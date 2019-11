São Paulo x Oeste, Campeonato Paulista

18h53 Vamos encerrando a nossa transmissão por aqui. Fiquem ligados na VAVEL para ler a crônica da partida. Até a próxima!

18h52 São Paulo é líder do grupo A com 3 pontos. Já o Oeste fica em terceiro no Grupo D, com 4 pontos.

FIM DE JOGO! Com dois gols de Antônio Carlos para o São Paulo, e Bruno Nunes para o Oeste, o Tricolor vence o Oeste por 2x1!

47' Luís Fabiano chutou a bola, que sobrou na área, e Fernando Leal fez grande defesa.

46' Cruzamento na área e o zagueiro do Oeste quase faz contra.

45' Teremos três minutos de acréscimo!

42' Oeste pressiona o São Paulo em busca do empate.

39' DEEEEEEENIS! Bruno Nunes chuta forte e Denis faz grande defesa. Oeste perto do empate.

37' Substituição no São Paulo. SAI: Osvaldo. ENTRA: Ewandro.

36' GOOOOOOOOOOOOOL DO OESTE! BRUNO NUNES! Após cruzamento pela esquerda, Bruno cabeceou forte e diminuiu o placar. Oeste vai pra cima.

35' Cartão amarelo para Wellington!

32' Substituição no São Paulo. SAI: Álvaro Pereira. ENTRA: Reinaldo.

31' Grande jogada do São Paulo e, Maicon, dominou, preparou e chutou mal.

30' Na confusão do pênalti, Eric, do Oeste, também tomou cartão amarelo.

29' Mesmo após o pênalti perdido, a torcida Tricolor canta o nome de Luís Fabiano.

27' São Paulo chegou rápido ao ataque e Luis Fabiano cruzou, mas a zaga tirou.

23' Substituição no Oeste. SAI: João Denoni. ENTRA: Wagninho.

23' PERDEU! Luís Fabiano cobrou no canto esquerdo e o goleiro Fernando Leal fez uma grande defesa! Continua 2x0.

22' Juíz marcou mão do jogador Ligger e deu cartão amarelo.

PÊNALTI PARA O SÃO PAULO!

21' TRAVADO! Álvaro Pereira fez grande jogada pela esquerda, cruzou e Luis Ricardo chutou forte. Ligger travou na hora certa.

20' São Paulo roubou a bola no campo de defesa, Ganso tocou para Ademilson que dominou errado e cruzou. A defesa do Oeste tirou.

18' PRA FORA! Álvaro Pereira cruzou e Luís Fabiano foi no último andar pra cabecear pra fora.

18' Bola desviou e foi para escanteio.

17' Falta para a equipe do São Paulo.

16' Ademilson avançou pela esquerda mas, quando chegou perto da área, cruzou em cima do zagueiro.

14' Muricy pede para Ademilson tocar mais para Luis Ricardo, que passa a todo momento pela direita.

13' Maicon tocou para Ademilson que dominou e chutou longe do gol.

11' Tricolor toca a bola sem nenhuma criatividade.

9' Piauí cobra a falta nas mãos de Denis.

9' Jogo fica bastante morno neste segundo tempo.

7' Álvaro Pereira chegou na linha de fundo mas cruzou fraco. A bola foi nas mãos do goleiro.

5' Muricy continua gritando bastante com o time do São Paulo.

3' Após pressão do Oeste, São Paulo toca a bola e o time do interior paulista se fecha.

1' Oeste começa o segundo tempo apertando o São Paulo.

VÍDEO: o Segundo gol do São Paulo.

Apita o árbitro: começa a segunda etapa!

Os dois times voltam sem nenhuma alteração!

18h01 São Paulo também já está em campo!

18h Oeste já voltou ao campo para o segundo tempo!

VÍDEO: o primeiro gol do Tricolor.

Fim de primeiro tempo! Com dois do zagueiro artilheiro Antonio Carlos, o Tricolor vai vencendo o Oeste por 2x0!

41' GOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAAAAULO! DE NOVO ANTONIO CARLOS! Álvaro Pereira cobrou escanteio e o zagueiro artilheiro cabeceou no canto direito.

40' Ganso cruza e a zaga afasta.

39' Falta para o São Paulo na entrada da área, pela direita.

37' São Paulo controla completamente o jogo e não sofre sustos.

35' Muricy bastante irritado com seus jogadores. Agora, Ademilson errou o passe e sobrou para o boné do técnico, que foi parar no chão.

33' Contra-ataque do São Paulo e Osvaldo arrancou do campo defesa, driblou o zagueiro e cruzou fraco. A zaga do Oeste saiu jogando.

32' Álvaro Pereira recebe cartão amarelo.

31' DENIS! Lelê recebeu na entrada da área e chutou para a defesa do goleiro são-paulino

29' Tricolor é bastante superior ao Oeste e está perto do segundo gol.

28' Torcida do São Paulo canta mais forte no Morumbi.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAAAAAAAULO! É DE ANTONIO CARLOS! Após falta cobrada por Álvaro Pereira, a bola passou por todo mundo e, do outro lado, Ademilson pegou, driblou o zagueiro e cruzou. O zagueiro artilheiro tocou no cantinho.

24' Falta pela esquerda para o São Paulo.

