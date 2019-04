Técnico do Deportivo Quito elogia o Botafogo

Após vencer o Botafogo pelo placar de 1 a 0, Juan Carlos Garay, treinador do Deportivo Quito, comentou sobre a atuação de sua equipe e enalteceu a preparação física do time carioca. Em sua visão, a estratégia de pressionar o adversário desde o começo deu certo, mas os alvinegros jogaram bem e não sentiram a altitude do Equador.

“Saímos com tudo no primeiro tempo para apertar o Botafogo. Acho que conseguimos. Chegamos ao gol. No segundo tempo, tentamos nos manter agressivos para conseguir outro gol, mas temos que reconhecer que o Botafogo se portou muito bem. Correu o tempo todo, a altitude nãos os afetou em nada. Estiveram muito bem. Eles têm muito a posse de bola, jogam há dois anos juntos”, analisou Juan.

Juan Carlos está confiante na vitória na quarta-feira, mas pode esperar uma postura diferente do Botafogo no Maracanã: o Botafogo será escalado com uma formação mais ofensiva, além de contar com a estreia de Mario Bolatti, grande contratação alvinegra do ano.