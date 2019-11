Náutico recebe Botafogo-PB pensando em encaminhar a classificação ao mata-mata

Após o imbróglio da partida com o mando de campo dos paraibanos no início da semana, Náutico e Botafogo-PB se encontrarão na Arena Pernambuco nesta quinta-feira (30). Com dois jogos a menos que o Guarany de Sobral e o Sport Recife, Timbu e Belo correm contra o tempo. Enquanto o primeiro soma quatro pontos e quer manter sua invencibilidade na Copa do Nordeste - de preferência, com um triunfo -, o segundo encontra-se em situação delicadíssima: tem -3 pontos (estava com um, mas perdeu quatro por ter escalado dois jogadores de maneira irregular no confronto com o Sport) e busca sua primeira vitória no certame.

Chateado com o adiamento do jogo que seria na última segunda-feira (27), em Goianinha-RN, e agora será na próxima terça-feira (4), provavelmente em João Pessoa-PB, o técnico Lisca não deve fazer muitas mudanças em relação ao time que venceu o Sport em plena Ilha do Retiro e quebrou um tabu de 10 anos sem vencer o maior rival em território inimigo. A baixa é o atacante Roberson, o qual ainda se recupera de contusão. Em contrapartida, há um reforço: o atacante Paulo Júnior teve o seu nome publicado no BID da CBF e já pode estrear.

A dúvida fica por conta do ataque titular. O treinador deve continuar com Marinho, um dos destaques do último Clássico dos Clássicos, mas ainda não definiu se o outro atacante será Marcelinho, que faria uma eventual estreia, ou Hugo.

"A certeza que eu tenho é de que os dois vão jogar", pontuou Lisca. "Marcelinho chegou um pouco depois dos treinamentos com o nosso grupo, mas tem a tendência de iniciar jogando. Hugo descansou um pouco mais em relação à última partida, quando saiu lesionado [ficou quatro dias no DM], e fica como uma opção também para o ataque. Eu pretendo utilizar os dois atletas na partida", concluiu.

O atacante Marcelinho pode fazer seu primeiro jogo com a camisa alvirrubra diante do Botafogo-PB (Foto: Thiago Augustto)

Os 11 iniciais do Timbu do Capibaribe devem ficar da seguinte forma: Gideão; João Ananias, William Alves, Flávio, Gerley; Rodrigo Possebon, Elicarlos, Yuri, Zé Mário; Marinho e Marcelinho (Hugo).

No lado do Bota-PB, o técnico Marcelo Vilar terá que "quebrar a cabeça" para escalar sua equipe. Além dos problemas extra-campo, o comandante sabe que não terá um jogo fácil pela frente. O zagueiro André Lima (problema na coxa esquerda) e o atacante Cléo Paranaense (conjuntivite) desfalcarão o Belo no duelo de hoje.

Para a vaga de André Lima, Vilar tem três opções: Igor, Walter e Éverton. Dentre tais nomes, o primeiro é o mais cotado para entrar em campo como titular. "Estamos trabalhando firme e forte. O intuito é de ajudar. Sabemos que vai ser um jogo muito pegado, difícil. Não só eu, como Walter e Éverton, fizemos a nossa preparação bem e quem o técnico colocar em campo vai dar conta do recado", afirmou Igor, ressaltando a concorrência a qual terá de enfrentar para conquistar a titularidade do time.

Em caso de derrota, o Belo estará matematicamente eliminado da Copa do Nordeste, tendo em vista sua atual situação: -3 pontos em dois jogos (Foto: Lucas Barros)

Se algum imprevisto ou alguma surpresa não ocorrer, a escalação inicial do clube paraibano não deve fugir dos nomes a seguir: Genivaldo; Ferreira, Magno Alves, Igor (Walter ou Éverton), Luciano Amaral; Izaías, Zaquel, Hércules, Lenílson; Rafael Aidar e Warley.

O pontapé inicial de Náutico x Botafogo de João Pessoa será às 21h30m (horário local) e o confronto é válido pela quarta rodada da fase de grupos do Nordestão.