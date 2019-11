Santos x Corinthians, Campeonato Paulista

00h05 Encerramos aqui a nossa transmissão ! Fique ligado na VAVEL e acompanhe todas as notícias do esporte. Além disso, fiquem ligados também no nosso Twitter e Encerramos aqui a nossa transmissão ! Fique ligado na VAVEL e acompanhe todas as notícias do esporte. Além disso, fiquem ligados também no nosso Twitter e Facebook . Até a próxima! 00h04 Na próxima rodada, o Santos recebe o Botafogo na Vila Belmiro, no próximo sábado, às 19h30. O Corinthians, por sua vez, joga no domingo, às 17 horas, contra a Ponte Preta em Campinas. 00h03 Com a vitória, o Santos assume a liderança do grupo C com 10 pontos; já o Corinthians fica nos seis pontos e estaciona no segundo lugar do grupo B. 00h00 [VIDEO] Confira todos os seisgols dessa partida histórica: 23h56 Emerson: "Temos que reconhecer a superioridade do Santos hoje, trabalhar, treinar, que temos o campeonato inteiro pela frente" 23h55 Geuvânio: "É muito bom, ainda mais pra gente que tá começando. Agora é pé no chão que a gente não ganhou nada ainda" 45' Sem acréscimos! O Santos tem atuação de gala e vence o Corinthians por 5x1! 43' O outro jogo das 22 horas termina: São Paulo 6x3 Rio Claro. 41' Os gritos de "olé" são ensurdecedores na Vila. 36' Emerson cobra escanteio e Cicinho tira. Na sequência, o lateral sente e deita no campo. Acaba saindo de maca, mas volta em seguida. 35' Emerson tabela com Pato e arrisca, mas a bola sai. Pato reclama com o colega, pois queria receber de volta. 32' O atacante passou fácil por Guilherme e tocou no canto para marcar o quinto e enlouquecer a torcida na Vila! O Santos vai conquistando uma goleada histórica! 32' GOOOLLL!!! É DE THIAGO RIBEIRO, DE NOVO!!! É DO SANTOS!!! 31' Última mudança no Corinthians: entra Alexandre Pato no lugar de Guerrero . 29' Thiago Ribeiro arrisca da entrada da área, mas Valter defende. 26' O público na Vila Belmiro para o jogo de hoje é de 8050 pagantes, para uma renda de R$ 238.820,00. 25' As mudanças de Mano Menezes praticamente não resultaram em nada, a não ser na total abertura da defesa. Os jogadores corinthianos parecem não saber o que fazer em campo. 22' Começa o "olé" da torcida santista. Os corinthianos respondem lembrando do 7x1 de 2005. 20' Falta dura de Guerrero em Neto. O peruano também leva cartão amarelo . 20' Emerson leva cartão amarelo . 19' Emerson acerta Cicinho e começa uma briga no campo. Os jogadores se estranham. 18' Em mais um contra-ataque, com a defesa corinthiana completamente aberta, Geuvânio dribla Ralf, invade a área e cruza na medida para o lateral: é goleada santista na Vila Belmiro. 17' GOOOLLLL!!!! É DE BRUNO PERES!!! É DO SANTOS!!! 17' Douglas joga a bola na área, Aranha sai mal mas Guerrero não consegue aproveitar. 14' Emerson, que entrou bem no jogo, cruzou na área e ganhou escanteio. Ele mesmo cobrou mas Cicinho afastou. 13' Oswaldo de Oliveira já faz sua terceira mudança: entra Stéfano Yuri no lugar de Gabriel . 12' O Corinthians vai para cima e deixa a defesa exposta; o Santos já percebeu isso e investe nos contra-ataques. 9' SENSACIONAL!!! Aranha realiza uma defesa espetacular e evita o segundo gol corinthiano! 8' Mudança dupla no Corinthians: entram Douglas e Emerson e saem Rodriguinho e Danilo , respectivamente. 7' Segunda mudança no Santos: entra Leandrinho no lugar de Alan Santos . 4' Mano Menezes chama Douglas e Sheik do banco. 2' Em contra-ataque fulminante iniciado por Arouca, que está comendo a bola, a bola passa por Bruno Peres e chega em Gabriel. O atacante desce pela esquerda e cruza rasteiro, para finalização precisa de Thiago Ribeiro! O Santos aumenta na Vila! 1' GOOOOLLL!!! É DE THIAGO RIBEIRO!! É DO SANTOS! 1' Romarinho cobra escanteio e Cicinho cabeceia para tirar a bola da área santista. 0' Rola a bola! COmeça o segundo tempo! 23h08 Os times também voltam. O jogo vai recomeçar! 23h07 O trio de arbitragem já está emcampo. 23h04 A rodada será concluída nesta quinta-feira com dois jogos mais: Palmeiras x Penapolense e XV de Piracicaba x Ponte Preta. 23h02 No mesmo horário dessa partida, também jogam São Paulo e Rio Claro. E a equipe da capital vai vencendo por 3x0 com três gols de Luis Fabiano. 23h00 Seis jogos já foram disputados pela 4ª rodada. São eles: São Bernardo 0x1 Audax, Paulista 2x3 Ituano, Mogi Mirim 3x3 Atlético Sorocaba, Portuguesa 1x2 Botafogo, Linense 1x0 Bragantino e Oeste 1x1 Comercial. 22h57 Os jogadores juniores do Santos, campeões da Copa São Paulo desse ano, estão em campo fazendo uma volta olímpica. 22h52 Arouca: "Jogo decidido emdetalhes, onde não podemos falhar porque o Corinthians é uma equipe muito qualificada" 22h51 Aranha: "Agora é fazer o que o professor pedir pra tentar virar o jogo" 49' Fim de primeiro tempo: o Santos vai vencendo o Corinthians por 2x1! 48' Mudança no Santos: Bruno Peres entra no lugar de Mena , lesionado. 47' Mena é outro que recebe atendimento médico em campo, após choque no joelho esquerdo. Mais um minuto de acréscimo. 46' Guerrero passa por Neto uma vez mais e chuta. A bola desvia em Romarinho e fica com Aranha. 44' Mais três minutos de acréscimo. 42' Aranha está sentado na área, neste momento. Parece sentir algo. O árbitro interrompe a partida para atendimento. 38' Guerrero passa - de novo - por Neto, mas é travado por Gustavo Henrique, que salva o Santos! 36' Gabriel dribla Gil, mas Diego Macedo desarma o atacante santista e o Santos perde o ataque. 34' ARANHA! Guerrero recebe de Romarinho, gira e chuta, mas o goleiro santista defende e evita o empate corinthiano! 33' O gol corinthiano diminuiu o ímpeto santista. O jogo está um pouco mais equilibrado. 30' Gabriel tenta receber passe de Cicinho, mas faltou perna. Ficaria na cara do gol do Corinthians. 24' O jogo ganha muito em velocidade e está bonito de se ver! 23' Com muita estrela, o volante ajuda o Corinthians a se recuperar imediatamente do golpe sofrido com o segundo gol! Danilo tocou para Guerrero, que só rolou para Guilherme soltar a bomba de fora da área. O goleiro Aranha não pôde fazer nada! 23' GOLAÇO!!! É DE GUILHERME!!! É DO CORINTHIANS!!! 22' A defesa corinthiana ficou olhando o ataque santista trabalhar; Arouca roubou a bola com facilidade e cruzou na medida para Gabriel: Santos 2x0. 21' GOOOOLLL!!! É DO GABIGOL!!! DO SANTOS!!! 17' Rodriguinho levanta na área santista, mas ninguém aproveita novamente; o Santos segue vencendo por 1x0 na Vila! 13' Mena cruzou para Alan Santos, que cabeceou para defesa de Valter; a bola sobrou para Geuvânio, Ralf salvou, mas Arouca recebeu o segundo rebote e aproveitou para abrir o placar!

