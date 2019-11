Deportivo Quito x Botafogo, Copa Libertadores

Confira a crônica deste jogo clicando aqui!

''O resultado, em si, não foi ruim. Apesar de não ter feito um bom jogo, o Botafogo têm plenas condições de reverter o resultado aqui no Brasil. A equipe do Deportivo Quito mostrou-se fraca tecnicamente, abusando nas bolas alçadas na área. Já o Botafogo, faltou caprichar nas inúmeras chances que teve em cobranças de falta. Os atacantes Wallyson e Ferreyra estrearam e o argentino acabou sendo o destaque negativo do time, errando tudo que tentou. Vale lembrar que o Botafogo terá que vencer por, no mínimo, dois gols de diferença no jogo de volta para se classificar para a próxima fase de grupos da Libertadores.'' - Rodrigo Rodrigues, colunista da VAVEL Brasil.

47' FINAL DE JOGO!

46' CARTÃO AMARELO PARA RODRIGO SOUTTO!

45' Teremos mais dois minutos de acréscimos.

44' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!SAI: Jorge Wagner; ENTRA: Renato.

42' Botafogo vai jogar mais uma bola na área. Edílson, mais uma vez, cobrou errado.

41' Marcelo Mattos cabeceia para fora. Botafogo em cima do time equatoriano, que parou e está apenas na retranca.

40' Ataque do Deportivo é pego em impedimento novamente.

37' Wallyson tira de Jorge Wagner, bola sobra para Rodrigo Souto, que isola.

36' Marcelo Mattos lança Wallyson, mas Chinga chega providencialmente.

35' Equatorianos parecem acomodados, enquanto o Botafogo não consegue reagir.

33' SUBSTITUIÇÃO NO DEPORTIVO QUITO!SAI: Estupiñán; ENTRA: Hansen.

30' Chinga chuta bonito de trivela e bola passa perto.

30' Segundo tempo muito fraco tecnicamente.

30' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!SAI: Juan Ferreyra; ENTRA:Elias.

29' Wallyson faz jogada muito feia pelo canto direito do campo.

26' Marcelo Mattos mata o ataque após receber de Wallyson. Primeiro toque na bola do estreante.

25' Feraud cobra falta muito mal, por cima da meta de Jefferson.

24' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!SAI: Gabriel; ENTRA:Wallyson.

24' Deportivo tem boa falta perto da área alvinegra.

22' Edílson rola para trás, e Jorge Wagner bate muito mal, longe do gol.

21' SUBSTITUIÇÃO NO DEPORTIVO QUITO!SAI: Miguel Bravo; ENTRA:Christian Lara.

19' Lodeiro, mais uma vez, vacila na entrada da área do adversário.

18' Marcelo Mattos afasta após escanteio de Feraud.

17' Feraud escapa pela direita, mas chuta em cima da defesa.

16' Jefferson recebe na fogueira de Bolívar e se livra com agilidade.

13' NÃO VALEU!! Falta cobrada para a área, González coloca para dentro depois de defesa de Jefferson, mas estava em impedimento!

12' Jorge Wagner cobra fechado de novo, e Rodrigo Souto cabeceia por cima.

11' QUAAASE GOL OLÍMPICO!! Jorge Wagner cobra fechado, e goleiro Ramirez tem de voltar para evitar.

10' Lodeiro toca limpinha para Ferreyra, que erra o domínio. Muito mal no jogo o estreante.

10' Marcelo Mattos arrisca de fora da área e manda muito mal. Tiro de meta para o Deportivo Quito.

8' Calderón dá ótimo passe para Feraud, que chuta na mão de Jefferson.

6' Jorge Wagner é solado, e árbitro inverte a falta.

5' Calderón toca de calcanhar, mas Feraurd não chega a tempo.

4' Ferreyra comete falta na frente, após perder na corrida.

1' Dória se irrita muito após marcação de falta em Estupiñán.

0' Bola volta a rolar para o segundo tempo.

23h01 ''Botafogo não conseguiu se encontrar no primeiro tempo. O time equatoriano abusou das bolas alçadas na área e Jefferson, como sempre, mostrou segurança. Falta ao alvinegro finalizar mais a gol, a equipe só esta tendo chances nas bolas paradas e mesmo assim, não esta sabendo aproveitá-la. O técnico Eduardo Húngaro terá muito o que conversar com o seu time neste intervalo.'' - Rodrigo Rodrigues, colunista da VAVEL Brasil.

47' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!! DEPORTIVO QUITO 1 x 0 BOTAFOGO.

46' Feraud tenta esticar com Vera, mas Jefferson sai bem do gol.

45' Jorge Wagner cobra muito mal, na barreira! Botafogo não consegue ir bem nas bolas paradas.

43' Botafogo tem excelente falta para cobrar, Jorge Wagner é derrubado perto da área!

42' Lateral esquerdo Julio Cesar erra cruzamento duas vezes consecutivas.

40' Lodeiro cruza, Jorge Wagner sobe para o cabeceio e fica com escanteio.

39' Lodeiro erra passe, e Ferreyra, em condição legal, finaliza mal. Trio, porém, marca o impedimento.

38' El Tanque erra mais um passe. Técnica não parece ser o forte de Ferreyra.

38' Jogadores do Deportivo já aquecem no primeiro tempo.

35' Edílson recebe de fora da área, olha para Ramirez, e chuta por cima do gol!

35' Lodeiro dá bom passe para Ferreyra, que não dá sequência.

32' Edílson levanta na área, e ninguém chega para finalizar.

31' Estupiñan rouba bola, e Chinga chuta fraco. Jefferson pega.

30' CARTÃO AMARELO PARA JUAN FERREYRA! É o segundo do Botafogo no jogo.

