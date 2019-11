São Paulo x Rio Claro, Campeonato Paulista

23h54 Vamos encerrando a transmissão por aqui. Fiquem ligados no nosso site para ler a crônica da partida. Até a próxima!

Fim de jogo! O São Paulo vence o Rio Claro por 6 a 3!

48' GOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAAAAULO! ANTÔNIO CARLOS! Escanteio, Álvaro Pereira cruzou, a bola sobrou e o zagueiro artilheiro fez o sexto.

46' GOOOOOOOOOOOOOL DO RIO CLAAARO! ANDRÉ LUIZ! Rogério saiu mal, mas defendeu, só que na sobra, Wellington furou e André colocou no fundo da rede.

45' 3 minutos de acréscimo!

Na próxima rodada, o Tricolor tem clássico diante do Palmeiras, domingo, no Pacaembu, às 17h. O Rio Claro joga fora, às 19h30, no sábado, diante do Comercial.

42' PRA FORA! Boschilia faz grande jogada e bola sobra pra Ewandro, que chutou pra fora.

41' São Paulo toca a bola e espera o tempo passar.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO RIO CLAAAARO! LÉO COSTA! Ele ganhou de Wellington, avançou e chutou no canto. Diminui o Galo Azul.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAAAAAAAAULO! EWANDRO! Douglas roubou a bola do zagueiro e cruzou para o garoto, que havia acabado de entrar. O menino só tocou e fez.

34' No Tricolor, sai Luís Fabiano e Osvaldo e entra Ewandro e Douglas.

33' Ademilson avançou, mas não encontrou ninguém para tocar e perdeu a bola.

30' Álvaro Pereira caiu na área. O juíz não marcou nada.

28' QUASE! Cruzamento de Álvaro Pereira e Luís Fabiano cabeceou. A bola ainda bateu na cabeça de Rodrigo Caio e passou perto.

27' CLÉBER ALVES! Osvaldo recebeu e chutou forte para a defesa do goleiro.

25' GOOOOOOOOOOOOOL DO RIO CLARO! ÁLVARO PEREIRA, CONTRA! Cruzamento na área e o uruguaio deu um carrinho, mas a bola entrou. 4 a 1.

Na Vila, Santos faz 4 a 1 diante do Corinthians.

23' No Rio Claro, sai Rodrigo Celeste e entra Nando Carandinha.

21' Jogo fica morno.

18' No São Paulo, sai Ganso e entra Boschilia.

17' Falta na entrada da área para o São Paulo. Alex Bruno toma cartão amarelo.

16' Cartão amarelo para Anderson Luís!

14' Substituição no Rio Claro. SAI: Alex Afonso. ENTRA: Caio Vinicius.

13' PERDEU! Osvaldo saiu na cara do gol e chutou no alto. O goleiro Cleber Alves salvou.

11' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAAAAULO! ADEMILSON! Bela jogada de Ganso e Álvaro Pereira. O lateral só rolou para Ademilson que fez o quarto.

5.895 pessoas no Morumbi.

10' Chute de Robson e a bola foi por cima.

9' São Paulo toca a bola tranquilamente neste momento.

Na vila, o Santos faz 3 a 1 no Corinthians.

6' IMPEDIDO! Fabuloso recebeu na área, driblou o goleiro e fez. Só que o juíz marcou impedimento.

5' DEFENDEU! Após bate rebate dentro da área, a bola sobrou para Luís Fabiano que cabeceou. O goleiro Cléber Alves fez grande defesa.

4' Cartão amarelo para Paulo Henrique Ganso!

2' PRA FORA! Jogada de Luís Fabiano, Ademilson e Osvaldo, que terminou com o chute para fora do camisa 17.

Luís Fabiano, com os três gols de hoje, se torna o quarto maior artilheiro da história do São Paulo. Passou França. 182 gols.

0' Ganso cruzou e Luís Fabiano tentou de cabeça, mas o bandeirinha marcou impedimento.

Apita o árbitro: começa a segunda etapa!

23h02 Times já estão de volta!

Fim de primeiro tempo no Morumbi! Com 3 gols de Luís Fabiano, o São Paulo vai vencendo o Rio Claro por 3 a 0!

Substituição no Rio Claro. SAI: Patrick. Entra: André Luis.

42' Ademilson recebeu na cara do gol, se atrapalhou e chutou fraco.

42' Alex e Osvaldo discutem no gramado.