23' Bela troca de passe do time Tricolor que terminou no cruzamento de Rodrigo Caio. A zaga do Oeste afastou.

22' QUASE! Osvaldo arrancou pela esquerda, chegou dentro da área e rolou para trás, mas a bola bateu no zagueiro e foi nas mãos do goleiro. Quase o primeiro.

21' Eric cruza mal e a bola vai para fora. Primeira chega do Oeste.

21' Oeste está muito bem postado em campo, por isso a dificuldade do Tricolor em finalizar.

19' PRA FORA! São Paulo chegou rápido ao ataque e, após passe de Ganso, Maicon chutou para fora.

18' São Paulo toca a bola de um lado para o outro.

16' Machucado, Jheimy sai e Bruno entra.

15' Torcida do São Paulo comemora carrinho dado pelo estreante Álvaro Pereira.

13' Oeste ainda não assustou o goleiro Denis.

11' IMPEDIDO! Belo passe de Luís Fabiano para Osvaldo, mas o bandeirinha marcou impedimento.

10' Ganso tenta o passe para Álvaro Pereira, mas o goleiro Fernando Leal chega primeiro e segura.

8' O jogador mais acionado até agora é Álvaro Pereira, que faz sua estreia pelo Tricolor.

6' São Paulo joga no campo de ataque e faz com que o Oeste fique todo atrás. Tricolor é muito melhor.

3' UUUUUH! Álvaro Pereira, de novo, cobra escanteio e Antonio Carlos cabeceia para fora.

3' São Paulo pressiona o Oeste. As jogadas saem sempre pelo lado esquerdo.

2' De novo o Álvaro Pereira. Grande jogada do uruguaio com Osvaldo, que acabou nas mãos do goleiro Fernando.

1' PRA FORA! Álvaro Pereira cruzou, a bola ficou viva na área, Rodrigo Caio voltou para o lateral que arriscou o chute. A bola foi por cima.

1' Escanteio para o São Paulo.

Apita o árbitro: começa a partida!

17h Tudo pronto. Vai começar!

16h58 Sem Rogério Ceni, Muricy Ramalho foi o mais aplaudido pela torcida.

16h56 Hino Nacional sendo executado neste exato momento.

16h54 São Paulo acaba de entrar em campo.

16h53 Oeste já está no gramado do Morumbi.

16h51 30 graus neste momento em São Paulo.

FOTO: Morumbi agora. (Foto: Beto Casella)

LEIA MAIS: De virada, Milan vence Cagliari

16h44 Segundo informações, Muricy pediu mais um homem da área, o famoso centroavante.

VÍDEO: nesta manhã, o São Paulo sub-15 venceu o Corinthians, nos pênaltis, e conquistou o título da Copa Brasil, disputada em Votorantim, São Paulo. O título foi conquistado nos pênaltis, após empate por 0 a 0 nos 90 minutos e na prorrogação.

16h37 Morumbi vazio até agora.

16h33 João Paulo de Jesus Lopes, vice-presidente de Futebol do São Paulo, afirmou agora há pouco que as negociações por Souza, do Grêmio, avançaram.

16h28 Oeste confirmado: Fernando Leal; Eric, Dezinho, Ligger e Piauí; João Denoni, Adriano, Everton Dias e Fernandinho; Lelê e Jheimy

16h27 São Paulo confirmado: Denis,L.ricardo, R.Caio, A.carlos e A.Pereira ; Wellington,Maicon e Ganso; Ademilson, Luis fabiano e Osvaldo

15h57 Rogério Ceni, com dores no joelho, está fora do jogo de hoje.

15h56 Álvaro Pereira, lateral uruguaio, faz sua estreia hoje com a camisa do São Paulo. O jogador chegou nesta semana e já joga nesta tarde.

MAIS: São Paulo ainda busca reforços

VÍDEO: No último confronto entre eles, o Tricolor também venceu, no Morumbi, por 3x2.

VÍDEO: primeiro confronto entre as duas equipes aconteceram em 2009, no Morumbi. O São Paulo venceu o Oeste por 3x0.

15h55 São Paulo e Oeste se enfrentaram apenas 4 vezes pelo Campeonato Paulista. O Tricolor venceu duas vezes, além de dois empates.

15h54 Já o Oeste venceu o Penapolense, em casa, por 1 a 0. Na segunda rodada, conseguiu um bom empate com por 1 a 1, fora de casa, diante do Atlético Sorocaba.

15h53 Na primeira rodada, o São Paulo perdeu para o Bragantino, em Bragança Paulista, por 2 a 0. Na segunda rodada, o Tricolor venceu o Mogi Mirim, no Morumbi, por 4 a 0

15h52 O Oeste está no grupo D, ao lado de Bragantino, Palmeiras, Rio Claro e Mogi Mirim. Com um empate e uma vitória, o clube do Interior começa a rodada em terceiro no grupo.

15h51 O São Paulo está no Grupo A, ao lado de Penapolense, Atlético Sorocaba, Linense e Comercial. Com uma vitória e uma derrota, o Tricolor começa a rodada na liderança do grupo, com 3 pontos.

15h50 Muito boa tarde, leitor! A partir de agora você acompanha todas as emoções entre São Paulo x Oest . O jogo acontece no Estádio do Morumbi, a partir das 17h. Aqui, na VAVEL, você acompanha o minuto a minuto.