Sob olhar de Felipão, Fred deixa o gramado vaiado

O amor dos torcedores do Fluminense com o atacante Fred parece ter chegado ao fim. Retornando a equipe após sofrer uma grave lesão na temporada passada, o atacante vive em crise com os gols e já vê a paciência do torcedor chegar ao fim. Mesmo com a vitória por 1 a 0, sobre o Resende, na última quarta-feira, a atuação do camisa 9 e de toda a equipe deixou a desejar, o que arrancou vaias das arquibancadas no fim da partida.

Para o centroavante, as vaias foram ouvidas inicialmente aos 13 minutos do primeiro tempo. Após jogada de Bruno pela direita, o lateral cruzou rasteiro para Fred que, mesmo com a falha do zagueiro, não conseguiu dominar a bola e concluir a jogada em chance clara de gol. Após o jogo, em coletiva, o técnico Renato Gaúcho foi em defesa do capitão, mas reconheceu que o desempenho não é dos melhores.

"Acho que o mais importante de tudo é que o Fred está jogando. É difícil um jogador da qualidade dele ficar cinco meses sem jogar e voltar a ser aquele Fred. Não tem jogado aquilo que sabe, mas vem readquirindo ritmo de jogo. Vai levar um tempinho maior, mas só vai melhorar jogando. Ele precisa readquirir ritmo e a confiança de que está 100% recuperado das lesões" - afirmou.

Felipão na arquibancada

Entretanto, a partida contra o Resende teve um adendo especial. Nas arquibancas, o técnico Luiz Felipe Scolari acompanhoua partida ao lado de Flávio Murtosa. Em campo, o treinador da Seleção Brasileira pode acompanhar as atuação do seu camisa 9, além do goleiro Diego Cavalieri e do volante Jean.

Este foi o terceiro jogo de Fred pela equipe titular do Fluminense após sofrer uma grave lesão no músculo reto anterior da coxa direita, na derrota por 2 a 0 para o Santos, no dia 31 de agosto, no Maracanã. Anteriormente, também pelo Campeonato Carioca, contra Bonsucesso e Nova Iguaçu, o centroavante teve atuações abaixo do esperado. O Fluminense volta a campo no próximo sábado (01), contra o Bangu, às 17h, em Moça Bonita.

(Foto: Reprodução/Instagram)