13' GOOOOLLL!!! É DE AROUCA! É DO SANTOS!!! 10' O Santos busca tomar a iniciativa na partida, se aproveitando do mando de campo. Mas o Corinthians vem se defendendo como pode, impedindo ataques mais incisivos. 7' Mena e Guilherme dividem bola e se machucam. Neste momento estão fora do campo recebendo atendimento médico. 5' Cícero avança com a bola e bate forte para o gol, mas Valter defende! 4' O jogo começa com muito toque de bola, com os times buscando espaço. 2' Neto faz falta em Guerrero. Uendel cobra, mas ninguém aproveita. 1' PARA FORA! Geuvânio recebe de Cicinho e desperdiça a primeira oportunidade do Santos! 0' Apita Paulo César de Oliveira! Começa Santos x Corinthians! 22h00 Um minuto de silêncio é respeitado na Vila Belmiro. 21h57 O Hino Nacional é executado. 21h52 As equipes já estão em campo. 21h47 Pato volta ao banco depois de ter sido titular na derrota contra o São Bernardo e ter contestado seu posicionamento em campo. 21h45 Mano Menezes já confimou o Corinthians, também. Quem vai a campo é: Walter; Diego Macedo, Gil, Paulo André e Uendel; Ralf, Guilherme, Danilo e Rodriguinho; Romarinho e Paolo Guerrero. O banco de reservas será formado por Júlio César, Felipe, Cléber, Jocinei, Douglas, Emerson e Alexandre Pato. 21h42 Oswaldo de Oliveira confirmou o Santos, e quem começa no ataque é Geuvânio. Os onze iniciais são: Aranha; Cicinho, Gustavo Henrique, Neto e Mena; Alan Santos, Arouca e Cícero; Geuvânio, Thiago Ribeiro e Gabriel. No banco, estarão Vladimir, Bruno Peres, Jubal, Lucas Otávio, Leandrinho, Victor Andrade e a novidade, o atacante Stéfano Yuri. 21h40 A Vila Belmiro já está pronta para o clássico. 21h00 Por isso, a partida é muito importante, além de ser o primeiro clássico do ano. Quem vai levar a melhor? Confira conosco, aqui na transmissão da VAVEL!

