Paraná perde em casa para o JMalucelli

Partida realizada no Estádio Durival de Britto e Silva (Vila Capanema), em Curitiba. Válida pela quarta rodada do Campeonato Estadual 2014. Público: 2.723 | Renda: R$ 29.750,00.

O Paraná saiu derrotado por 1 a 0 no confronto contra o JMalucelli, na noite desta sexta-feira (31), na Vila Capanema, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense 2014. O Tricolor dominou, mais uma vez a partida, mas parou nas defesas do goleiro Edvaldo e nas finalizações erradas. Do lado visitante, o Jotinha aproveitou as poucas oportunidades que teve para vencer o jogo. O gol saiu dos pés do meia Thiago Santos, aos 34 minutos da etapa inicial.

Com o revés, o Paraná perdeu duas posições e, agora, ocupa a oitava posição, com três pontos. Na próxima rodada, o Tricolor visita o Operário, às 17h de domingo (9), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Já o JMalucelli agora com oito pontos, assumiu a liderança momentaneamente. Pela quinta rodada, o Jotinha recebe Rio Branco, no sábado (8), às 17h, no Eco Estádio, em Curitiba.

Tricolor domina, mas não vence

O calor intenso em Curitiba atrapalhou o futebol dos dois times. O primeiro tempo foi de poucas chances. Mesmo assim, foi na primeira etapa que o gol da vitória dos visitantes aconteceu. O Tricolor dominou o confronto - assim como fez nas derrotas contra o Maringá e Coritiba - porém, mais uma vez saiu derrotado por conta da ineficiência do seu ataque.

A melhor chance do Paraná no primeiro tempo foi com o zagueiro adversário, Alex Fraga. Depois de bela jogada de Lúcio Flácio, o zagueiro ao tentar afastar quase mandou para o próprio gol. O goleiro Edvaldo também fez boas intervenções, que impediram o gol tricolor. E o Jotinha precisou de uma bola para abrir o placar. Aos 34 minutos, Bruno Batata tabelou com Thiago Santos, que bateu na saída de Marcos, 1 a 0. A partida continuou sem grandes chances e com os visitantes em vantagem.

Na etapa complementar, o Tricolor foi mais perigoso. Paulinho Oliveira e Marco Aurélio entram nos lugares de Cambará e Carlinhos. O primeiro arriscou várias vezes, mas parou na defesa do Jotinha. Fernando Gabriel, que também entrou no segundo tempo, foi quem chegou mais perto do empate. Ele acertou o travessão depois de um chutaço de longe. O Jotinha só assistiu ao Tricolor, porém conseguiu sair com a vitória.

Após a derrota, os torcerdores tricolores não pouparam vaias para a equipe e soltaram até um "Fora, Milton Mendes". O zagueiro Brinner comentou sobre a sequência de derrotas na competição. "Temos que colocar os pingos nos is, terceira derrota consecutiva é complicado. É uma competição de tiro curto, estamos complicados. A crítica (dos torcedores) é normal, os torcedores querem espetáculo, mas fazemos o que podemos", finalizou.