Metropolitano volta ao Hercílio Luz para enfrentar o Joinville

O primeiro jogo do Metropolitano como mandante no Campeonato Catarinense não acontecerá no Estádio do Sesi: após decisão da Federação Catarinense de Futebol, os jogos agendados para o Estádio do Sesi foram transferidos. O estádio do Marcílio Dias, o Hercílio Luz, receberá o jogo contra o Joinville, às 19h30, válido pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. Apesar de jogar longe da torcida, o Metropolitano garantiu reforços importantes para o jogo; o Joinville não poderá contar com Fernando Viana, atacante titular da equipe.

LEIA MAIS: Jogo entre Brusque e Atlético-IB é cancelado; Metropolitano e Joinville será em Itajaí

Na noite da última terça-feira (28), o Metropolitano confirmou as presenças do técnico Abel Ribeiro à beira do campo, e de Alessandro na lateral-direita. Os dois atletas estavam sendo julgados por atos em um jogo contra o JEC na última Copa Santa Catarina. Abel Ribeiro respondeu à acusação de desrespeito ao árbitro, mas foi absolvido. Alessandro foi expulso na partida, e por já ter cumprido suspensão, também está liberado para o jogo.

Sem nenhum problema de lesão, os treinos do Metropolitano aconteceram da mesma forma do que em boa parte da pré-temporada: trabalhos técnicos em campo reduzidos na Associação da Altona combinados com atividades físicas na academia Corporal Fitness. O zagueiro Linno ainda se recupera de lesão e não pode estrear pelo Verdão e segue como único desfalque.

Metropolitano treina na Associação da Altona, e contava com arquibancadas cheias no Sesi (Foto: Sidnei Batista/Metropolitano)

Para o zagueiro Elton, o jogo terá um gostinho especial. Iniciando sua terceira temporada no Verdão, ao ser escalado contra o Joinville, alcançará a marca de 56 jogos pelo Metropolitano. A marca o tornará, ao lado do ex-zagueiro Cris, o décimo jogador com mais partidas jogadas pelo clube.

Elton está concentrado em fazer um bom jogo contra o JEC, mas não esconde a satisfação em defender a camisa. “Para mim é uma honra vestir a camisa do Metropolitano e espero atuar por muito tempo aqui. Estou muito orgulhoso de chegar a esta marca histórica ajudando o clube. Eu já estou a três anos em Blumenau e quero ficar por aqui o maior tempo que eu puder”, comenta.

O time-base deve se manter o mesmo que enfrentou o Marcílio Dias, porém o técnico Abel Ribeiro pode promover algumas mudanças na postura do setor defensivo. Os jogadores que provavelmente entrarão a campo: João Paulo; Ari, Alessandro, Elton, Alexandre; David, Cicero, Everton Cezar, Julio Zabotto; Maurinho (Negreiros) e Reinaldo.

Com desfalque no ataque, Joinville focado em alcançar a primeira vitória

No CT do Morro do Meio, só se pensa numa vitória no jogo contra o Metropolitano, para compensar o empate conquistado na primeira rodada, diante do Criciúma. O lateral Wellington Saci, convocado para entrevista coletiva, garantiu que a frustração já foi superada.

“Sabíamos da dificuldade que era enfrentar uma equipe qualificada como o Criciúma. Mas dentro do nosso território, com o apoio da nossa torcida, tínhamos que impor nosso ritmo. E foi assim que aconteceu até o último minuto. Creio que fizemos um bom jogo, infelizmente não conseguimos a vitória para coroar todo esse desempenho dentro de campo. A torcida fez uma bonita festa. Agora é pensar no Metropolitano”, comentou.

Para o zagueiro Bruno Costa, o jogo será equilibrado, da mesma forma que a decisão na Copa SC do último ano. "O Metropolitano a gente vem acompanhando, conhece um pouco. Tem caras novas, o Reinaldo, que conheço, já joguei contra, é um excelente atacante. Sabemos que é bastante difícil, a guerra que é, vocês acompanharam os dois jogos do final do ano passado, e a gente não espera menos que isso", comentou.

Hemerson Maria promove mudanças do meio pra frente para tentar surpreender o Metropolitano (Foto: Divulgação/JEC)

Nesta semana os atletas participaram de treinos regenerativos e de treinos táticos comandados por Hemerson Maria, no CT Morro do Meio, iniciando a preparação para enfrentar o Metrô. O time que enfrentará o Verdão não foi revelado, e a única certeza é a ausência do atacante Fernando Viana.

A após sentir dores na perna direita na madrugada da última segunda-feira, Viana foi examinado por André Vilela, médico do JEC, e foi dispensado dos treinos da semana. Fernando voltou a sentir dores no dia seguinte e ficará internado por três dias, enquanto aguarda um diagnóstico mais preciso. No treino da última quarta-feira (29), o último antes do confronto do Metrô, Hemerson Maria testou duas alterações no time titular: Tartá entrou no lugar de Edigar Junio, e Alex, que saiu do banco no último jogo, foi o escolhido para substituir Fernando Viana.