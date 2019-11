Pelo Pernambucano, Porto perde para o lanterna América e sai do G-3

Na noite desta quarta feira (29), o Clube Atlético do Porto teve tudo para consolidar a sua vaga à fase seguinte. Mas o time não correspondeu o favoritismo fora de campo. Mesmo jogando no Estádio Lacerdão, o tricolor caruaruense acabou sendo derrotado por 1 a 0 pelo América, que não tem mais chances de classificação. O revés custou caro ao Gavião, que acabou deixando o G-3, faltando apenas duas rodadas para o fim do primeiro turno do Campeonato Pernambucano.

América mostra serviço e Otacílio faz golaço

Precisando vencer para seguir no G-3, o Porto procurou atacar o América de todas as maneiras. Mas o Gavião caruaruense pecou bastante na organização tática. Após o meia Guego ter perdido um gol feito, o time americano não perdeu a chance. Aos 10 minutos, o meia Otacílio arriscou um chute, e marcou um belo gol, no ângulo do goleiro Thiago. A torcida presente pressionou o time, na tentativa de fazer o clube reagir, mas sem muito efeito.

Porto pressiona, mas goleiro americano se destaca

Na volta do intervalo, o Porto mudou a postura dentro de campo. Mais organizado, o Gavião foi mais ofensivo, e passou a sufocar o América. A defesa do alviverde paulistano estava bem postada, marcando bem e resistindo as investidas do Porto. Mas o time paulistano teve um protagonista: O goleiro Diego, quefoi responsável por importantíssimas defesas. Em um dos lances de ataque do time da casa, o goleiro espalmou a bola, que ia no ângulo direito. O meia Jeferson Renan teve duas boas chances de empatar a partida. Na primeira, mandou por cima, e na segunda, o goleiro evitou o empate.