20h58 Ambos os times estão em segundo lugar em seus grupos no Campeonato Paulista. No grupo B, o Corinthians tem seis pontos, um atrás do Botafogo. Enquanto isso, no grupo C, o Santos tem sete, dois atrás do São Bernardo.

20h56 Já no Corinthians, Mano deve recorrer aos titulares dos dois primeiros jogos para tentar fazer o time deslanchar, após a decepção no último jogo, quando o time perdeu para o São Bernardo. Com isso, Danilo, Romarinho e Guerrero voltam. Uendel, recuperado de lesão, também.

20h55 No Santos, o atacante Leandro Damião, maior reforço para a temporada, ainda não pode estrear. Neste início de temporada, a aposta do novo técnico Oswaldo Oliveira é nos garotos. O zagueiro Jubal e o meia-atacante Geuvânio, por exemplo, se destacaram na vitória por 1 a 0 sobre o Ituano, domingo passado. Para o jogo de hoje, a novidade será Jorge Eduardo, no ataque, junto com Thiago Ribeiro e Gabriel.

20h54 [VIDEO] Relembre os melhores momentos de Corinthians 1x1 Santos, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2013:

20h53 O último jogo entre os dois times aconteceu pelo último Campeonato Brasileiro no dia 27 de outubro de 2013, em Araraquara, com mando do Corinthians. Foi a última partida de uma série em que o clube foi impedido de jogar no Pacaembu por causa das punições impostas ao clube, por conta do comportamento da torcida. Na ocasião, houve um empate por 1x1, com o gol corinthiano marcado por Douglas e o gol santista feito por Gustavo Henrique.

20h52 No entanto, se considerarmos somente os jogos disputados na Vila Belmiro, é o Santos quem leva a vantagem histórica. Em 79 jogos, os santistas venceram 30 jogos, empataram 26 e perderam 23. Foram 146 gols marcados e 138 sofridos.

20h51 Na história do confronto Santos x Corinthians, no Campeonato Paulista, a equipe alvinegra leva vantagem. Em 192 confrontos, o Timão obteve 79 vitórias, 54 empates e 59 derrotas. Nesses jogos, o Timão marcou 369 gols, e o Peixe marcou 298 tentos.

20h50 Será a sétima vez nos últimos dez jogos entre os times na primeira fase do Paulista em que a equipe do litoral é mandante.

20h47 As duas equipes fizeram a final do Paulistão na última temporada. O Corinthians terminou a primeira fase em 5° lugar, com 35 pontos, venceu a Ponte Preta nas quartas-de-final e o rival São Paulo nas semifinais, nos pênaltis. Já o Santos ficou em 3º lugar na primeira fase, com 39 pontos e venceu dois adversários nos pênaltis: Palmeiras nas quartas-de-final e Mogi Mirim nas semifinais. Na final, o Corinthians venceu o primeiro jogo no Pacaembu por 2 a 1 e, na Vila Belmiro, houve empate em 1 a 1, garantindo o 27º troféu do torneio e a hegemonia estadual para o Alvinegro da capital.

20h45 Boa noite, leitor! A partir de agora você acompanha todas as emoções do jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2014 entre Santos x Corinthians e em tempo real com a VAVEL.