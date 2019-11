Público do jogo entre Fluminense e Resende é o pior desde a reabertura do Maracanã

Apenas 5.934 torcedores estavam presentes no Maracanã para acompanhar a vitória do Fluminense por 1 a 0, contra o Resende, na última quarta feira. O resultado não marcou apenas o segundo triunfo tricolor na competição, mas também o menor público do estádio desde a sua reabertura. O público total, contando gratuidades e cativas, foi de 6.995, com renda total de R$ 140.240,00.

Entretanto, no Campeonato Carioca, o Fluminense detém - além do menor - o maior público da competição. Na partida contra o Bonsucesso, cerca de 15.357 tricolores foram ao estádio acompanhar a reestreia do argentino Conca, ídolo do clube e principal reforço da temporada. Até então, o menor público em jogos oficiais no estádio pertencia ao Botafogo, com apenas 6.272 presentes na derrota do alvinegro para a Ponte Preta, em partida do Campeonato Brasileiro no ano anterior.

MENORES PÚBLICOS DESDE A REABERTURA DO MARACANÃ Botafogo 3 x 1 Coritiba, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2013 6.676 Botafogo 0 x 1 Ponte Preta, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2013 6.272 Fluminense 1 x 0 Resende, 4ª rodada do Campeonato Carioca 2014 5.934

No início do ano, o conselho arbitral do Campeonato Carioca 2014 definiu os preços dos ingressos para a primeira fase da competição no valor mínimo de R$ 30 para os grandes. Em clássicos, o valor mínimo determinado foi de R$ 40. Em jogos entre os pequenos, o custo será de R$ 10.

