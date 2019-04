Em noite de Luis Fabiano e Osvaldo, São Paulo vence o Rio Claro por 6 a 3

PARTIDA VÁLIDA PELA 4° RODADA DO CAMPEONATO PAULISTA 2014, REALIZADA NO ESTÁDIO DO MORUMBI, EM SÃO PAULO-SP

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA 4° RODADA DO CAMPEONATO PAULISTA 2014, REALIZADA NO ESTÁDIO DO MORUMBI, EM SÃO PAULO-SP

Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista, São Paulo e Rio Claro jogaram na noite desta quarta-feira (29), no Estádio do Morumbi. A partida foi bem movimentada e o placar final foi de 6 a 3 para o Tricolor. Com a vitória, o São Paulo chega a 9 pontos e lidera o Grupo A. Já o Rio Claro permanece com 4 pontos e é o lanterna do D. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Palmeiras, no domingo (2), no Pacaembu, enquanto o Rio Claro pega o Comercial.

Luis Fabiano faz três gols com a ajuda de Osvaldo

O sistema ofensivo do São Paulo estava em uma noite bastante inspirada, Logo aos 11 minutos, Osvaldo fez boa jogada e mandou uma bomba para o gol. Cléber espalmou, mas Luis Fabiano aproveitou o rebote e colocou a bola no fundo da rede, 1 a 0 para o São Paulo.

O segundo gol não demorou a acontecer. Aos 16 minutos, Ganso deu um lindo passe para Osvaldo, que entrou em velocidade e rolou para Luis Fabiano. O camisa nove driblou o goleiro e fez o segundo gol do Tricolorampliou o placar, 2 a 0. Com o placar favorável, o São Paulo não deixou de buscar o gol adversário. Teve oportunidades com Ademílson e Osvaldo. Mas a noite era mesmo de Luis Fabiano. Aos 28 minutos, novamente após boa jogada de Osvaldo, Luis Fabiano recebeu dentro da área e chutou forte para fazer o seu terceiro gol na partida e o terceiro do São Paulo, 3 a 0.

O São Paulo ainda foi em busca do quarto gol, mas sem sucesso. O Rio Claro tentava em chutes de dora da área com Léo Costa, mas nada que assustasse Rogério Ceni.

São Paulo faz aplica goleada, mas cochila no fim

Na segunda etapa, o Tricolor continuou bem superior na partida. Aos 11 minutos, Alvaro Pereira foi até a linha de fundo e fez o cruzamento para Ademílson fazer mais um, 4 a 0. Aos 25 minutos, porém, o mesmo Alvaro Pereira tentou cortar um cruzamento e fez contra, 4 a 1.

Após o quarto gol, o São Paulo começou a tocar a bola. Muricy Ramalho fez mudanças colocando em campo Boschilia e Ewandro, da base são-paulina. E foi de Ewandro o quinto. Aos 35 minutos, Douglas roubou a bola e cruzou para Ewandro só empurrar e fazer o seu primeiro gol como profissional, 5 a 1.

O Rio Claro encostou no marcador em duas falhas da defesa são-paulina, uma aos 39 e outras aos 46 minutos. Léo Costa e Andre Luis aproveitaram, 5 a 3. No ultimo lance da partida, Antonio Carlos aproveitou sobra após escanteio cobrado por Alvaro Pereira e colocou números finais no jogo, 6 a 3 São Paulo.