0, com gol de Cícero, que hoje voltou ao time santista. Confira o gol santista no vídeo abaixo.

28' CARTÃO AMARELO PARA CRISTIAN, por falta em Neto.

27' QUASE! Anderson Sales cobra falta e a bola tira tinta do travesão! Quase o Ituano abre o placar!

26' Marcinho tenta o chute, mas é interceptado por Alan Santos.

25' CARTÃO AMARELO PARA ALAN SANTOS, do Peixe.

24' Cícero tenta toque para Gabriel, mas o árbitro o atrapalha e a zaga do time de Itu afasta.

22' Já o Ituano tem como suplentes os jogadores Airton Tirabassi, Clayson, Diego Neto, Esquerdinha, Gercimar, Marcão e Rafael Silva.

21' O Santos tem em seu banco os jogadores Bruno Peres, Emerson, Leandrinho, Leo Cittadini, Victor Andeade, Vladimir e David Braz.

20' DEFESAÇA DE VAGNER! Em jogada rápida, Geuvânio penetra a zaga do time de Itu, corta o zagueiro e bate forte. O goleiro do time da casa realiza a defesa no reflexo!

19' Este último lance animou a torcida santista!

18' UUUUUUUH! Thiago Ribeiro carrega a bola pelo canto esquerdo mas bate na rede pelo lado de fora.

17' Aranha cobra errado o tiro de meta e a bola sai pela lateral, para a vaia da torcida do Ituano.

15' UUHHH! Anderson Sales cobra direto e obriga Aranha a realizar boa defesa!

14' Falta cometida por Alan Santos em cima de Marcinho. Boa oportunidade para o Ituano!

11' O time da casa troca passes no seu campo de defesa.

9' CARTÃO AMARELO PARA GABRIEL, por interceptar contra-ataque do time de Itu.

8' Geuvânio cobra escanteio, mas a zaga do Ituano afasta.

6' Cícero tenta passe de calcanhar para Cicinho, mas é interceptado.

5' Falta de Cicinho em Marcinho.

3' Marcinho recebe passe na entrada da área, tenta ajeitar, mas Aranha acaba ficando com ela.

2' CARTÃO AMARELO PARA JOSA, por falta em Geuvânio.

1' Ituano tenta o primeiro ataque, mas Aranha intercepta.

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Ituano x Santos!

19:29 Tudo pronto para o início do jogo!

19:25 Neste instante, o hino nacional brasileiro é tocado no Novelli Júnior.

19:20 As equipes estão em campo para o aquecimento.

19:15 Mesmo com o tempo fechado, faz muito calor em Itu. Tanto Doriva como Oswaldo de Oliveira dispensaram roupas formais e comandam suas equipes trajando vestes bem despojadas.

Santos bate Corinthians e é campeão da Copinha

19:10 Neste sábado (25), a equipe sub-25 do Santos conquistou, de forma invicta, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esta foi a terceira vez que o Santos conquistou a competição, e a segunda seguida.

19:08 O público presente no estádio Novelli Júnior é baixo.

19:04 Santos escalado! Aranha, Cicinho, Neto, Jubal, Mena, Alan Santos, Arouca, Cícero, Geuvânio, Thiago Ribeiro e Gabriel.

19:03 Ituano escalado! Vagner, Anderson Saller, Dick, Alemão, Dener, Marcinho, Josa, Cristian, Paulinho, Jackson Caucaia e Jean Carlos.

19:05 Mesmo o jogo sendo fora de casa, a Vila Belmiro sediou uma partida neste sábado. O jogo das equipes do Brasil e México sub-20 foi realizado na cidade de Santos. Gustavo Henrique, titular da zaga santista, esteve nesta partida e, por isso, desfalca o Peixe no jogo de hoje.

19:00 Arouca, recuperado de uma lesão no tornozelo direito, é a principal novidade do Peixe para a partida. Cícero, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, também está entre os 11 iniciais do time da Vila.

18:55 No histórico de confrontos, Ituano e Santos se enfrentaram apenas 21 vezes, e o time da Vila Belmiro leva boa vantagem. São 13 vitórias santistas, seis empates e apenas duas vitórias do time do Ituano, as duas conquistadas em casa.

18:50 Na última rodada, o Santos empatou, fora de casa, contra o Audax, por 1 a 1. Já o Ituano empatou contra a Portuguesa por 0 a 0, no seu único jogo no Paulistão. O time de Itu jogaria contra a Ponte Preta, na estreia do Campeonato, mas a partida foi adiada.

18:45 Ituano e Santos não pensam em outra palavra que não seja a vitória. Na classificação, o time da casa está na lanterninha do Grupo B, com um ponto conquistado na única partida jogada no campeonato. Já o time da Vila Belmiro ocupa a segunda colocação do Grupo C, com quatro pontos conquistados nas duas partidas que jogou.

18:30 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da 3ª rodada do Campeonato Paulista de 2014! Ituano e Santos duelarão daqui a pouco, às 19h30, no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior, e você confere todos os detalhes aqui conosco!