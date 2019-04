Após de jogo treino, Paulo Autuori sinaliza time titular para estreia no Campeonato Mineiro

O Atlético Mineiro está pronto para estrear no Campeonato Mineiro. Neste domingo (26), a equipe de Paulo Autuori fez o último teste antes da primeira partida na competição. O Galo enfrentou o Democrata de Sete Lagoas e venceu por 2 a 1, com gols de Diego Tardelli e Josué, com Marinho descontando para a equipe de Sete Lagoas. O jogo treino aconteceu na Cidade do Galo.

O técnico Paulo Autuori escalou a equipe que deverá estrear no Campeonato Mineiro contra o Minas Boca, também de Sete Lagoas, na próxima quarta-feira, às 19h30, na Arena do Jacaré. O Atlético começou o jogo com: Victor, Marcos Rocha, Emerson, Leonardo Silva e Michel; Pierre, Josué, Guilherme, Diego Tardelli e Fernandinho; Jô. O treinador sabe que não terá Ronaldinho Gaúcho, suspenso, e Réver não participou devido a lesão no tornozelo, mas não preocupa para à estreia.

No segundo tempo, o treinador escalou um time alternativo com: Giovanni, Alex, Jemerson, Emerson e Dátolo; Fillipe Soutto, Claudinei, Neto Berola, Renan Oliveira e Marion; André.

Na formação escalada por Autuori, pode-se destacar a velocidade da equipe, principalmente, na recomposição do time na defesa, com todos os jogadores atentos a marcação. Também a velocidade na saída de jogo dos atletas no ataque, com toques rápidos e envolventes.