30' Ferreyra e Romero dividem e ambos ficam no chão.

29' Edílson tenta levantar bola na área, mas cobra mal.

28' FALTAS: Deportivo Quito 6x3 Botafogo

27' QUASE O SEGUNDO DO DEPORTIVO QUITO!! Bravo recebe lançamento pela direita e chuta cruzado, com perigo!

25' Estupiñan, autor do gol, recebe levantamento na área, mas cabeceia sem perigo.

24' Botafogo é muito passivo em campo e observa rival trocar passes. Alvinegro, até agora, mal na partida.

23' Jorge Wagner joga bola na área, e Ferreyra bota por cima do gol.

22' Lodeiro bota bola na frente e toma um chute de Omar Andrade.

19' CARTÃO AMARELO PARA LUIS ROMERO! É o primeiro do time local.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO DEPORTIVO QUITO!! Estupinán pega rebote dentro da área e chuta sem chances para Jefferson, que fizera boa defesa num primeiro lance.

16' Lodeiro erra no meio-campo ao tentar puxar contra-ataque.

15' Jefferson, mais uma vez, sai bem do gol.

15' Edílson cobra, e Ramirez sai para defender

14' Botafogo tem escanteio para cobrar.

13' PERIGO! Feraud recebe livre na área, demora para finalizar e chuta! Dória desvia e bola vai para fora.

12' Lodeiro tenta o passe na ponta direita, mas bola esbarra em Ferreyra, impedido.

12' O estreante Ferreyra não vai se entendendo com a bola em seus primeiros lances.

10' Jorge Wagner bate escanteio, zaga se confunde,e Ramirez defende.

9' González chuta, mas bola não leva perigo ao gol de Jefferson.

7' CARTÃO AMARELO PARA JORGE WAGNER! Por demorar a cobrar falta no círculo central,

Time equatoriano joga muitas bolas na área do Botafogo, mas Jefferson vem mostrando muita segurança neste início de jogo.

4' Vega recebe livre, mas estava impedido.

3' Após cobrança de Vega, Jefferson sai bem do gol.

3' Deportivo Quito vai jogar mais uma bola na área.

1' JEFFEEERSON!! Primeiro lance da partida, Romero chega para cabecear após cobrança de falta, e Jefferson faz grande defesa!

0' Bola rolando para Deportivo Quito e Botafogo.

22h06 Eduardo Hungaro, técnico do Botafogo: "A gente precisa ter organização em campo, atitude forte e responder pressão com pressão"

22h03 Tudo pronto para a bola rolar.

21h55 Torcida local recebe o time com uma salva de fogos. O estádio não recebe um grande público.

21h54 Deportivo Quito entra no gramado.

21h49 Os suplentes dos anfitriões são Aragón, Caicedo, Freddy González, Lara, Morales, Hansen e Espinoza.

21h48 Os reservas do Botafogo são os seguintes: Renan, André Bahia, Anderson, Renato, Daniel, Wallyson e Elias.

21h46 Já o Botafogo está escalado com Jefferson, Edílson, Bolívar, Dória e Julio Cesar; Rodrigo Souto, Marcelo Mattos, Gabriel, Lodeiro e Jorge Wagner; El Tanque Ferreyra.

21h45 O Deportivo Quito joga com Ramirez, Chinga, Gregory González e Romero; Vega, Andrade, Bravo, Fuertes e Feraud; Calderón e Estupiñan;

21h44 Torcida do Deportivo Quito não comparece em peso no Estádio Olímpico Atahualpa.

20h36 Para conseguir construir um bom resultado e levar uma vantagem para o Rio de Janeiro, o Deportivo Quito espera que a altitude atrapalhe o Botafogo, assim como faz com muitas equipes que atuam lá.

20h35 Sobre o Deportivo Quito, o elenco sofreu uma reformulação para esta temporada. Ao todo, 18 jogadores foram contratados. Os equatorianos iniciaram o campeonato local no fim de semana, com time misto, e foram derrotados fora de casa. O técnico Juan Carlos Garay fechou o último treino e preferiu não confirmar a escalação, pois ainda tem algumas dúvidas.

20h35 O técnico Eduardo Húngaro destacou a preparação feita desde o início da temporada. O comandante do Botafogo ressaltou que a confiança está alta para o duelo contra os equatorianos. “O trabalho foi muito bem executado desde o primeiro dia da pré-tempoarada. Tudo que a gente imagina como necessário de preparação para a disputa de quarta, a gente conseguiu executar. A expectativa é a melhor possível”, declarou.

20h34 "A ansiedade é normal neste momento. O Botafogo não disputa a Libertadores há muito tempo e o elenco está focado em levar o time para a fase de grupos. Temos certeza que iremos fazer uma boa partida e buscaremos o melhor resultado em Quito", disse.

20h33 O volante Marcelo Mattos destacou que a ansiedade de todos é normal, principalmente porque o Botafogo não participava da Libertadores desde 1996. No entanto, o jogador destaca o foco da equipe para este confronto.

20h32 Desde a reapresentação do elenco, no início do ano, o foco do Botafogo era esta partida. A preparação foi realizada visando o melhor rendimento dos jogadores contra os equatorianos. Para isso, os alvinegros vão chegar somente no dia da partida em Quito. A delegação ficará em Guayaquil, no nível do mar, até a viagem para a altitude.

20h31 Desde a classificação para a Libertadores no ano passado, o Botafogo espera pela volta à competição sul-americana. Nesta quarta-feira, os alvinegros vão buscar uma vaga na Fase de grupos contra o Deportivo Quito-EQU, na altitude de Quito, em partida de ida da Pré-Libertadores. Os cariocas vão enfrentar um adversário reformulado e que vai fazer sua segunda partida na temporada, a primeira com os titulares.