38' Luis Ricardo e Wellington tentou jogada, mas o volante errou o último passe.

37' Equipe são-paulina valoriza a posse de bola.

35' Tricolor fica tranquilo no jogo e Rio Claro, finalmente, tenta sair para o jogo.

33' Com os três gols de hoje, Luís Fabiano é o artilheiro do Paulistão.

31' CARTÃO AMARELO PARA LÉO COSTA!

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAAAAULO! FABULOSO DE NOVO! O TERCEIRO DELE! Osvaldo, mais uma vez, faz uma linda jogada e tocou para Luís Fabiano, que dominou na meia-lua e tocou no canto.

28' Rio Claro deixa penas Alex Afonso avançado neste momento.

26' Luis Ricardo chegou dentro da área e tentou tocar para trás, mas a zaga travou na hora certa.

Corinthians diminui na Vila. 2 a 1 Santos.

25' Tricolor toca a bola e deixa o tempo passar.

Na Vila Belmiro, Santos faz 2 a 0 diante do Corinthians.

22' Cruzamento na área e a zaga do São Paulo tirou.

20' Léo Costa chuta forte e a bola passa perto do gol de Rogério Ceni.

19' São Paulo joga muito bem até aqui. Com o dominio do jogo, o Tricolor vai vencendo tranquilamente por 2 a 0.

19' PRA FORA! Ademilson dominou na entrada da área e chutou forte. A bola desviou e foi pra fora.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAAAAULO! DE NOVO LUÍS FABIANO! Belo passe de Osvaldo para Luís Fabiano que driblou o goleiro e chutou para o fundo das redes.

15' Ademilson tentou jogada pela direita mas escorregou.

13' Foi o primeiro gol de Luís Fabiano no ano de 2014.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAAAAULO! LUÍS FABIANO! Após um chute incrível de Osvaldo que Cleber defendeu, o camisa 9 dominou e chutou no alto. 1 a 0 Tricolor.

10' Primeiros 10 minutos de jogo de muito estudo. São Paulo toca a bola e o Galo Azul se fecha.

9' PASSOU POR TODO MUNDO! Cruzamento na área e a bola passou por todo mundo.

8' CARTÃO AMARELO PARA WELLINGTON!

8' Wellington faz falta dura e tem jogada perigosa para o Rio Claro.

6' Rio Claro tentou chegar pela direita, mas atacante errou e a bola saiu. Tiro de meta para o Tricolor.

4' Tricolor toca a bola de um lado para o outro e o Rio Claro fica no campo de defesa.

2' PRA FORA! Antônio Carlos recebe a bola no ataque e chuta pra fora. Quase o primeiro.

1' São Paulo tenta chegar, mas Ademilson domina errado e a bola vai para a linha de fundo.

Apita o árbitro: começa a partida!

21h57 Hino Nacional acaba de ser executado no Estádio do Morumbi.

20h46 Para o jogo de logo mais, o clube do Morumbi tem alguns desfalques. Denílson, Rafael Tolói, Lucas Evangelista e Fabrício. Todos machucados. O Rio Claro, no entanto, tem apenas um desfalque. Trata-se de Thiago Cristian, que está suspenso.

20h45 No jogo de hoje, o Tricolor terá o retorno de Rogério Ceni, que não enfrentou o Oeste por conta de dores no joelho. Já no Rio Claro, quem volta é Rafael Costa, que se recuperou de lesão.

VÍDEO: o último confronto entre as duas equipes ocorreu em 2010. No Morumbi, o São Paulo venceu por 3x0.

20h43 Já o Rio Claro está no grupo D. O Galo Azul é o último, com 4 pontos. Na primeira partida, vitória em casa diante do Atlético Sorocaba, por 1 a 0. No segundo jogo, empate diante do Linense, fora, e, na terceira partida, derrota dentro de casa para o Penapolense.

20h41 O São Paulo integra o grupo A da competição. O Tricolor é líder com 6 pontos. Na primeira rodada, derrota para o Bragantino, por 2 a 0. Depois, duas partidas no Morumbi e duas vitórias: 4 a 0 diante do Mogi Mirim e 2 a 1 diante do Oeste.

20h40 Muito boa noite, leitor da VAVEL. A partir de agora você acompanha todas as emoções de São Paulo x Rio Claro e , jogo válido pela 4º rodada do Campeonato Paulista de 2014. A partida, que será realizada no Morumbi, tem início previsto às 22h.