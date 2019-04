Bahia confirma contratação do lateral-esquerdo Guilherme Santos

No início da noite desta segunda-feira (27), o Bahia anunciou para os sócios do clube a contratação do lateral Guilherme Santos via SMS. O atleta estava treinando no Fazendão desde a segunda semana de janeiro. A duração do seu contrato será de um ano. O lateral é mais um jogador que pertece ao empresário Eduardo Uram, agente responsável por outras seis contratações no elenco tricolor neste ano. Em alguns times que Guilherme defendeu, ficou carregado pela imagem negativa por ter apresentado problemas extracampo.

Conheça o jogador

Nascido em Jequié (cidade do Sudoeste da Bahia), Guilherme Santos, de apenas 25 anos, começou a sua carreira nas categorias de base do Vasco, indo para o time profissional em 2007. Com uma carreira promissora pela frente, Guilherme logo chamou a atenção do futebol europeu. Ele viria a ser contratado pelo Almería-ESP (2008) e em seguida, para o Valladolid-ESP, onde ficou até 2010 (ambos os clubes da Espanha).

Inadaptado ao futebol europeu, o lateral esquerdo retornou ao Brasil em 2011, quando foi contratado pelo Atlético-MG. Com poucas oportunidades e sem conseguir se firmar em Minas, o atleta foi emprestado para o Figueirense e Santos. Na temporada passada, defendeu o Atlético Goianiense na Série B do Campeonato Brasileiro. No Bahia, o jogador disputará posição com Raul, lateral que vem sendo muito criticado pela torcida.

Nome: Guilherme Oliveira Santos

Nascimento: 5 de fevereiro de 1988

Altura: 1,73

Peso: 80 kg

Início da carreira: 2007